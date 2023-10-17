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    Avustralya, Twitter'a çocuk istismarıyla mücadele etmediği gerekçesiyle ceza verdi

    Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin yürütülen soruşturmada hükümetle işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Twitter (X), yaklaşık 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

    Twitter'a Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadele cezası Tam Boyutta Gör

    Okyanusya ülkesi Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin yürütülen soruşturmada hükümetle işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Twitter (X), yaklaşık 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

    2023 yılının başında hazırlanan raporda Twitter (X), TikTok, Google, Twitch ve Discord gibi uygulamaların çocuk istismarıyla ilgili uygulamalarının incelendiği belirtildi. Bu rapor sonrası uygulamalardan bu konuda daha hassas olmaları ve yapmaları gereken sorumlulukları yerine getirmeleri istendi.

    Sonrasında yapılan incelemede bazı sosyal medya uygulamalarının bu konuyla alakalı sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edildi.

    Ülkede 2021 yılında yasalaşan kanun sonrası e-Güvenlik Komisyonu’nun internet uygulaması şirketlerinden güvenlik politikaları hakkında bilgi isteyebileceği ve buna uymayanlara para cezası verilmesi kanunla kesinleşmiş oldu.

    Soruşturmada Twitter’ın "bazı soruları cevaplamadığı, platformdaki canlı yayınlarda yaşanan cinsel istismarın tespitine ilişkin uygulamalar gibi birden fazla önemli soruyu yanıtsız bıraktığı" bunun üzerine de platformun para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

    Komisyon aynı zamanda çocuk istismarı içeriğiyle ilgili bilgi talebine uymadığı için Google'ı da uyardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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