Coronavirüs aşısı için tarih belirlendi

Poco X2 beklenenden çok daha ucuz olacak

Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı

Apple ve Broadcom, patent ihlali gerekçesiyle CalTech'e 1.1 milyar dolar ödeyecek

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35 milyar dolarlık yüz tanıma davasında Facebook 550 milyon dolara razı oldu