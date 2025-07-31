Dünyanın ilk Starlink tabanlı IoT ağı kuruldu

Starlink, artık IoT desteğine sahip
Yeni Zelanda merkezli mobil operatör One NZ, geçtiğimiz Aralık ayında tüketicilere hücresel Starlink hizmeti sunan ilk şirket olmuştu. ABD’de T-Mobile henüz geçtiğimiz hafta resmi lansmanını gerçekleştirmişken One NZ bu hizmeti IoT cihazlarına da açtı. Böylece Starlink ile doğrudan hücresel bağlantı kurabilen dünyanın ilk IoT ağı devreye alınmış oldu.
Operatör, bu hizmetin sürdürülebilir şekilde büyümesi için daha fazla frekans bandı kullanmak üzere ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurdu. Şu anda 1780-1785MHz ve 1875-1880MHz aralığını kullanan şirket, buna ek olarak 2500-2515MHz ile 2620-2635MHz bantlarını da hizmete dahil etmek istiyor. Öte yandan T-Mobile da ABD'de sunduğu Starlink hücresel servisinde IoT cihazları için destek planladığını duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: