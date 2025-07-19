Xiaomi YU7'nin gerçek menzili açıklanandan 258 kilometre düşük çıktı

Testler, YU7'nin 21 inç jantlı versiyonuyla gerçekleştirildi. Lastik basıncı 2.9 bar (yaklaşık 42 PSI) olarak ayarlanmış, sürüş modu "Konfor" olarak seçilmişti. Kabinde yalnızca sürücü ve bir yolcu bulunuyordu. Klima sıcaklığının 23–24 dereceye ayarlandığı, dış ortam sıcaklığının ise 30 derece olduğu belirtiliyor. Araç, yaklaşık 100 km/s hızla 84 kilometrelik dairesel bir güzergahta kullanıldı.
Büyük fark dikkat çekti
Tüm bu şartlar altında YU7, göstergedeki menzil sıfırlanana kadar 483 kilometre yol yaptı. Ardından, batarya tamamen tükenene kadar 9 kilometre daha gitmeyi başardı. Böylece toplamda ulaşılan mesafe 492 kilometre olarak kayıtlara geçti. Bu da Çinli şirket tarafından resmi olarak beyan edilen menzilin %65.5'ine denk geliyor. Yani arada 258 kilometre gibi azımsanamayacak bir fark var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: