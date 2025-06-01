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    Anlık Bildirim

    350 MW’lık “yıldızlaştırıcı” füzyon reaktörü tasarımı kritik eşiği geçti

    ABD merkezli Type One Energy, “Infinity Two” stellarator (yıldızlaştırıcı) füzyon reaktörlü enerji santralinin ilk resmi tasarım incelemesini başarıyla tamamlayarak kritik bir eşiğe ulaştı.

    350 MW’lık yıldızlaştırıcı füzyon reaktörü tasarımı onaylandı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Type One Energy, “Infinity Two” adını verdiği nükleer füzyon reaktörü tasarımında önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, gelişmiş füzyon teknolojisini temel alan bu gelişmiş reaktör için ilk resmi tasarım incelemesini başarıyla tamamladığını duyurdu. 350 megavat (MW) elektrik üretim kapasitesine ulaşması hedeflenen bu sistem, on binlerce ABD hanesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip.

    İlk nesil ticari füzyon santraline adım adım

    Infinity Two’nun tasarımı, özellikle Tennessee Valley Authority (TVA) ile potansiyel bir proje kapsamında değerlendiriliyor. Bu iş birliği, küresel enerji sektörünün de dikkatini çekmiş durumda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, birçok büyük enerji kuruluşu ve sanayi şirketi, bu ilk nesil füzyon santraline yatırım yapma konusunda ilgi gösteriyor.

    Projenin teknik detaylarını değerlendiren Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı’ndan Dr. George H. “Hutch” Neilson, projeyi “şimdiye kadar gördüğüm en ciddi füzyon enerji santrali tasarımı” olarak nitelendirirken, bu gelişmenin net elektrik üretimi sağlayacak bir sistemin önünü açabileceğini vurguladı.

    Bu başarı, bu kadar büyük bir üretim hedefleyen bir füzyon enerji santrali tasarımının ilk kez bağımsız bir teknik incelemeden geçmesi açısından büyük bir öneme sahip. Proje, bugüne dek yayınlanmış ve uygulanabilirliği hakem onayından geçmiş tek füzyon santrali fizik temeline dayanıyor. Bu temel, kısa süre önce Journal of Plasma Physics dergisinde yayımlanan bilimsel bir makaleyle literatüre kazandırıldı.

    Füzyon için “yıldızlaştırıcı” yaklaşımı

    350 MW’lık yıldızlaştırıcı füzyon reaktörü tasarımı onaylandı Tam Boyutta Gör
    Infinity Two, “stellarator” veya “yıldızlaştırıcı” adı verilen füzyon teknolojisini temel alıyor. Bu teknoloji, Almanya’daki Wendelstein 7-X (W7-X) gibi deneysel makinelerde kanıtlandığı üzere, büyük ölçekli, kararlı ve sürekli çalışma için güçlü bir potansiyel taşıyor. Diğer füzyon reaktörü türlerinden farklı olarak yıldızlaştırıcılar, manyetik alanları sayesinde plazmayı daha kararlı bir şekilde kontrol edebiliyor.

    Yine Infinity Two tasarımını değerlendirenlerden birisi olan Westinghouse Electric Company’den Dr. Paolo Ferroni, Type One Energy’nin sadece plazma çekirdeğine odaklanmakla kalmayıp, tüm tesis düzeyinde bütüncül bir mühendislik yaklaşımı benimsediğine dikkat çekti.

    Şirketin hedefi, mevcut malzeme ve teknolojileri kullanarak, iki yıllık kesintisiz çalışma döngüsüne sahip bir reaktör geliştirmek. Bu döngüler, her seferinde sadece 30 günlük planlı bakım araları ile desteklenecek. Firma, tasarımın ticari olarak da uygulanabilir hale getirildiğini söylüyor.

    Döteryum-trityum (D-T) yakıtlı 350 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahip olması planlanan Infinity Two projesi, her şeyin yolunda gitmesi halinde 2030’lu yılların ortasında faaliyete geçecek. Tesis, eski bir kömür santralinin yerine inşa edilecek ve mevcut altyapıyı kullanacak.

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    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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