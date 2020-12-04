Ford Otosan'ın "elektrikli araç" yatırımına ilişkin detaylar belli oldu

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Tamamen elektrikli Ford Transit'in üretimini üstlenen ve kısa süre önce Kocaeli'de Batarya Montaj Fabrikası kuracağını açıklayan Ford Otosan'ın yatırımına ilişkin detaylar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yatırıma ilişkin teşvik kararına göre Ford Otosan, önümüzdeki 6 yıllık plan kapsamında yeni nesil araç üretimi ve batarya montaj fabrikası için toplamda 20,5 milyar TL'lik sabit yatırım yapacak.

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Teşvik kapsamına alınan yatırımla birlikte Ford Otosan'ın 3 bin kişiye ilave istihdam sağlaması öngörülüyor. Yapılan açıklamaya göre bu istihdamın 200'ü nitelikli personelden oluşacak. Yatırımın süresi yani 6 yıllık sürecin sonunda elektrikli ticari araç üretiminin yılda 210 bin adete, batarya üretiminin ise yılda 130 bin adete çıkarılması hedefleniyor.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle teşvik kapsamına alınan yatırıma farklı konularda devlet desteği sunulacak. Yatırım için şirkete yatırım yeri tahsisi yapılacak. Çeşitli vergi istisnaları ve desteklerinin yanında azami 250 milyon TL'lik nitelikli personel desteği de verilecek. Yatırım için işletmeye geçiş tarihinden 10 yıla kadar 200 milyon TL'lik enerji desteği de verilecek.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada Batarya Montaj Fabrikasının 2022 yılında hayata geçirileceği belirtilmişti.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201204-10.pdf

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