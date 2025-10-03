Kültür ve Turizm Bakanı: Çarşamba günleri sinema bileti 120 TL

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu Lansmanı’nda sinema biletlerine dair yeni kampanyayı duyurdu. Yıl sonuna kadar Çarşamba günleri "Sinema Günü" ilan edildi. Çarşamba günleri sinema bileti ücreti 120 TL olacak.

Bakan Ersoy, “Bu yılın sonuna kadar Çarşamba günlerini sinema günü ilan ediyoruz. Kampanyaya katılan tüm sinemalarda Çarşamba günleri tüm biletler sadece 120 TL olacak. Yeni kampanyamızın sinema sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyor, salonların geçtiğimiz hafta olduğu gibi dolacağına inanıyoruz.” dedi.

Sinema Festivali ile Eylül ayında rekor kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali yapılmış ve katılımcı salonlarda sinema bileti 80 TL olarak ücretlendirilmişti. Bakan Ersoy, bu kampanya sayesinde tüm zamanların en yüksek Eylül ayı seyirci sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“27-28 Eylül Sinema Festivali tüm zamanların eylül seyirci rekorunun kırılmasına neden olan çok önemli bir etkinlik oldu. Türkiye Sinema Festivali’ne 75 ildeki 257 sinema işletmecisi katıldı. Bin 500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı rekoru olarak da nitelendirebiliriz.”

