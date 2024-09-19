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    Türkiye, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye bastı

    Son dönemlerde yaşananlar siber dünyanın da savunma için kritik bir olgu olduğunu gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye basıldığını açıkladı.
    Türkiye, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    İsrail ve Lübnan arasında yaşananlar ve son yıllarda modern savaş ortamlarında görülen olaylar siber güvenlik konusunun da ülkelerin savunması için kritik bir olgu olduğunu gösterdi. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye basıldığını açıkladı.

    Türkiye siber güvenlik teşkilatı kuruyor

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular.” dedi. Fidan, MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın da bu konuda etkili olduğuna değinerek, “Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi.” dedi.

    Bakan Fidan, Türkiye Siber Güvenlik Teşkilatı’nın (isim farklı olabilir) çok yakında hayata geçirileceğine işaret ederken Lübnan’da yaşanan olaylar sonrasında siber güvenlik konusunda Türkiye'deki kurumlarda büyük bir farkındalık olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük olduğunu aktardı.

    Siber güvenlik teşkilatları ülkelerin dijital altyapılarını ve vatandaşlarının çevrimiçi güvenliğini korumak için kurulmuş resmi organizasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu teşkilatlar siber saldırılara, veri ihlallerine, kötü niyetli yazılımlara ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı savunma mekanizmalarında öncü roller onuyor. Aynı zamanda, kritik altyapıların korunması, ulusal güvenlik tehditlerinin engellenmesi ve siber casusluk faaliyetlerine karşı önlemler alınması gibi görevler üstleniyorlar.

    Siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde çeşitli kurumlarda bununla ilgilenen birimler var. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük bulunuyor bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetlere sahip. Emniyet Teşkilatında da yine bu alan üzerinde uzmanlaşmış bir yetenek bulunuyor. Ayrı bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla daha siber alanda daha bütüncül bir kavrayış elde edilmiş olunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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