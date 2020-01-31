Coronavirüs aşısı için tarih belirlendi

Haber Editörü
Reuters Haber Ajansı’nın düzenlediği basın toplantısında Fransız Pasteur Enstitüsü bilim insanları coronavirüs salgını için geliştirilecek aşının çıkış tarihini açıkladı.
Dr. Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamalarda aşının 20 ay içerisinde kullanıma hazır olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti
Ölüm sayısı 170’i, enfekte vaka sayısı 8.000’i bulan 2019-nCoV coronavirüs salgını için uluslararası acil durum ilan edilmişti.
2019-nCoV etkenine ait salgın zamanı kronolojisi aşağıda yer alıyor.İlginizi Çekebilir Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
- 31 Aralık 2019 – Çin; Dünya Sağlık Örgütü’nü Wuhan’da görülen pnömoni benzeri vakalar sebebiyle uyardı.
- 1 Ocak 2020 – Wuhan hayvan pazarı virüsün yayılım merkezi olduğu gerekçesiyle kapatıldı.
- 9 Ocak 2020 – Dünya Sağlık Örgütü enfeksiyonların yeni bir coronavirüs türü sebebiyle oluştuğunu açıkladı.
- 10 Ocak 2020– Çin yeni virüsün genetik koduna ilişkin bilgileri paylaştı.
- 11 Ocak 2020 – Bilim insanları aşı geliştirme üzerinde çalışırken ilk ölüm vakası onaylandı
- 13 Ocak 2020 – Virüs ilk defa Çin dışına yayılım gösterdi.
Ayrıca Bkz. "Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti"
https://www.reuters.com/article/china-health-france-vaccine/frances-pasteur-institute-foundation-hoping-to-develop-coronavirus-vaccine-idUSP6N28L01V Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
çinde tavuk çitftliklerine yakın bir domuz çiftliğinde virus
dmouzlarda pasajlanarak(hedef olmayan türde üreme)
insana geçme kabiliyeti kazandı. bu doğal olarak
virusun gelişimi. bunu lab.da da yapabilirsiniz.
bu ülkede de can alan KKKA(kırık kongo kan. a.)
kesinlikle lab işiydi.
Herseyi yiyorlar . Biri kimsayali Çin’e attı oyun olduğu bariz belli adamların ekonomisi zarara uğradı herseyi üreten Çin 2 ayda neler kaybetti . Öyle bi durumda var ki dışarı çıkamıyorsun , kimsayalin etkisine bakarmısın
Hastalığın panzehiri zaten ellerinde isteseler anında piyasaya sürülür ama hedefleri farklı dünya nüfusunu azaltmak.
93 Kişi Okuyor (15 Üye, 78 Misafir) 14 Masaüstü 79 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3624 kez okundu.
17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
bilim haberleri, bilim ve