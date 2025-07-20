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    170.000 km'deki Volkswagen ID.3, dikkatsiz kullanılmasına rağmen çok az menzil kaybı yaşadı

    Almanya’da yürütülen bir testte, dört yıl boyunca 170.000 km kullanılan Volkswagen ID.3, batarya kapasitesinin sadece %9'unu kaybetti. Üstelik bu sürede batarya çoğu zaman %100'e şarj edildi.

    170.000 km'deki Volkswagen ID.3 çok az menzil kaybı yaşadı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlara geçmeyi düşünen birçok sürücü için en büyük endişelerden biri batarya ömrü. Zamanla menzil kaybı yaşanacağından endişe duyan bazı kullanıcılar elektrikli araçlardan uzak durmayı tercih ediyor. Ancak Volkswagen'in ID.3 modeliyle yapılan uzun vadeli bir test, bu endişelerin artık yersiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

    Gerçek menzil kaybı sadece 13 km oldu

    Almanya’nın otomobil kulübü ADAC tarafından yürütülen bir testte, dört yıl boyunca 170.000 km yol katedilen Volkswagen ID.3 modeli, batarya kapasitesinin sadece %9'unu kaybetti. Üstelik bu süre zarfında gelen yazılım güncellemesi ile verimliliği artan otomobilin gerçek menzil kaybı sadece 13 km oldu.

    Testin başlangoconda, ID.3 Pro S Tour modelinin 77 kWh kapasiteli bataryası gerçek kullanımda 438 km menzil sunarken, dört yıl sonunda bu mesafe sadece 13 km azalarak 425 km’ye düştü. Üstelik, bu süre zarfında araç, üreticinin önerileri dikkate alınmadan kullanıldı. Örneğin batarya çoğu zaman %100’e kadar şarj edildi ve batarya dolu haldeyken uzun süreler park halinde bırakıldı. Normalde bu tür uygulamalar batarya ömrünü kısalttığı için önerilmiyor. Toplam şarjın %40 ise DC hızlı şarj istasyonlarında gerçekleştirildi.

    Test sırasında yapılan bağımsız batarya kontrolleri de olumlu sonuç verdi. Araç 21.800 km’deyken batarya sağlığı %96, 84.300 km’de %94 ve 169.700 km’de hala %91 seviyesindeydi. Volkswagen’in batarya garantisi ise ancak kapasite 160.000 km sonunda %70’in altına düşerse devreye giriyor.

    Yazılım güncellemesiyle aracın verimliliği ve şarj hızı arttı

    Testin belki de en dikkat çekici kısmı, aracın verimliliğinin zamanla artması oldu. Başlangıçta 100 km’de 20 kWh enerji tüketen araç, testin sonunda bu değeri 18,3 kWh’ye kadar düşürdü. Bu gelişmenin nedeni, ID.3’e yapılan bir yazılım güncellemesiydi. Bu güncelleme sayesinde batarya kapasitesi azalmış olsa bile aracın menzili anlamlı şekilde düşmedi.

    Ayrıca şarj hızı konusunda da iyileşme yaşandı. Testin başında araç maksimum 125 kW hızla şarj olurken, güncellemeden sonra bu hız 160 kW’a çıktı. Böylece %10’dan %80’e şarj süresi iki dakika kısaldı. Bu da, elektrikli araçlarda yazılım güncellemesinin büyük önem taşıdığı anlamına geliyor.

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