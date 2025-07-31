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    Dünyanın ilk Starlink tabanlı IoT ağı kuruldu

    SpaceX'in hücresel Starlink ağı, Yeni Zelanda’da IoT cihazlarına açıldı. Arı kovanlarının uydudan izlenmesiyle birlikte, dünyada ilk kez doğrudan Starlink bağlantılı IoT ağı devreye alındı.

    Dünyanın ilk Starlink tabanlı IoT ağı kuruldu Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in uydu bağlantılı Starlink hücresel ağı, artık yalnızca telefonlar için değil. Yeni Zelanda’da başlatılan yeni bir uygulamayla sistem, IoT cihazlarına da destek vermeye başladı. İlk uygulama alanı ise oldukça dikkat çekici: Arı kovanlarının takibi.

    Yeni Zelanda merkezli mobil operatör One NZ, geçtiğimiz Aralık ayında tüketicilere hücresel Starlink hizmeti sunan ilk şirket olmuştu. ABD’de T-Mobile henüz geçtiğimiz hafta resmi lansmanını gerçekleştirmişken One NZ bu hizmeti IoT cihazlarına da açtı. Böylece Starlink ile doğrudan hücresel bağlantı kurabilen dünyanın ilk IoT ağı devreye alınmış oldu.

    Dünyanın ilk Starlink tabanlı IoT ağı kuruldu Tam Boyutta Gör
    One NZ, yerel teknoloji firması APIS Solutions ile iş birliği yaparak Starlink uydularına bağlanan hazır bir modül geliştirdi. Bu cihaz sayesinde arı kovanları geleneksel hücresel altyapıya ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenebiliyor. Kovanların konumu ne kadar uzak olursa olsun uydular aracılığıyla anlık veri aktarımı mümkün hale geliyor.

    Operatör, bu hizmetin sürdürülebilir şekilde büyümesi için daha fazla frekans bandı kullanmak üzere ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurdu. Şu anda 1780-1785MHz ve 1875-1880MHz aralığını kullanan şirket, buna ek olarak 2500-2515MHz ile 2620-2635MHz bantlarını da hizmete dahil etmek istiyor. Öte yandan T-Mobile da ABD'de sunduğu Starlink hücresel servisinde IoT cihazları için destek planladığını duyurdu.

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