Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı

    Ülkemizde de denemeleri yapılan CoronaVac isimli aşının bir ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı. Olumlu sonuçlar alındığı belirtilen aşı, üç yıla kadar buzdolabında saklanabiliyor.
    1 sa.
    934
    37
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünya genelinde 1.3 milyon insanın hayatına mal olan Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarından taze haberler gelmeye devam ediyor. BioNTech ve Pfizer ile Moderna aşılarına ait haberlerin ardından bir paylaşım da Çinli Sinovac’tan geldi.

    Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda BioNTech’in aşısının %90, Moderna’nın geliştirdiği aşının ise %94.5 oranında koruyuculuk etkisi sunduğu belirtilmiş, gözler bir başka kuvvetli aşı adayı olan CoronaVac’a çevrilmişti. Ülkemizde de denenen aşıyla ilgili sonuçlar nihayet paylaşıldı. Ancak aşının geliştiricisi Çin merkezli Sinovac, ilacın sadece bir ve ikinci faz sonuçlarını paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor"

    Hakemli dergilerde paylaşılan sonuçlara göre CoronaVac, hızlı bir şekilde bağışıklık sistemine yanıt veriyor fakat aşının ürettiği antikor seviyesi ise düşük. Bu kapsamda koruyuculuk özelliği olabileceği değerlendirilen aşının etkili olup olmadığını öğrenebilmek için üçüncü ve son faz sonuçlarını beklememiz gerekecek.  

    Aşı kapsamında yayınlanan sonuçları yorumlayan ve ilacın acil durumlarda kullanılabileceğini belirten Zhu Fengcai adlı bilim insanı, aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördüklerini ifade etti.

    Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    BioNTech ve Pfizer ile Moderna aşılarının saklanma koşulları ile gündeme gelmesinin ardından merak edilen bir konu da CoronaVac’ın hangi şartlar altında saklanması gerekeceği ile ilgili husustu. Bu konuya açıklık getiren Sinovac görevlisi Gang Zeng, “CoronaVac’ın diğer alternatiflere kıyasla daha çekici bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Zira geliştirdiğimiz aşı 2 ila 8 derece arasındaki buzdolabı sıcaklıklarında üç yıla kadar stabil kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

    Hatırlanacağı üzere BioNTech'in aşısının -70 derece gibi ekstrem bir değerde saklanması buna karşılık Moderna’nın aşısın ise -20 derecede saklanması gerektiği ortaya çıkmıştı. Buzdolabı sıcaklıklarında ise BioNTech aşısı beş güne kadar, Moderna seçeneği ise 30 güne kadar saklanabiliyor.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/turkiyede-de-test-edilen-corona-virusu-asisinda-mujdeli-haber-6129954/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    17 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Jeff Bezos, iklim değişikliği ile mücadele için kurduğu Dünya Fonu’ndan pay alacak ilk adayları açıkladı
    18 sa.
    2050 yılında karbon nötr olmayı hedefleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde etmeyi planlıyor
    1 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı 46 dk. TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 1 sa. Assassin's Creed Valhalla ilk haftasında serinin en çok satan oyunu oldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı Sonraki 2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı! 9 sa. Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 10 sa. Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü 10 sa. RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı 11 sa. Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü? 11 sa. 35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü 12 sa. PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir 12 sa. Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı 13 sa. Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı 13 sa. Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat 14 sa. AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı 14 sa. Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor 14 sa. Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu 15 sa. Xiaomi Mi10T Pro 5G kutudan çıkıyor! ön inceleme 15 sa. Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek 16 sa. İki Amerikan ikonu bir arada: Hemi V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 tanıtıldı 16 sa. Oppo AR Glass 2021 gözlükleri tanıtıldı: İşte özellikleri 17 sa. Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda 17 sa. Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi 17 sa. GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077'den Bir Dakikalık Yeni Görüntü ve İki Yeni Oyun...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Klima Tavsiyeleri
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Xbox Series Stok Sıkıntısının Nisan 2021'e Kadar Devam Etmesi ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız