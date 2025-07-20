Bu elektrikli scooter 160 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırmayı hedefliyor

Mikro mobilite alanında görece yeni bir oyuncu olan Bo, Formula 1 geçmişine sahip mühendislerden oluşan bir ekibe sahip. Şirket, ilk scooter modeli Bo M’i yaklaşık bir buçuk yıl önce İngiltere ve Avrupa’da piyasaya sürdü. Marka, şimdi de yeni çılgın modeliyle daha fazla ses getirmek istiyor.
24 kW gücünde çift motor ve 240 km menzil
Bo M, 24 kW gücünde çift motoru ve 1,8 kWh bataryasıyla otomobillerle yarışabilecek kadar yüksek hıza ve 240 km'ye kadar menzile sahip. Şirket, Guinness Dünya Rekorları ekibinin resmi gözetimi altında mevcut scooter hız rekorunu kırmayı hedefliyor.
Bo, yeni scooter'ının Bugatti Veyron'dan daha yüksek bir güç-ağırlık oranı sunduğunu iddia ediyor. Tek parça alüminyum gövdeye sahip olan scooter, Formula 1 fren hava kanallarından esinlenen bir soğutma sistemini de barındıryor.
Bo Turbo, yasal mevzuatlar gereği çoğu ülkede trafiğe çıkamayacak gösteri ürünü bir araç olsa da, sınırlı sayıda da olsa satın alınabiliyor. 29.500 dolar gibi astronomik fiyata sahip scooter'ın ilk müşterisinin İspanya'daki bir koleksiyoner olduğu belirtiliyor.
Kaynakça https://www.theverge.com/news/709934/bo-turbo-electric-scooter-100-mph-speed https://bo.world/pages/turbo Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: