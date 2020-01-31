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    Türkiye ile Çin arasındaki uçuş seferleri durduruldu

    Türkiye-Çin arasında uçuş gerçekleştiren THY ve Çinli havayolu şirketleri uçuşları durdurdu. THY, 9 Şubat tarihine kadar Çin'e uçmayacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye ile Çin arasındaki uçuş seferleri durduruldu
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    Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle Çin seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. THY; daha önce sefer sayısını azaltma tedbiri uyguladığı Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

    İngiliz hava yolu şirketi British Airways’in bugün aldığı bir karar ile Çin’e bütün uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Ayrıca Ukrayna da tüm doğrudan uçuşları askıya aldığını belirtmişti. Kazakistan ise Çin ile tüm otobüs hatlarını, trenleri ve uçuşları askıya aldığını duyurmuştu. Son olarak THY ve İstanbul’a uçuş gerçekleştiren diğer şirketler seferlerini durdurdu.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs aşısı için tarih belirlendi"

    Çin’den İstanbul’a uçan China Southern isimli havayolu firması Mart sonuna kadar Pekin seferlerini durdurdu. Sichuan Airlines firması ise ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Tayvan'ın başkenti Taipei ve Hong Kong'tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması devam edecek.



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