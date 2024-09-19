Türkiye, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye bastı

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Tam Boyutta Gör İsrail ve Lübnan arasında yaşananlar ve son yıllarda modern savaş ortamlarında görülen olaylar siber güvenlik konusunun da ülkelerin savunması için kritik bir olgu olduğunu gösterdi. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye basıldığını açıkladı.

Türkiye siber güvenlik teşkilatı kuruyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Müstakil bir siber güvenlik teşkilatı kurulması hükümetimizin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular.” dedi. Fidan, MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın da bu konuda etkili olduğuna değinerek, “Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi.” dedi.

Bakan Fidan, Türkiye Siber Güvenlik Teşkilatı’nın (isim farklı olabilir) çok yakında hayata geçirileceğine işaret ederken Lübnan’da yaşanan olaylar sonrasında siber güvenlik konusunda Türkiye'deki kurumlarda büyük bir farkındalık olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük olduğunu aktardı.

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Siber güvenlik teşkilatları ülkelerin dijital altyapılarını ve vatandaşlarının çevrimiçi güvenliğini korumak için kurulmuş resmi organizasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu teşkilatlar siber saldırılara, veri ihlallerine, kötü niyetli yazılımlara ve diğer çevrimiçi tehditlere karşı savunma mekanizmalarında öncü roller onuyor. Aynı zamanda, kritik altyapıların korunması, ulusal güvenlik tehditlerinin engellenmesi ve siber casusluk faaliyetlerine karşı önlemler alınması gibi görevler üstleniyorlar.

Siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde çeşitli kurumlarda bununla ilgilenen birimler var. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük bulunuyor bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetlere sahip. Emniyet Teşkilatında da yine bu alan üzerinde uzmanlaşmış bir yetenek bulunuyor. Ayrı bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla daha siber alanda daha bütüncül bir kavrayış elde edilmiş olunacak.

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