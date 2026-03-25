Türkiye'nin ilk yerli zırhlı SUV'si TULGA 4x4 göreve başladı

BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4, Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı olarak güvenlik güçlerinin hizmetine girdi. Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında hayata geçirilen TULGA 4x4, saha testleri ve taktik kabiliyet denemelerini başarıyla tamamladıktan sonra teslimatlarına başlandı.

TULGA 4x4 neler sunuyor?

Araç, özellikle iç güvenlik personelinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı ve sahadaki görevlerde güvenlik, dayanıklılık ve konforu bir arada sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip TULGA 4x4, 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonlarda etkili bir rol üstleniyor. Araç, bağımsız çift salıncaklı ön ve arka süspansiyon sistemi ile donatılmış ve disk frenleri sayesinde hem zorlu arazi koşullarında hem de şehir içi görevlerde üstün manevra kabiliyeti sağlıyor.

TULGA 4x4, 4 silindirli dizel motoru ile 250 beygir güç üretiyor ve saatte 130 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Aracın yüzde 60 tırmanma kabiliyeti, zorlu arazi koşullarında hareket kabiliyetini artırırken, bağımsız çift salıncaklı süspansiyon sistemi ve disk frenler, hem sürüş konforu hem de güvenliği destekliyor. Araç, ayrıca özel tasarlanmış taban koruması sayesinde balistik tehditlere karşı yüksek direnç sağlıyor. BMC ayrıca aracın pick-up varyantını da geliştiriyor.

Volkswagen, İsrail ile kritik temasta: Demir Kubbe için parça üre 7 sa. önce eklendi

BMC Savunma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4’ün teslimatları başladı. Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı Projesi kapsamında BMC tarafından geliştirilen TULGA 4x4’ün muayene faaliyetleri ve taktik kabiliyet testleri başarıyla tamamlandı.”

