2023 yılında motorlu taşıtlardan 300 milyar TL’ye yakın ÖTV toplandı

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Türkiye’de motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinin toplamı 297 milyar TL olarak hesaplandı. Sadece Ağustos ayında toplanan vergi miktarı 46 milyar TL. En düşük motorlu taşıtlardan ÖTV toplanan ay ise Ocak oldu. Ocak ayında motorlu taşıtlardan 15 milyar TL ÖTV toplanmış oldu.

2023’ün ilk 9 ayında motorlu taşıtlar üzerinden vatandaştan 297 milyar TL ÖTV tahsil edildi. Geçen senenin aynı döneminde toplanan motorlu taşıtlar ÖTV’si ise 101 milyar TL’ydi. Yıllık bazda artış %193 olarak hesaplandı.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de Eylül ayında 96.793 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Eylül ayındaki binek araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %76,7 artarak 78.971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,4 artarak 17.822 adet oldu.

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2023 yılında motorlu taşıtlardan 297 milyar TL ÖTV toplandı