350 MW’lık “yıldızlaştırıcı” füzyon reaktörü tasarımı kritik eşiği geçti

İlk nesil ticari füzyon santraline adım adım
Infinity Two’nun tasarımı, özellikle Tennessee Valley Authority (TVA) ile potansiyel bir proje kapsamında değerlendiriliyor. Bu iş birliği, küresel enerji sektörünün de dikkatini çekmiş durumda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, birçok büyük enerji kuruluşu ve sanayi şirketi, bu ilk nesil füzyon santraline yatırım yapma konusunda ilgi gösteriyor.
Projenin teknik detaylarını değerlendiren Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı’ndan Dr. George H. “Hutch” Neilson, projeyi “şimdiye kadar gördüğüm en ciddi füzyon enerji santrali tasarımı” olarak nitelendirirken, bu gelişmenin net elektrik üretimi sağlayacak bir sistemin önünü açabileceğini vurguladı.
Bu başarı, bu kadar büyük bir üretim hedefleyen bir füzyon enerji santrali tasarımının ilk kez bağımsız bir teknik incelemeden geçmesi açısından büyük bir öneme sahip. Proje, bugüne dek yayınlanmış ve uygulanabilirliği hakem onayından geçmiş tek füzyon santrali fizik temeline dayanıyor. Bu temel, kısa süre önce Journal of Plasma Physics dergisinde yayımlanan bilimsel bir makaleyle literatüre kazandırıldı.
Füzyon için “yıldızlaştırıcı” yaklaşımı
Yine Infinity Two tasarımını değerlendirenlerden birisi olan Westinghouse Electric Company’den Dr. Paolo Ferroni, Type One Energy’nin sadece plazma çekirdeğine odaklanmakla kalmayıp, tüm tesis düzeyinde bütüncül bir mühendislik yaklaşımı benimsediğine dikkat çekti.
Şirketin hedefi, mevcut malzeme ve teknolojileri kullanarak, iki yıllık kesintisiz çalışma döngüsüne sahip bir reaktör geliştirmek. Bu döngüler, her seferinde sadece 30 günlük planlı bakım araları ile desteklenecek. Firma, tasarımın ticari olarak da uygulanabilir hale getirildiğini söylüyor.
Döteryum-trityum (D-T) yakıtlı 350 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahip olması planlanan Infinity Two projesi, her şeyin yolunda gitmesi halinde 2030’lu yılların ortasında faaliyete geçecek. Tesis, eski bir kömür santralinin yerine inşa edilecek ve mevcut altyapıyı kullanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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