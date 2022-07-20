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    Anlık Bildirim

    Operatörden gelen pop up mesajları engelleme nasıl yapılır? İşte reklam mesajları kapatmanın yolu

    Telefonu kulanırken aniden çıkan pop up mesajlar çok can sıkıcı. Özellikle Turkcell ve Vodafone abonesiyseniz reklam mesajlarından bıkmışsınızdır. İşte operatörden gelen pop up mesajı kapatmanın yolu
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    Turkcell ve Vodafone pop up mesaj kapatma nasıl yapılır?

    Reklam SMS’leri kadar can sıkan bir şey varsa o da operatörlerin aniden telefonumuza gönderdiği, olmadık zamanlarda çıkan pop up mesajlar. Çoğunlukta Turkcell ve Vodafone hat sahipleri telefonlarına onayları olmadığı halde sıklıkla gönderilen pop-up reklam mesajlarından şikayetçi.

    Önemli operatör mesajı kapatma

    Yarar sağlamaktan ziyade fatura tutarlarını yükseltmeye yönelik atılan bu tür mesajların içeriği operatörden operatöre ve hattınıza göre değişiklik gösteriyor ancak mesajı kapatmak için sunulan seçenek hiç değişmiyor. İptal veya Vazgeç’e dokunarak telefonu kullanmaya devam ediyoruz.

    Çözüm için operatörlerden “İptal veya vazgeç seçeneğine tıklayarak veya geri tuşuna basarak SMS’i kapatabilirsiniz” vb. dahiyane cümleler duyduğumuzdan çözümü kendimiz arıyoruz. Bu noktada çoğumuz hat ayarlarından tanıtım mesajlarını iptal etme yoluna gidiyoruz veya mesajda belirtildiği gibi iptal için SMS atıyoruz ancak bu hiç bir işe yaramıyor. Veri kullanım iznini iptal etmek de sorunu çözemeyebiliyor. İşte Turkcell ve Vodafone’da pop up mesajları kapatmanın yolu:

    Turkcell pop up mesaj engelleme

    Turkcell’de pop up mesajları engellemek için cihaz üzerinden yapacağınız bir işlem yok. Hattınıza gönderilen - genellikle abonelik ve reklamlara ilişkin- anlık mesajları engellemek için Turkcell müşteri hizmetleri numarasını (532) arayıp “Anında Cevap” servisini kapatmalarını istiyorsunuz. Talebinize istinaden anında kapatılıyor ve operatör pop up mesajları artık karşınıza çıkmıyor. Turkcell pop up mesaj kapatma işlemi bu kadar kolay.

    2 adımda Turkcell pop up mesaj kapatma:

    1. 532’yi tuşlayarak Turkcell müşteri hizmetlerini arayın.
    2. Hattınızın Turkcell Anında Cevap hizmetine kapatılmasını isteyin.

    turkcell pop up mesaj engelleme

     Vodafone pop up mesaj engelleme

    Vodafone’da pop up mesajları engellemek için müşteri hizmetlerine ulaşmanız gerekmiyor. KAPAT yazıp 7232’ye SMS göndermeniz yeterli. Bu SMS ile Vodafone Yanımda interaktif kampanya bildirimlerini kapatmış oluyorsunuz.

    Aniden çıkan -genellikle cihaz ve tarife teklifleri- pop up mesajları engellemenin bir başka yolu olarak Vodafone menüden cep kartvizit’i kapatmak gösteriliyor ancak bunun işe yaramadığını belirtmek gerek. 7232’ye SMS göndermek Vodafone pop up reklam mesajları engellemenin en basit yolu. Başka bir yol da Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden veri kullanım izi özelliğini kapatmak.

    2 adımda Vodafone pop up mesaj kapatma:

    1. Telefonunuzda sms göndermek için tercih ettiğiniz mesajlar uygulamasını açın.
    2. SMS ekranında KAPAT yazıp 7232’ye kısa mesaj gönderin.

    Turkcell ve Vodafone pop up mesaj kapatma nasıl yapılır?

    Vodafone veri kullanım izni kapatma

    Vodafone’un abonelerine özel hazırladığı kampanya, promosyon, servis ve diğer hizmetlerinden haberdar olmak istemiyorsanız IPTAL yazıp 5203’e kısa mesaj göndererek veya Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden veri kullanım iznini kapatabilirsiniz.

    Turkcell veri işleme izni iptali

    Turkcell’in kampanyalarından ve hizmetlerinden haberdar olmak istemiyorsanız, IZINIPTAL yazıp 2780’e SMS göndermeniz yeterli. Dijital Operatör yeni adıyla Turkcell uygulaması üzerinden Ayarlarım - Hat Ayarlarım adımını izleyerek veri izni tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz.

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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