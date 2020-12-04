Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?

Pandemi süreci, kurdaki hareketlilik ve ÖTV derken yükselmeye devam eden otomobil fiyatları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Peki en çok tercih edilen modellerin fiyatlarındaki güncel durum ne?

Fiat Egea Sedan

Türkiye'de en çok satılan modeller deyince ilk akla gelen isim Egea Sedan oluyor. Aynı zamanda yerli üretim modellerden biri olan Egea Sedan fiyatı Easy donanım seviyesi ve 95 beygirlik 1.4 Fire benzinli motor kombinasyonuyla 123.900 TL'den başlıyor. Egea Sedan'ı aynı donanım seviyesinde Fiat'ın ünlü 1.3 Multijet motoruyla tercih etmek isterseniz de başlangıç fiyatı 159.900 TL'ye yükseliyor. Egea Sedan'da DCT şanzıman sadece 1.6 Multijet motorla tercih edilebiliyor. Onun da Easy donanım seviyesindeki başlangıç fiyatı 208.900 TL.

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Renault Clio

Türkiye'de en çok satış yapan markaların başında gelen Renault'nun en çok satan modeli Clio'nun yeni nesli 10 ay önce ülkemize giriş yapmıştı. Renault Clio güncel fiyatı Joy donanım seviyesi ve 72 beygirlik 1.0 SCe motorla birlikte 152.900 TL'den başlıyor. Yeni Clio'yu 85 beygirlik 1.5 BluedCi dizel motorla tercih etmek isterseniz de yine aynı pakette başlangıç seviyesi 207.900 TL'ye yükseliyor. Manuel şanzıman istemeyenlerin tercih edebileceği en uygun seçenek ise 1.0 TCe, X-Tronic ve Joy paket kombinasyonu oluyor. Bu versiyonun fiyatı da 183.900 TL'den başlıyor.

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Renault Megane Sedan

Renault'nun ülkemizdeki bir başka popüler modeli de Megane Sedan. Popüler modelin ülkemizdeki fiyatı Joy donanım seviyesi ve 140 beygirlik 1.3 litre TCe benzinli motorla birlikte 200.900 TL'den başlıyor. Aynı kombinasyona EDC şanzıman da ekleyeyim rahat edeyim derseniz başlangıç fiyatı birden 286.900 TL'ye zıplıyor. Megane Sedan'ı dizel-otomatik kombinasyonuyla tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en düşük liste fiyatı ise 305.900 TL.

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Toyota Corolla - Corolla Hybrid

Dünya genelinde en popüler modellerden biri olan Toyota Corolla ülkemizde de talep gören modellerden. 1.6 litre benzinli motorla tercih edilebilen Corolla Sedan'ın Vision versiyonuyla birlikte başlangıç fiyatı 190.900 TL. Bu yelpaze en pahalı versiyon olan Passion X-Pack Multidrive S ile 323.100 TL'ye kadar çıkıyor. Kısa süre önce ciddi bir zam gören Corolla Hybrid fiyatları ise Dream paketle birlikte 314.550 TL seviyesinden başlıyor.

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Volkswagen Passat

Türkiye'deki satışlarda genelde üst sıralara oynayan Volkswagen'in popüler modeli Passat'a baktığımızda fiyatların Impression donanım seviyesi 150 beygirlik 1.5 TSI - DSG kombinasyonuyla birlikte 384.300 TL seviyesinden başladığını görüyoruz. Passat'ı aynı donanım seviyesinde 1.6 TDI dizel motorla tercih etmek isteyenlerin karşısına da 348.500 TL gibi bir liste fiyatı çıkıyor. Passat'ın en pahalı versiyonunun liste fiyatı ise 905.700 TL.

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Honda Civic Sedan

Türkiye'deki üretiminin sonlandırılacağı açıklanan Honda Civic Sedan'ın fiyatları ise 1.6 litre benzinli - otomatik kombinasyonuyla 231.200 TL'den başlıyor. Bu versiyon sadece Elegance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. LPG'li Civic Sedan Eco ise aynı donanım seviyesiyle 282.800 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 1.5 litre VTEC turbo benzinli üniteye sahip Civic Sedan'ın fiyatı ise 300 bin TL sınırında.

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Dacia Duster

Ülkemizde SUV denince akla gelen en ekonomik modellerden biri Dacia Duster. SUV olmasına rağmen pek çok sedan ve hatchback modelden daha ucuz olan Duster'ın başlangıç fiyatı Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 versiyonuyla birlikte 175.900 TL. Satışlarda büyük payı bulunan LPG'li Duster ECO-G ise yine Comfort donanım seviyesiyle birlikte 182.900 TL'den başlıyor. Dacia Duster'ı 1.5 litre BluedCi motorla tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en düşük miktar ise 219.900 TL oluyor.

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Hyundai Tucson

SUV satışlarında üst sıralardaki yerini koruyan Hyundai Tucson da sadece otomatik şanzımanla sunulan modellerden. Tucson'da Power Edition donanım seviyesi ve 1.6 T-GDI motorla satılan sadece bir tane benzinli versiyon bulunuyor. Onun da başlangıç fiyatı 331.450 TL. 1.6 CRDI motorlu dizel versiyonların başlangıç fiyatı ise Smart donanım seviyesiyle birlikte 370.750 TL. Hyundai Tucson'un en pahalı versiyonu olan 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4'ün fiyatı ise 474.800 TL.

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Ford Focus

Ülkemizde sedan ve hatchback gövde tipinin yanı sıra Trend X, Titanium ve ST-Line donanım seviyeleriyle satılan Ford Focus fiyatı 200.200 TL'den başlıyor. Bu fiyat 4 kapılı gövde, Trend X donanım seviyesi, 1.5 litre Ti-VCT motor ve 6 ileri manuel şanzımanlı moden için geçerli. Hatchback modelde aynı kombinasyonun başlangıç fiyatı 214.100 TL'ye yükseliyor. Bu kombinasyona 6 ileri otomatik şanzıman dahil etmek isteyenler için başlangıç fiyatı 226.500 TL'ye yükseliyor. 1.5 litre EcoBlue motorlu dizel Ford Focus'un başlangıç fiyatı ise 300.700 TL.

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