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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?

    Kısa sürede art arda yükselen fiyatlarla gündeme gelen otomotiv pazarında Türkiye pazarında en çok satılan modellerin başlangıç fiyatlarını sizler için listeledik.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?

    Pandemi süreci, kurdaki hareketlilik ve ÖTV derken yükselmeye devam eden otomobil fiyatları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Peki en çok tercih edilen modellerin fiyatlarındaki güncel durum ne?

    Fiat Egea Sedan

    Türkiye'de en çok satılan modeller deyince ilk akla gelen isim Egea Sedan oluyor. Aynı zamanda yerli üretim modellerden biri olan Egea Sedan fiyatı Easy donanım seviyesi ve 95 beygirlik 1.4 Fire benzinli motor kombinasyonuyla 123.900 TL'den başlıyor. Egea Sedan'ı aynı donanım seviyesinde Fiat'ın ünlü 1.3 Multijet motoruyla tercih etmek isterseniz de başlangıç fiyatı 159.900 TL'ye yükseliyor. Egea Sedan'da DCT şanzıman sadece 1.6 Multijet motorla tercih edilebiliyor. Onun da Easy donanım seviyesindeki başlangıç fiyatı 208.900 TL.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
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    Renault Clio

    Türkiye'de en çok satış yapan markaların başında gelen Renault'nun en çok satan modeli Clio'nun yeni nesli 10 ay önce ülkemize giriş yapmıştı. Renault Clio güncel fiyatı Joy donanım seviyesi ve 72 beygirlik 1.0 SCe motorla birlikte 152.900 TL'den başlıyor. Yeni Clio'yu 85 beygirlik 1.5 BluedCi dizel motorla tercih etmek isterseniz de yine aynı pakette başlangıç seviyesi 207.900 TL'ye yükseliyor. Manuel şanzıman istemeyenlerin tercih edebileceği en uygun seçenek ise 1.0 TCe, X-Tronic ve Joy paket kombinasyonu oluyor. Bu versiyonun fiyatı da 183.900 TL'den başlıyor.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
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    Renault Megane Sedan

    Renault'nun ülkemizdeki bir başka popüler modeli de Megane Sedan. Popüler modelin ülkemizdeki fiyatı Joy donanım seviyesi ve 140 beygirlik 1.3 litre TCe benzinli motorla birlikte 200.900 TL'den başlıyor. Aynı kombinasyona EDC şanzıman da ekleyeyim rahat edeyim derseniz başlangıç fiyatı birden 286.900 TL'ye zıplıyor. Megane Sedan'ı dizel-otomatik kombinasyonuyla tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en düşük liste fiyatı ise 305.900 TL.

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    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
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    Toyota Corolla - Corolla Hybrid

    Dünya genelinde en popüler modellerden biri olan Toyota Corolla ülkemizde de talep gören modellerden. 1.6 litre benzinli motorla tercih edilebilen Corolla Sedan'ın Vision versiyonuyla birlikte başlangıç fiyatı 190.900 TL. Bu yelpaze en pahalı versiyon olan Passion X-Pack Multidrive S ile 323.100 TL'ye kadar çıkıyor. Kısa süre önce ciddi bir zam gören Corolla Hybrid fiyatları ise Dream paketle birlikte 314.550 TL seviyesinden başlıyor.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Passat

    Türkiye'deki satışlarda genelde üst sıralara oynayan Volkswagen'in popüler modeli Passat'a baktığımızda fiyatların Impression donanım seviyesi 150 beygirlik 1.5 TSI - DSG kombinasyonuyla birlikte 384.300 TL seviyesinden başladığını görüyoruz. Passat'ı aynı donanım seviyesinde 1.6 TDI dizel motorla tercih etmek isteyenlerin karşısına da 348.500 TL gibi bir liste fiyatı çıkıyor. Passat'ın en pahalı versiyonunun liste fiyatı ise 905.700 TL.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
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    Honda Civic Sedan

    Türkiye'deki üretiminin sonlandırılacağı açıklanan Honda Civic Sedan'ın fiyatları ise 1.6 litre benzinli - otomatik kombinasyonuyla 231.200 TL'den başlıyor. Bu versiyon sadece Elegance donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. LPG'li Civic Sedan Eco ise aynı donanım seviyesiyle 282.800 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 1.5 litre VTEC turbo benzinli üniteye sahip Civic Sedan'ın fiyatı ise 300 bin TL sınırında.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
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    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan'ın "elektrikli araç" yatırımına ilişkin detaylar belli oldu"

    Dacia Duster

    Ülkemizde SUV denince akla gelen en ekonomik modellerden biri Dacia Duster. SUV olmasına rağmen pek çok sedan ve hatchback modelden daha ucuz olan Duster'ın başlangıç fiyatı Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 versiyonuyla birlikte 175.900 TL. Satışlarda büyük payı bulunan LPG'li Duster ECO-G ise yine Comfort donanım seviyesiyle birlikte 182.900 TL'den başlıyor. Dacia Duster'ı 1.5 litre BluedCi motorla tercih etmek isteyenlerin karşısına çıkan en düşük miktar ise 219.900 TL oluyor.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
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    Hyundai Tucson

    SUV satışlarında üst sıralardaki yerini koruyan Hyundai Tucson da sadece otomatik şanzımanla sunulan modellerden. Tucson'da Power Edition donanım seviyesi ve 1.6 T-GDI motorla satılan sadece bir tane benzinli versiyon bulunuyor. Onun da başlangıç fiyatı 331.450 TL. 1.6 CRDI motorlu dizel versiyonların başlangıç fiyatı ise Smart donanım seviyesiyle birlikte 370.750 TL. Hyundai Tucson'un en pahalı versiyonu olan 1.6 CRDI 7 İleri Otomatik DCT Elite Plus 4x4'ün fiyatı ise 474.800 TL.

    Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modelleri ne kadardan başlıyor?
    Tam Boyutta Gör

    Ford Focus

    Ülkemizde sedan ve hatchback gövde tipinin yanı sıra Trend X, Titanium ve ST-Line donanım seviyeleriyle satılan Ford Focus fiyatı 200.200 TL'den başlıyor. Bu fiyat 4 kapılı gövde, Trend X donanım seviyesi, 1.5 litre Ti-VCT motor ve 6 ileri manuel şanzımanlı moden için geçerli. Hatchback modelde aynı kombinasyonun başlangıç fiyatı 214.100 TL'ye yükseliyor. Bu kombinasyona 6 ileri otomatik şanzıman dahil etmek isteyenler için başlangıç fiyatı 226.500 TL'ye yükseliyor. 1.5 litre EcoBlue motorlu dizel Ford Focus'un başlangıç fiyatı ise 300.700 TL.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Musty3535123 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    385 bin olan passat 1 sene önce 170 bindi...
    Yanıtla +22
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    mansurmarsak (mansur akın) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bırak paketi sadece manuel/otomatik şanzıman farkı 80 bin tl olan modeller var. Kafayı yememek elde değil...
    Yanıtla +20
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupalıların binmediği araçlar burada kapış kapış gidiyor çünkü biz her şeyde çok iyiyiz ekonomimiz uçuyor
    Yanıtla +20
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    En kötü arabaları bile hak edip alamıyoruz şu fiyatlara bak gerçekten söylenecek söz kalmadı
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    kjkszpjmr2 (resul bayrambey) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir fakir bizmişiz demekki
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu yıl bu zaman fiyatlar böyleydi demeye gerek yok daha bu geçtigimiz temmuzda civic hb sport plus manuel 205bin liraydi ekim ayinda 300bin bandini geçmişti. Yillara gerek kalmiyor artik bir kaç ayda fiyatlar ötv de sagolsun kur ile beraber nefis firlatiyor ama alan adam düşünsün ben civic hb sport u 99 bine bayiiden sifira almıştım simdi bu araca 310 binleri veren kusura bakmasin kerizler düşünsün
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hepsinin de ikinci eli sıfırından daha pahalı.
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    GökhanYılmaztürk 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Düz vites kullanmayı dert etmeyenler sıfır egea düz vites alıp geçsin bence. Fiyatı çok mantıklı diğer markalara göre
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    borukuzen (faruk puka) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Adaletin ve Kalkınmanın yerle bir olduğu Türkiyeye hoş geldniz!"
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    avrupa bizi giskaniyi, o yuzden yuksek fiyattan araba gonderiyi sirf reisimizi zora sokmak icin. tucsonu 40bine gumruge soksa herkes binecek ama 100+ binden sokuyor. insanlik bitmisss
    Yanıtla +3
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    berk768 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay maşallah, millet yarım milyonluk passat'ı kapış kapış almış.Burada sabah akşam para yok,battık edebiyatı yapanlar, utanmadan yazmaya devam edecekler mi ?
    4 Yanıt Yanıtla +1
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    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Sanki 1 milyon adet bassat satılmış da ettiği lafa bak
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) berk768
    gelmiş yine "osmanlı torunları"
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    hopeyoung 2 hf. ( Mesaj Silindi ) berk768
    Sizin yüzünüz var mı acaba?
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    MustafaC5 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şahlandık
    Yanıtla +2
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    Musty3535123 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    385 bin olan passat 1 sene önce 170 bindi...
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    2165 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    otomobil fiyatları, türkiyede en çok satılan modeller ve
    2 etiket daha çok satan otomobiller Bilim ve Teknoloji
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