Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kültür ve Turizm Bakanı: Çarşamba günleri sinema bileti 120 TL

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de Çarşamba günlerinin "Sinema Günü" ilan eddildiğini duyurdu. Sinema Günü kapsamında yıl sonuna kadar sinema biletleri 120 TL olacak.

    Kültür ve Turizm Bakanı: Çarşamba günleri sinema bileti 120 TL Tam Boyutta Gör
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu Lansmanı’nda sinema biletlerine dair yeni kampanyayı duyurdu. Yıl sonuna kadar Çarşamba günleri "Sinema Günü" ilan edildi. Çarşamba günleri sinema bileti ücreti 120 TL olacak.

    Bakan Ersoy, “Bu yılın sonuna kadar Çarşamba günlerini sinema günü ilan ediyoruz. Kampanyaya katılan tüm sinemalarda Çarşamba günleri tüm biletler sadece 120 TL olacak. Yeni kampanyamızın sinema sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyor, salonların geçtiğimiz hafta olduğu gibi dolacağına inanıyoruz.” dedi.

    Sinema Festivali ile Eylül ayında rekor kırıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali yapılmış ve katılımcı salonlarda sinema bileti 80 TL olarak ücretlendirilmişti. Bakan Ersoy, bu kampanya sayesinde tüm zamanların en yüksek Eylül ayı seyirci sayısına ulaşıldığını açıkladı.

    Bakan Ersoy, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “27-28 Eylül Sinema Festivali tüm zamanların eylül seyirci rekorunun kırılmasına neden olan çok önemli bir etkinlik oldu. Türkiye Sinema Festivali’ne 75 ildeki 257 sinema işletmecisi katıldı. Bin 500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı rekoru olarak da nitelendirebiliriz.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vespa benzeri motor ipad instagram tam ekran yapma mersin dershaneler peugeot 308 1.6 hdi metin2 dolunay nerden düşer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum