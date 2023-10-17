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    2023 yılında motorlu taşıtlardan 300 milyar TL’ye yakın ÖTV toplandı

    Türkiye’de motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinin toplamı 297 milyar TL olarak hesaplandı. Sadece Ağustos ayında toplanan vergi miktarı 46 milyar TL olarak hesaplandı.

    2023 yılında motorlu taşıtlardan 297 milyar TL ÖTV toplandı Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinin toplamı 297 milyar TL olarak hesaplandı. Sadece Ağustos ayında toplanan vergi miktarı 46 milyar TL. En düşük motorlu taşıtlardan ÖTV toplanan ay ise Ocak oldu. Ocak ayında motorlu taşıtlardan 15 milyar TL ÖTV toplanmış oldu.

    2023’ün ilk 9 ayında motorlu taşıtlar üzerinden vatandaştan 297 milyar TL ÖTV tahsil edildi. Geçen senenin aynı döneminde toplanan motorlu taşıtlar ÖTV’si ise 101 milyar TL’ydi. Yıllık bazda artış %193 olarak hesaplandı.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de Eylül ayında 96.793 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Eylül ayındaki binek araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %76,7 artarak 78.971 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,4 artarak 17.822 adet oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    618 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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