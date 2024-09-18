İletişim cihazları Lübnan’da bir kez daha patladı

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Tam Boyutta Gör Lübnan'da bir önceki gün meydana gelen çağrı cihazlarındaki patlamaların bir benzeri bu kez ülke genelinde görüldü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki mahallelerinde Hizbullah militanlarının kullandığı el telsizlerinin Çarşamba günü öğleden sonra patladığı belirtildi. Geçtiğimiz gün de Hizbullah militanları tarafından kullanılan iletişim cihazları patlamıştı.

Salı günü Lübnan'daki çağrı cihazları bilinmeyen bir sebeple patlamıştı. Yaşanan olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3.000 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Bu patlamaların ardından ülkenin güneyinde etkili olan Hizbullah, İsrail'in "siber saldırı" düzenlediğini iddia etmişti.

İkinci saldırı dalgası

Kısa bir süre önce ise Beyrut'un güneyindeki mahallelerinde ve ülke genelinde benzer patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Hizbullah'a bağlı El Menar televizyonu, Lübnan'ın birçok bölgesinde patlamalar yaşandığını, patlamaların telsizlerin patlaması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Yaşanılan yeni patlamaların bilançosu henüz kesinleşmedi. Öte yandan bir Amerikalı yetkili, İsrail'in çağrı cihazlarında saklanan küçük miktarda patlayıcının patlatıldığı saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne brifing verdiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Çağrı cihazlarında markasının kullanılmasına izin veren Tayvanlı Gold Apollo firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Salı günkü saldırıda kullanılan AR-924 çağrı cihazları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildi.

Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor? 17 sa. önce eklendi

Lübnan'daki saldırı Salı günü öğleden sonra, sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde bulunan çağrı cihazlarının ısınmaya başlaması ve ardından patlamasıyla başladı. Saldırıya uğrayanların çoğunun Hizbullah üyesi ya da Hizbullah'la bağlantılı savaşçılar ya da siviller olduğu bildirildi.

“Dayanıklı” olarak tanıtılan AR-924 çağrı cihazı, saldırıdan sonra kaldırılmadan önce Gold Apollo'nun web sitesinde ilan edilen özelliklere göre şarj edilebilir bir lityum pil içeriyor. Pil ömrünün 85 güne kadar çıktığı iddia ediliyordu. Yıllardır süren ekonomik çöküşün ardından elektrik kesintilerinin sıkça yaşandığı Lübnan'da bu çok önemli. Çağrı cihazları ayrıca cep telefonlarından farklı bir kablosuz ağ üzerinde çalışarak acil durumlarda daha dayanıklı olmalarını sağlıyor.

Hizbullah için çağrı cihazları aynı zamanda İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu şebekeleri üzerindeki yoğun elektronik gözetimini atlatmanın da bir yolu. Uzmanlar, İsrail’in bu cihazlara Hizbullah’a teslim edilmeden önce ulaşarak içlerine küçük bir patlayıcı yerleştirdiğini öner sürüyor. Zira cihazın içinde bulunan bataryanın bu şekilde ölümcül patlamalara sebep olması olasılıklar dahilinde değerlendirilmiyor.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Lübnanlı güvenlik kaynağı, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının patlamalardan aylar önce Lübnanlı Hizbullah grubu tarafından ithal edilen 5.000 çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini iddia ediyor.

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