Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı

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Dünya genelinde 1.3 milyon insanın hayatına mal olan Kovid-19 hastalığına karşı yürütülen aşı çalışmalarından taze haberler gelmeye devam ediyor. BioNTech ve Pfizer ile Moderna aşılarına ait haberlerin ardından bir paylaşım da Çinli Sinovac’tan geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda BioNTech’in aşısının %90, Moderna’nın geliştirdiği aşının ise %94.5 oranında koruyuculuk etkisi sunduğu belirtilmiş, gözler bir başka kuvvetli aşı adayı olan CoronaVac’a çevrilmişti. Ülkemizde de denenen aşıyla ilgili sonuçlar nihayet paylaşıldı. Ancak aşının geliştiricisi Çin merkezli Sinovac, ilacın sadece bir ve ikinci faz sonuçlarını paylaştı.

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Hakemli dergilerde paylaşılan sonuçlara göre CoronaVac, hızlı bir şekilde bağışıklık sistemine yanıt veriyor fakat aşının ürettiği antikor seviyesi ise düşük. Bu kapsamda koruyuculuk özelliği olabileceği değerlendirilen aşının etkili olup olmadığını öğrenebilmek için üçüncü ve son faz sonuçlarını beklememiz gerekecek.

Aşı kapsamında yayınlanan sonuçları yorumlayan ve ilacın acil durumlarda kullanılabileceğini belirten Zhu Fengcai adlı bilim insanı, aşının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördüklerini ifade etti.

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BioNTech ve Pfizer ile Moderna aşılarının saklanma koşulları ile gündeme gelmesinin ardından merak edilen bir konu da CoronaVac’ın hangi şartlar altında saklanması gerekeceği ile ilgili husustu. Bu konuya açıklık getiren Sinovac görevlisi Gang Zeng, “CoronaVac’ın diğer alternatiflere kıyasla daha çekici bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Zira geliştirdiğimiz aşı 2 ila 8 derece arasındaki buzdolabı sıcaklıklarında üç yıla kadar stabil kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere BioNTech'in aşısının -70 derece gibi ekstrem bir değerde saklanması buna karşılık Moderna’nın aşısın ise -20 derecede saklanması gerektiği ortaya çıkmıştı. Buzdolabı sıcaklıklarında ise BioNTech aşısı beş güne kadar, Moderna seçeneği ise 30 güne kadar saklanabiliyor.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/turkiyede-de-test-edilen-corona-virusu-asisinda-mujdeli-haber-6129954/

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