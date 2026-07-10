ABD'den Türkiye'nin “SMR” nükleer reaktör planlarına destek mesajı

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Tam Boyutta Gör ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) yatırımları kapsamında ABD ile işbirliğini geliştirebileceği mesajını verdi. USTDA Direktör Yardımcısı Thomas Hardy, ajansın önümüzdeki dönemde Türkiye'de özellikle nükleer enerji alanında yeni duyurular yapabileceğini belirtti.

Türkiye’nin SMR hamleleri dikkat çekiyor

Bu yıl Türkiye'yi ziyaret ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüğünü aktaran Hardy, Türkiye'nin SMR yatırımlarını değerlendirdiği süreçte USTDA'nın önemli katkılar sunabileceği konusunda güçlü bir fikir birliği oluştuğunu ifade etti.

Nükleer enerji alanında yeni gelişmeler yaşanabileceğine işaret eden Hardy, "Yakın gelecekte hem kamu hem de özel sektörde nükleer enerji alanında USTDA'dan gelecek duyuruları yakından takip etmenizi öneririm." ifadelerini kullandı.

Türk yetkililerin baz yük elektrik ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerjinin önemine dikkat çektiğini söyleyen Hardy, USTDA'nın Türkiye'de uzun yıllardır jeotermal enerji ve dijital altyapı projelerinde görev aldığını hatırlattı.

Düzenleyici altyapı da gündemde

Tam Boyutta Gör SMR teknolojisinin ABD'de henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve ilk kurulumların gerçekleştirilmeye başlandığını belirten Hardy, teknolojinin yaygınlaşması için yapılacak çalışmaların sürdüğünü söyledi.

USTDA'nın bu süreçte yatırım ortamının hazırlanmasına odaklandığını vurgulayan Hardy, "USTDA'nın görevi, bu reaktörler ticari ve filo düzeyinde devreye alınmaya hazır hale geldiğinde ülkelerin bu yatırım kararlarını alabilmeleri için zemin hazırlamak." dedi.

Türkiye'deki güçlü özel sektör yapısına dikkat çeken Hardy, birçok büyük sanayi kuruluşunun hem elektrik üretimi hem de nükleer enerjiyle sağlanabilecek endüstriyel ısıya ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Bu kapsamda Türk hükümetiyle de yakın çalışabileceklerini ifade eden Hardy, "Çalışmalarımızın bir kısmının SMR'lerin devreye alınmasını destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Türk hükümetindeki muhataplarımızla işbirliği yapmak olacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye’nin SMR hedefleri ve girişimleri neler?

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uzun vadeli projeksiyonlarına göre Türkiye, önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte enerji sepetine en az 5 GW (gigavat) kapasitede SMR entegre etmeyi hedefliyor. 2053 yılına kadar planlanan toplam 30 GW'lık nükleer kurulu gücün önemli bir tamamlayıcısı olarak SMR'lar konumlandırılıyor.

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Özel sektör tarafında ise Baykar başta olmak üzere MİA Teknoloji gibi yerli firmalar kendi bünyelerinde SMR reaktörler geliştireceklerini duyurmuş durumda. Türkiye’nin ABD dışında SMR’ler için Güney Kore ve İngiltere’yle de temaslarının bulunduğunu belirtelim. Benzer şekilde Türkiye’nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA arasında da bu konuda ortak girişimler bulunuyor. Ek olarak Bill Gates’in bu alanda reaktörler kuran şirketi TerraPower ile de görüşüyor.

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