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    Bilim insanları çığır açıcı “stellarator” nükleer füzyon cihazı geliştirdi

    Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'ndaki bilim insanları şaşırtıcı derecede basit bir teknikle kalıcı mıknatısları kullanarak türünün ilk örneği olan füzyon deneyi gerçekleştirdi.
    Nükleer füzyon Tam Boyutta Gör
    Güneşimiz gibi yıldızlara güç veren reaksiyon olan nükleer füzyon, halihazırda kullanılan fisyonun aksine atomları bölerek değil, birleştirerek büyük miktarda enerji açığa çıkartıyor. Ancak tarihi gelişimlere rağmen bilim insanları henüz bir enerji kaynağı olarak nükleer füzyonun şifrelerini çözebilmiş değiller. Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ise kalıcı mıknatıslar kullanan ve “stellarator” olarak bilinen bir füzyon reaktörü inşa ettiler. Bu reaktör ile türünün ilk örneği olan deneye imza atan araştırmacılar ileriye doğru önemi bir adım atmayı başardılar.

    Nükleer füzyona çığır açıcı bir yaklaşım

    ABD Enerji Bakanlığı'nın (DOE) Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'nda (PPPL) çalışan ekip, yıldızlaştırıcı olarak da bilinen stellarator adı verilen bir tür füzyon cihazı için yeni bir tasarıma imza attılar.

    Nükleer füzyon Princeton MUSE reaktör Tam Boyutta Gör
    Solda: MUSE'un yenilikçi konseptini mümkün kılan kalıcı mıknatıslardan bazıları. Sağda: MUSE'un 3D yazıcı ile üretilmiş kabuğu.

    Geleneksel olarak stellaratorler karmaşık manyetik alanlarını son derece hassas bir şekilde inşa edilmiş elektromıknatıslarla oluşturuyorlar. Ancak bu sistemler ciddi derecede pahalı oldukları için füzyon özelinde reaktörler tasarımlarında pek kullanılmıyor. Princeton ekibinin dokunuşu da aslında burada devreye giriyor. Ekibin MUSE adlı yenilikçi cihazı deyim yerindeyse kalıpları kırıyor. İnşa edilen stellaratorda elektromıknatıslar yerine kalıcı mıknatıslara yer veriliyor. Bilmeyenler için kalıcı mıknatıslar, buzdolaplarında da kullanılan son derece yaygın ve ucuz mıknatıslardır.

    Araştırma ekibine göre MUSE’da kalıcı mıknatıslar kullanmak, yeni plazma hapsetme fikirlerini hızla test etmeyi ve yeni cihazları kolayca inşa etmeyi mümkün kılıyor. Aslında kalıcı mıknatısların stellaratorlerde kullanılabileceği daha önceden teorize edilmişti, ancak teoriyi inşa etmek yaklaşık 10 yıl sürdü.

    Stellarator nedir?

    Türünün ilk örneği nükleer füzyon cihazı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Stellarator veya yıldızlaştırıcılar, Güneş ve yıldızlara güç veren füzyon reaksiyonlarını beslemek için gerekli olan maddenin aşırı ısınmış hali olan plazmayı hapsetmek için karmaşık manyetik alanlar kullanan füzyon cihazlarıdır. Dışarıdan bakıldığında acemi gözler bu cihazları son dönemlerde sıkça duyduğumuz tokamak cihazları ile karıştırabilir. Ancak aralarında ciddi ve temel farklar bulunmaktadır. Stellarator ve tokamaklar arasındaki temel fark, plazmayı hapseden manyetik alanın nasıl oluşturulduğunda yatıyor.

    Tokamaklar donut şeklindedir ve plazmayı kontrol etmek için hem toroidal (halkalı) hem de poloidal (yukarıdan aşağıya) akımlar kullanarak çalışırlar. Bu akımlar, plazmanın içinde kendiliğinden oluşurken tokamakların tasarımı ve işletilmesi görece daha basittir. Öte yandan akımlar kararsız olabilir ve füzyon reaksiyonlarının sürdürülmesini zorlaştırabilirler.

    Stellarator ise karmaşık şekilli bobinler aracılığıyla plazmayı hapseden toroidal bir cihaz. Bu bobinler, plazmayı tutan manyetik alanların oluşturulmasında kullanılıyor. Stellaratorlarda akım, plazmanın içinde değil, bobinlerden gelir. Bu da daha kararlı bir plazmayı mümkün kılıyor. Buraya ilginç bir not daha düşelim: Stellaratorler ilk olarak 1950’lerde ABD’de ve Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'nda keşfedildi.

    PPPL'nin kurucusu Lyman Spitzer, kendi icadı olan ve PPPL'de inşa edilen ilk stellarator olan Model A stellarator Tam Boyutta Gör
    PPPL'nin kurucusu Lyman Spitzer, kendi icadı olan ve PPPL'de inşa edilen ilk stellarator olan Model A.

    Princeton ekibi şimdi MUSE'un eşsiz tasarımı analiz etmek için çeşitli deneylere hazırlanıyor. Nihayetinde MUSE ile elde edilen başarı, füzyon enerji santrallerinin daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olduğu, kalıcı mıknatısların bu temiz enerji devriminde başrol oynayabileceği bir geleceğe göz kırpıyor.

    Kaynakça https://gizmodo.com/fusion-reactor-princeton-muse-experiment-magnets-plasma-1851387646 https://www.pppl.gov/news/2024/return-roots-pppl-builds-its-first-stellarator-decades-and-opens-door-research-new-plasma https://en.wikipedia.org/wiki/Stellarator
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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