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    İletişim cihazları Lübnan’da bir kez daha patladı

    İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim tırmanırken teknolojik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Lübnan’da kısa çaplı iletişim için kullanılan çağrı cihazları bir kez daha patlatıldı.
    İletişim cihazları Lübnan’da bir kez daha patladı Tam Boyutta Gör
    Lübnan'da bir önceki gün meydana gelen çağrı cihazlarındaki patlamaların bir benzeri bu kez ülke genelinde görüldü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki mahallelerinde Hizbullah militanlarının kullandığı el telsizlerinin Çarşamba günü öğleden sonra patladığı belirtildi. Geçtiğimiz gün de Hizbullah militanları tarafından kullanılan iletişim cihazları patlamıştı.

    Salı günü Lübnan'daki çağrı cihazları bilinmeyen bir sebeple patlamıştı. Yaşanan olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3.000 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Bu patlamaların ardından ülkenin güneyinde etkili olan Hizbullah, İsrail'in "siber saldırı" düzenlediğini iddia etmişti.

    İkinci saldırı dalgası

    Kısa bir süre önce ise Beyrut'un güneyindeki mahallelerinde ve ülke genelinde benzer patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Hizbullah'a bağlı El Menar televizyonu, Lübnan'ın birçok bölgesinde patlamalar yaşandığını, patlamaların telsizlerin patlaması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

    Yaşanılan yeni patlamaların bilançosu henüz kesinleşmedi. Öte yandan bir Amerikalı yetkili, İsrail'in çağrı cihazlarında saklanan küçük miktarda patlayıcının patlatıldığı saldırıdan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne brifing verdiğini söyledi.

    İletişim cihazları Lübnan’da bir kez daha patladı Tam Boyutta Gör
    Çağrı cihazlarında markasının kullanılmasına izin veren Tayvanlı Gold Apollo firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Salı günkü saldırıda kullanılan AR-924 çağrı cihazları Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan BAC Consulting KFT tarafından üretildi.

    Lübnan'daki saldırı Salı günü öğleden sonra, sahiplerinin ellerinde ya da ceplerinde bulunan çağrı cihazlarının ısınmaya başlaması ve ardından patlamasıyla başladı. Saldırıya uğrayanların çoğunun Hizbullah üyesi ya da Hizbullah'la bağlantılı savaşçılar ya da siviller olduğu bildirildi.

    “Dayanıklı” olarak tanıtılan AR-924 çağrı cihazı, saldırıdan sonra kaldırılmadan önce Gold Apollo'nun web sitesinde ilan edilen özelliklere göre şarj edilebilir bir lityum pil içeriyor. Pil ömrünün 85 güne kadar çıktığı iddia ediliyordu. Yıllardır süren ekonomik çöküşün ardından elektrik kesintilerinin sıkça yaşandığı Lübnan'da bu çok önemli. Çağrı cihazları ayrıca cep telefonlarından farklı bir kablosuz ağ üzerinde çalışarak acil durumlarda daha dayanıklı olmalarını sağlıyor.

    Hizbullah için çağrı cihazları aynı zamanda İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu şebekeleri üzerindeki yoğun elektronik gözetimini atlatmanın da bir yolu. Uzmanlar, İsrail’in bu cihazlara Hizbullah’a teslim edilmeden önce ulaşarak içlerine küçük bir patlayıcı yerleştirdiğini öner sürüyor. Zira cihazın içinde bulunan bataryanın bu şekilde ölümcül patlamalara sebep olması olasılıklar dahilinde değerlendirilmiyor.

    Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Lübnanlı güvenlik kaynağı, İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatının patlamalardan aylar önce Lübnanlı Hizbullah grubu tarafından ithal edilen 5.000 çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini iddia ediyor.

    Kaynakça https://apnews.com/article/lebanon-israel-exploding-pagers-hezbollah-syria-ce6af3c2e6de0a0dddfae48634278288 https://tr.euronews.com/2024/09/18/lubnanda-yeni-patlama-hizbullah-militanlarinin-kullandigi-cihazlar-infilak-etti
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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