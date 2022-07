Operatörden gelen pop up mesajları engelleme nasıl yapılır? İşte reklam mesajları kapatmanın yolu

Telefonu kulanırken aniden çıkan pop up mesajlar çok can sıkıcı. Özellikle Turkcell ve Vodafone abonesiyseniz reklam mesajlarından bıkmışsınızdır. İşte operatörden gelen pop up mesajı kapatmanın yolu