Avustralya, Twitter'a çocuk istismarıyla mücadele etmediği gerekçesiyle ceza verdi

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Okyanusya ülkesi Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin yürütülen soruşturmada hükümetle işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Twitter (X), yaklaşık 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

2023 yılının başında hazırlanan raporda Twitter (X), TikTok, Google, Twitch ve Discord gibi uygulamaların çocuk istismarıyla ilgili uygulamalarının incelendiği belirtildi. Bu rapor sonrası uygulamalardan bu konuda daha hassas olmaları ve yapmaları gereken sorumlulukları yerine getirmeleri istendi.

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Sonrasında yapılan incelemede bazı sosyal medya uygulamalarının bu konuyla alakalı sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edildi.

Ülkede 2021 yılında yasalaşan kanun sonrası e-Güvenlik Komisyonu’nun internet uygulaması şirketlerinden güvenlik politikaları hakkında bilgi isteyebileceği ve buna uymayanlara para cezası verilmesi kanunla kesinleşmiş oldu.

Soruşturmada Twitter’ın "bazı soruları cevaplamadığı, platformdaki canlı yayınlarda yaşanan cinsel istismarın tespitine ilişkin uygulamalar gibi birden fazla önemli soruyu yanıtsız bıraktığı" bunun üzerine de platformun para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Komisyon aynı zamanda çocuk istismarı içeriğiyle ilgili bilgi talebine uymadığı için Google'ı da uyardı.

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