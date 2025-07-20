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    Bu elektrikli scooter 160 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırmayı hedefliyor

    Birleşik Krallık merkezli e-scooter şirketi Bo, 160 km/s gibi inanılmaz bir hıza ulaşabilen elektrikli scooter'ı Bo Turbo ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı planlıyor.

    160 km/s hıza ulaşabilen elektrikli scooter geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık merkezli e-scooter şirketi Bo, klasik elektrikli scooter'ların çok ötesinde performans sunan yeni bir scooter geliştirdi. Şirket, 160 km/s gibi inanılmaz bir hıza ulaşabilen Bo Turbo ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı planlıyor.

    Mikro mobilite alanında görece yeni bir oyuncu olan Bo, Formula 1 geçmişine sahip mühendislerden oluşan bir ekibe sahip. Şirket, ilk scooter modeli Bo M’i yaklaşık bir buçuk yıl önce İngiltere ve Avrupa’da piyasaya sürdü. Marka, şimdi de yeni çılgın modeliyle daha fazla ses getirmek istiyor.

    160 km/s hıza ulaşabilen elektrikli scooter geliştirildi Tam Boyutta Gör

    24 kW gücünde çift motor ve 240 km menzil

    Bo M, 24 kW gücünde çift motoru ve 1,8 kWh bataryasıyla otomobillerle yarışabilecek kadar yüksek hıza ve 240 km'ye kadar menzile sahip. Şirket, Guinness Dünya Rekorları ekibinin resmi gözetimi altında mevcut scooter hız rekorunu kırmayı hedefliyor.

    Bo, yeni scooter'ının Bugatti Veyron'dan daha yüksek bir güç-ağırlık oranı sunduğunu iddia ediyor. Tek parça alüminyum gövdeye sahip olan scooter, Formula 1 fren hava kanallarından esinlenen bir soğutma sistemini de barındıryor.

    Bo Turbo, yasal mevzuatlar gereği çoğu ülkede trafiğe çıkamayacak gösteri ürünü bir araç olsa da, sınırlı sayıda da olsa satın alınabiliyor. 29.500 dolar gibi astronomik fiyata sahip scooter'ın ilk müşterisinin İspanya'daki bir koleksiyoner olduğu belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.theverge.com/news/709934/bo-turbo-electric-scooter-100-mph-speed https://bo.world/pages/turbo
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