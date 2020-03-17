Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilim insanlarıyla bir araya gelerek koronavirüsün tedavisine ilişkin Ar-Ge projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aşı çalışmalarına odaklanıldığı duyuruldu.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerin yanı sıra TÜBİTAK ve üniversite yetkilileri katıldı. Yeni tip koronavirüse yönelik (Kovid-19) tanı ve aşı kiti geliştirmek için hangi adımların atılması gerektiği konuşuldu.

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Aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının 31 Ocak'ta yapıldığını anımsatan Bakan Varank, "Yani bu virüs sadece Çin sınırları içindeyken toplantıyı yapmıştık. O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor. Spesifik olarak aşı konusunda mevcut çalışmalar ve ortaya çıkan yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz.” diye konuştu.

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