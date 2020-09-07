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    Türkiye’de koronavirüs salgını şirketlerin yarısını etkiledi

    Bir HPE şirketi olan Aruba’nın araştırmasına göre, pandemi kaynaklı iş kayıplarını gidermek adına BT yöneticileri bulut tabanlı ve yapay zeka destekli ağ teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türkiye’de koronavirüs salgını şirketlerin yarısını etkiledi
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    Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ekonomik hayatı da olumsuz etkiliyor. Belirli sektörler bu dönemde cirolarını arttırmayı başarırken pek çok sektörde kayıplar yaşandı. Anketler salgının ticaret hayatına etkisini ortaya koyuyor.

    Etki büyük

    HP iştiraki Aruba’nın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) odaklı olarak yaptığı yeni bir ankete göre yöneticiler salgının büyük bir etki yaptığını belirtirken iş kayıplarını gidermek adına farklı alanlara yatırım yapıyor.

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    20’den fazla ülkede ve sekiz ana sektörde 2400 BT yöneticisi ile yapılan ankette salgının ardından yöneticilerin hem BT hem de iş taleplerine nasıl yanıt verdikleri, bunların sonucundaki verdikleri yatırım kararları ve nasıl bir tüketim modeli düşündükleri incelendi. Rapora göre:

    - Yöneticilerin yüzde 16’sı çalışanlarının COVID-19’dan ‘ciddi şekilde’ (geniş çaplı ücretsiz izin ya da geçici işten çıkarma), yüzde 33’ü ‘orta derecede’ (bazı iş alanlarında geçici küçülme) ve yüzde 41’i de düşük seviyede (çok az sayıda iş kolunda) etkilendiğini söyledi.

    - Rusya’nın yüzde 27’si, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yüzde 25’i, İsveç

    ve Fransa’nın yüzde 24’ü ‘ciddi şekilde’ etkilendiğini söylerken, yüzde 15’lik oranlarıyla

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    en düşük etkilenenler ise İspanya ve Hollanda.

    -Türkiye’deki şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 49’u), pandeminin çalışanları üzerinde orta veya yüksek düzeyde etki bıraktığını söylüyor

    - COVID-19 yüzünden ağ projelerindeki yatırımlarının ertelendiğini ya da geciktiğini söyleyenlerin oranı yüzde 78’iken, projelerin tamamen iptal edildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19.

    -Yüzde 59’luk oranıyla İsveç proje iptallerinin en yüksek, yüzde 11’ile İtalya ise en düşük olduğu ülke.

    Türkiye’de koronavirüs salgını şirketlerin yarısını etkiledi
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    Yaşanan sıkıntılar sonrasında şirketlerin yatırım planlarında da ciddi değişimler yaşandı. Dünya çapındaki IT yöneticilerinin yüzde 38’i bulut tabanlı ağ yatırımlarını artırmayı, yüzde 45’i aynı seviyede devam etmeyi ve yüzde 15’i de azaltmayı düşünüyor. Türkiye’de ise bu alanda yatırım yapmayı düşünen BT yöneticilerinde yüzde 57’lik, Hindistan’da ise yüzde 59’luk bir artış söz konusu.

    Dünya genelindeki BT yöneticilerinin yüzde 35’inin yapay zeka tabanlı ağ teknolojilerine yatırım yapmak istediği belirtiliyor. Yüzde 44’lük oranıyla Asya Pasifik bu alanda liderken, EMEA ve Amerika bölgelerinin her ikisinin de oranı ise yüzde 30.

    Diğer taraftan salgın nedeniyle yeni tüketim modellerinin benimsenmesi de yükseliş halinde. Türkiye’deki BT yöneticilerinin yüzde 73’ü donanım ve/veya yazılım, yüzde 72’si anahtar teslim donanım/yazılım hizmetlerini ve yüzde 26’sı da finansal leasing için yeni abonelik modellerini keşfetmeye hazır olduklarını söylüyor.

    -Ağ hizmetlerinde abonelik modeli yüzde 61’lik oranıyla en çok Asya Pasifik bölgesinde popüler; yüzde 52’yle Amerika ve yüzde 50’yle EMEA bölgesi hemen ardından geliyor.

    -Abonelik modelini en çok düşünen küresel endüstriler sırasıyla, yüzde 66’yla konaklama sektörü, IT, teknoloji ve telekom sektörü yüzde 58 ve eğitim sektörü yüzde 57 olarak yer alıyor.



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    Turkuaz Prusa (durmaz nakliyat) 3 gün
    yiyecek , sağlık ve kargo sektörü hariç piyasayı iyi öptü corona
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Tüm Türkiye'yi etkileyen şey şirketlerin yarısını nasıl etkiliyor?
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    özgürbarıs 3 gün
    her yer kötü oldu ama. Sinema tiyatro daha kötü oldu. şirketler yine iş yapıyor ama sinema sektörü daha kötü durumda
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    SkyTech74 (Darth ) 3 gün
    Bir bizim şirketi vurmadı şu virüs ya.
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    _turbo_ (kemal reis) 3 gün
    Sasirmakmi lazim? Salginin ekonomiyi etkilemesi icin elden gelen hersey yapilipta sonrada etkildedi diye haber yapmak, Eve benzin döküp sonrada bi kibrit cakip sigarayla izlemek gibi bir haber olmus.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 3 gün
    En çok da sinemayı vurdu maalesef çok kötü durumda ve bundan da Netflix faydalandı
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    izengel 3 gün
    İsveç ve İtalya durumu manidar.

    İtalya üçüncü dünya ülkesi olmasına ve virüsten en çok etkilenen ülke olarak aylarca zirvede kalmasına rağmen ağ vs yatırım iptali yüzde 11 iken dünyada kişi başı gelirde en zengin ülke olarak yıllarca zirvede olan İsveç iptali yüzde 49 ile rekor kırıyor. Garip... Zenginin parası daha mı değerli nedir!
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün izengel
    Hocam italya 3.dünya ülkesi mi :/Ayrıca kişi başına düşen milli gelir birincisi de Lüksemburg diye biliyorum..
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    Bay Robot ( tunc) 3 gün
    Korona hükümete çok güzel bir mazeret oldu.



    Bu arada şu 1000 TL destek için bir tanıdığıma başvurmuştuk 3 ay önce kadar ve hala değerlendiriliyor...
    2 Yanıt Yanıtla
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    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün Bay Robot
    Merak etme, verdikten bir gün sonra vergilerle geri alıyorlar. Almasan da olur.
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    Sphygmus 3 gün Bay Robot
    Değerlendiriliyorda kalıyor öyle,arayip sorduğunda iptal edildigini söylüyorlar oraya yazmaya tenezzül bile etmiyorlar
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 gün (düzenlendi)
    hayırlısı
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