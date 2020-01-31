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    Coronavirüs aşısı için tarih belirlendi

    Fransız Pasteur Enstitüsü yetkilisi Dr. Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamalarda aşının 20 ay içerisinde kullanıma hazır olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Coronavirüs aşısı için tarih belirlendi
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    Reuters Haber Ajansı’nın düzenlediği basın toplantısında Fransız Pasteur Enstitüsü bilim insanları coronavirüs salgını için geliştirilecek aşının çıkış tarihini açıkladı.

    Dr. Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamalarda aşının 20 ay içerisinde kullanıma hazır olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu.

    Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti

    Coronavirüs aşısı için tarih belirlendi

    Ölüm sayısı 170’i, enfekte vaka sayısı 8.000’i bulan 2019-nCoV coronavirüs salgını için uluslararası acil durum ilan edilmişti.

    2019-nCoV etkenine ait salgın zamanı kronolojisi aşağıda yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
    • 31 Aralık 2019 – Çin; Dünya Sağlık Örgütü’nü Wuhan’da görülen pnömoni benzeri vakalar sebebiyle uyardı.

     

    • 1 Ocak 2020 – Wuhan hayvan pazarı virüsün yayılım merkezi olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

     

    • 9 Ocak 2020 – Dünya Sağlık Örgütü enfeksiyonların yeni bir  coronavirüs türü sebebiyle oluştuğunu açıkladı.

     

    • 10 Ocak 2020– Çin yeni virüsün genetik koduna ilişkin bilgileri paylaştı.

     

    • 11 Ocak 2020 – Bilim insanları aşı geliştirme üzerinde çalışırken ilk ölüm vakası onaylandı

     

    • 13 Ocak 2020 – Virüs ilk defa Çin dışına yayılım gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti"



    https://www.reuters.com/article/china-health-france-vaccine/frances-pasteur-institute-foundation-hoping-to-develop-coronavirus-vaccine-idUSP6N28L01V Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BogazınYargıcı (@bogazınyargıcı) 3 sa. en beğenilen
    Bu adamlar ilk defa yarasa yada benzeri hayvanlar yemiyorlardı bence burda bi oyun var , kimsayal olduğunu düşünüyorum
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    1 Avatar
    bytradm 1 sa.
    insana geçebilen kuşgribi virüsü (h5n1) şöyle olumuştu.
    çinde tavuk çitftliklerine yakın bir domuz çiftliğinde virus
    dmouzlarda pasajlanarak(hedef olmayan türde üreme)
    insana geçme kabiliyeti kazandı. bu doğal olarak
    virusun gelişimi. bunu lab.da da yapabilirsiniz.
    bu ülkede de can alan KKKA(kırık kongo kan. a.)
    kesinlikle lab işiydi.
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    TheJudgé 1 sa.
    virüs bu hızla yayılmaya devam ederse 20 ay sonra herkes hasta olur zaten
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    crazyman330 1 sa.
    Yalan haber diyorlar
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    yakupkaratas255 2 sa.
    kapitalizmin biyolojik mücadelesi
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    ByEgcn 2 sa. interwap
    Haber yalanlandı. O hastane 2018 den beri inşaatı süren tıp merkezi olacakmış. Fakat Corona virüsü için yapılan hastane 10 günde tamamlanacağı bildirildi

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    interwap 2 sa.
    Corona virüsü salgını nedeniyle 6 günde bitirmeyi planladıkları 1000 yataklı hastaneyi 4 günde bitirmişler.
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    WaylandIZMIR 2 sa.
    Aklı olan o aşıyı yaptırmaz.
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    ErenDstn 2 sa. BogazınYargıcı
    Açıkçası daha henüz beni korkutamadı çin gibi bi devlette gripten bile yılda 200 den fazla insan ölüyor virüs suanlik pek tehlikeli değil bana göre ama kişiden kişiye değişir
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    BogazınYargıcı 2 sa. ErenDstn
    8 bin teşhis konulmuş hasta var , ve bunlarin hayatları riskli durumda . Çinliler de var suç kardeşim

    Herseyi yiyorlar . Biri kimsayali Çin’e attı oyun olduğu bariz belli adamların ekonomisi zarara uğradı herseyi üreten Çin 2 ayda neler kaybetti . Öyle bi durumda var ki dışarı çıkamıyorsun , kimsayalin etkisine bakarmısın
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    haQQo 2 sa.
    20 ay içinde ölmemeyi başarırsak bir sonraki devletlerin biyolojik savaşlarına kadar bu aşıyla bir süre daha yaşarız.
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    Black_34 2 sa.
    Buna kısaca Yeni Dünya Düzeni derler. Millette yarasa yedikleriden dolayı hastalık başladı zanneder. :) 25 - 30 milyon enfekte olduğu 50 bine yakın ölü olduğundan bahsediliyor. Haberlerde çıkana inanmayın bilin ki bunun her zaman tam tersidir.



    Hastalığın panzehiri zaten ellerinde isteseler anında piyasaya sürülür ama hedefleri farklı dünya nüfusunu azaltmak.
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