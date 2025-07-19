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    Xiaomi YU7'nin gerçek menzili açıklanandan 258 kilometre düşük çıktı

    Xiaomi'nin elektrikli SUV modelinin menzili, bağımsız testlerde beklentilerin çok altında kaldı. Kağıt üzerinde 750 km menzil vadeden YU7, gerçekte sadece 492 km yol alabildi.

    Xiaomi YU7'nin gerçek menzili açıklanandan 258 km düşük çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli yayın kuruluşu Sohu, 2026 model Xiaomi YU7 Max versiyonunu teste tabi tuttu. Xiaomi bildiğiniz üzere aracın CLTC döngüsüne göre tek şarjla 750 kilometre yol kat edebileceğini belirtmişti. Ancak gerçekleştirilen bağımsız testler elektrikli SUV'nin beyan edilen menzil değerinin oldukça altında kaldığını ortaya koydu.

    Testler, YU7'nin 21 inç jantlı versiyonuyla gerçekleştirildi. Lastik basıncı 2.9 bar (yaklaşık 42 PSI) olarak ayarlanmış, sürüş modu "Konfor" olarak seçilmişti. Kabinde yalnızca sürücü ve bir yolcu bulunuyordu. Klima sıcaklığının 23–24 dereceye ayarlandığı, dış ortam sıcaklığının ise 30 derece olduğu belirtiliyor. Araç, yaklaşık 100 km/s hızla 84 kilometrelik dairesel bir güzergahta kullanıldı.

    Xiaomi YU7'nin gerçek menzili açıklanandan 258 km düşük çıktı Tam Boyutta Gör

    Büyük fark dikkat çekti

    Tüm bu şartlar altında YU7, göstergedeki menzil sıfırlanana kadar 483 kilometre yol yaptı. Ardından, batarya tamamen tükenene kadar 9 kilometre daha gitmeyi başardı. Böylece toplamda ulaşılan mesafe 492 kilometre olarak kayıtlara geçti. Bu da Çinli şirket tarafından resmi olarak beyan edilen menzilin %65.5'ine denk geliyor. Yani arada 258 kilometre gibi azımsanamayacak bir fark var.

    Xiaomi YU7'nin gerçek menzili açıklanandan 258 km düşük çıktı Tam Boyutta Gör
    Çin'in CLTC ölçüm metodunun Avrupa'daki WLTC'ye göre %15-25 daha iyimser olduğu bilinse de, Xiaomi YU7 Max'teki bu büyük fark dikkat çekici bulundu. Araç bilgisayarına göre ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 20.2 kWh olarak gerçekleşti. Şarj performansının ise oldukça etkileyici olduğunu belirtelim. Batarya, 0'dan %100'e 37 dakikada dolarken, %5'ten %70'e sadece 14 dakikada ulaştı.
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