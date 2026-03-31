Türkiye’de 5G kullanıma sunuldu: 81 ilde 5G dönemi başladı!

Tam Boyutta Gör Bugün Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen etkinlikle birlikte Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G'yi hizmete alma töreninde butona basarak Türkiye'de 5G şebekesini aktif hale getirdi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone abonelerine 5G şebekesi sunulmaya başlandı.

81 ilde 5G aktif

Ankara'da yapılan törende İstanbul, Çanakkale, Rize, Hatay, Mardin ve Bitlis'e 5G ile uzaktan bağlantı gerçekleştirildi. Bu şehirlerde 5G aktif hale gelirken 81 ilde 5G'nin birkaç saat içerisinde faaliyete gireceği duyuruldu. Önümüzdeki saatlerde tüm Türkiye'de 5G teknolojisine geçilmiş olacak.

Siz de telefonunuzun 5G özelliğini açarak internet hızınızı ölçebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G'nin üç özelliğine vurgu yaptı

5G'nin yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesini öne çıkararak şunları söyledi:

"Beşinci nesil mobil haberleşme altyapısı yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi olmak üzere üç ana özelliğiyle öne çıkıyor. 5G saniyede 2 Gbps veri aktarımıyla bir önceki nesle oranla 10 kata kadar daha yüksek veri hızına ulaşıyor. İletişim hızımız tam 10 kat artıyor. 4.5G'de ortalama 30-40 ms olan gecikme süresi, 5G ile 1 ms kadar düşüyor. Daha önce binlerle ifade edilen eşzamanlı bağlantı kapasitesi milyonlara erişiyor. Nesnelerin internetini çok daha verimli ve sistemli hale getirecek. Milyonlarca cihaz kilometre kare başına aynı anda birbiri ile iletişim kuracak. 5G'yi diğerlerinden ayıran en önemli ayrıntı da bulut tabanlı ve yazılım tabanlı çekirdek mimarisidir. Bu teknoloji şebekeyi daha esnek ve modüler hale getiriyor."

Erdoğan açıkladı: 5G hayatımızda neleri değiştirecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5G'nin hayatımıza katacağı avantajlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmadığı aynı zamanda bütünüyle şekil değiştirdiği bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Vatandaşlarımız internet kullanımında saniyede 1.000 Mbps ve üzeri hızlarla tanışacak. Sabit internetin olmadığı yerlerde mobil ağlarda fiber hızında deneyim elde edecek. Böylelikle sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi birbirinden farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek. Kurumlar kendi yerleşkeleri veya tesisleri içerisinde kendilerine özel güvenli ve düşük gecikmeli şebekeler kullanabilecek. Diğer taraftan mobil iletişimde ve dijital hizmetlerde bekletme süreleri azalırken gigabit hızlar alınacak. Evde, işte veya hareket halinde daha hızlı ve kesintisiz bağlantı alınacak. Gerçek zamanlıı bağlantı gerektiren uygulamalar daha stabil çalışacak. Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarında arızalar daha yaşanmadan. Fabrikalarımız daha çevik, daha verimli ve daha rekabetçi hale gelecek. OSB'lerde limanlarda, büyük tesislerde be kritik üretim tesislerde münhasır 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Sağlıkta uzaktan müdahale imkanları gelişecek, gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve kritik sistemlerin eşzamanlı çalışması yaygınlaşacak. Ultra düşük gecikme kapasitesi sayesinde örneğin bir doktor hastasını yüzlerce kilometre öteden ameliyat edebilecek. Hastaların durumu mesafe engeline kasfffmadan uzaktan tedavi edilecek. Araçlar trafikte anlık veri paylaşacbilecek. Böylece yollar daha güvenli olacak, can kaybı azalacak. Eğitimde artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, simülasyon ve artksdkds daha fazla kullanılacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli tarım yapılacak. 5G ile kamu hizmetlerinde ve akıllı şehirlerinde milyonlarca sensörle donatılmış altyapılar sayesinde enerji, su ve ulaşım sistemleri anlık yönetilecek. Bu da hem hizmet kalitesini artıracak hem de kaynak kullanımında önemli bir tasarrufu beraberinde getirecek. 5G ile güvenlik alanında yeni kazanım ve avantajlar elde ediyoruz. Uç bilişim yaklaşımı sayesinde siber riskleri azaltacağız. Kolluk kuvvetlerimizin sahada kullandığı sistemler sayesinde kent güvenlik yönetim sisteminden, plaka tanıma sistemine, hudut kapısı sisteminden suç analiz sistemine, KADES'ten polislerin suç ve suçluyla kullanılan sistemlerine kadar pek çok alanda işlevsellik artmış olacak."



5G’nin 4.5G'den farkları neler?

1️⃣ Yüksek hız

5G teknolojisi, 4G’ye kıyasla 10 kat daha yüksek hız sunacak. Mobil cihazlar üzerinden 1 Gbps üzeri hızlar elde edilebiliyor. Yapılan ilk testlerde kullanıcılar yaklaşık 1.000 Mbps indirme hızı ve 200 Mbps yükleme hızları elde etti. 5G’ye geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 1 Gbps üstü hızlar görülebilecek.

2️⃣ Düşük gecikme

5G teknolojisi sayesinde vatandaşlar ve kurumsal alanlarda düşük gecikme hızları elde edilebilecek. Mobil internet ile düşük gecikme ile oyun deneyimi, düşük gecikmeyle bulut teknolojileri, uzaktan araç kontrol, uzaktan ameliyat ve uzaktan acil yönetim uygulamaları hayata geçirilecek.

3️⃣ Kapasite artışı

5G teknolojisi aynı anda çok sayıda bağlantı talebine kesintisiz yanıt verebiliyor. Konser, AVM, stadyum gibi kalabalık alanlarda 4.5G teknolojisi yetersiz kalırken 5G sayesinde kalabalık alanlarda kesintisiz internet deneyimi elde edilecek.

4️⃣ Yeni teknolojiler hayatımıza entegre olacak

4.5G teknolojisinin yetersizliğinden dolayı hayata geçmekte zorlanan otonom araç, sanal gerçeklik (VR), nesnelerin interneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojiler 5G sayesinde hayata geçecek. 5G teknolojisi, yeni teknolojilerin ve yeni teknolojik girişimlerin gelişimine katkı sağlayacak.

