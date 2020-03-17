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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak ayından bu yana aşı çalışmaları hakkında bilgi almak için bilim insanlarıyla bir kez daha bir araya geldi. Aşı konusunda ümitli olduğunu ifade etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması!
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilim insanlarıyla bir araya gelerek koronavirüsün tedavisine ilişkin Ar-Ge projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aşı çalışmalarına odaklanıldığı duyuruldu.

    Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerin yanı sıra TÜBİTAK ve üniversite yetkilileri katıldı. Yeni tip koronavirüse yönelik (Kovid-19) tanı ve aşı kiti geliştirmek için hangi adımların atılması gerektiği konuşuldu.

    Ayrıca Bkz. "Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı"

    Aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının 31 Ocak'ta yapıldığını anımsatan Bakan Varank, "Yani bu virüs sadece Çin sınırları içindeyken toplantıyı yapmıştık. O günden bu yana üniversitelerimiz ve araştırma altyapılarımız aşı geliştirme ve bu virüsle mücadele alanında daha odaklı, yoğun bir mesainin içine girdi. Bakanlığımız da bu araştırma geliştirme projelerini TÜBİTAK aracılığıyla fonluyor ve koordine ediyor. Spesifik olarak aşı konusunda mevcut çalışmalar ve ortaya çıkan yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz.” diye konuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yonga1 (Yusuf Kalkan) 3 gün en beğenilen emrahak
    Sağlık bakanı açıklasın ben sevdim onu
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    CeyKalDa 3 gün yonga1
    sevgi dolu birisisiniz
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    emrahak (Emrah AK) 3 gün yonga1
    Sağlık teknolojisi üzerine çalışma yürütülüyor. Konuşmak için konuşmayın Allah aşkına
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    CeyKalDa 3 gün yonga1
    sevgi dolu birisisiniz
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 2 gün
    Ağlanacak Halimize Masada Sırıtıyor

    Bakan Nereye Kime Bakıyor Bir Sorun ...

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    onatba (onat coşkun) 2 gün ClavataHaha
    Her okuduguna inaniyosan biz ne yapabiliriz ki?
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    ClavataHaha 3 gün
    Ben 2016-2017 zamanlarında ya deepweb ya da normal internette gezinirken artan insan nüfusunu azaltabilmek ve kontrol edebilmek için 5 sene içerisinde bir hastalık yayılacağını ve aslında bu hastalığın çok ölümcül olmayacağını amacın sırf aşı ile insanlara organ yıpranmasını arttıracak ve kısır kalma eğilimini arttıracak ilacı enjekte etmek(aynı zamanda o hastalıktan da koruyacak) olduğunu okumuştum. Şimdi ben güvenip nasıl aşı yaptıracağım?
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    tostu kaça kıstırin 3 gün
    dikkat et asi bulmaya calisirken hastaligi kapma :D
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    kucukyenici 3 gün
    İnsan selahiyetli olunca nereeeeden nereyeeee gelebiliyor. Kabiliyet budur.



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    Leipold (U D) 3 gün
    O degil de yerli ve milli araba ne oldu?
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    ikiy (Tolga Sahin) 3 gün
    Insallah once biz buluruzda birazda Turk Liramiz dolar ve euro onunde deger kazanir, biz de tatillere gidip 1₺ karsiligi 7€ aliriz da, biz de all inclusive hotellerde 1 hafta tatil yapariz... Dusunsene, hakkariden cifti bir amca, hanimiyla bahamalara tatile gidiyor...vay be hayale bak...tabi reis insallah katara falan 1 yat veya 2 kat karsiligi bedavaya vermezse....
    Yanıtla +2
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    Murat.Ak (Murat Ak) 3 gün
    Bir kere de en önce biz bulduk, dünya insanlığına sunduk desek de gerçek gururu duysak ne güzel olur
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Açıkçası aşığı yakın zaman da bulacağımıza ümidim yok. İlk bulan ülkelerden olacağımızı düşünmüyorum. Çok ucuza kit geliştirdik dendi, sadece kısıtlı kişiler teste tabi tutuluyor. Acaba testte bu kitler hiç kullanılıyor mu? Sanmıyorum.
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    KaleyDeskop (ali ) 3 gün
    bizde virüsün örneği varmıydı ki önceleri? malesef bu aşıların uzun test süreci oluyor hızlı piyasaya sürülüncede insanlar güvenemiyor. Şu an hayvanlarda test ediliyorsa insanlarda nasl etki edeceği halen belli değil. Birde hayvanların halen üzerinde deney yapılması çok korkutucu, ben bazen düşünüyorumda bu nasıl bir zalimliktir ki kimse ses çıkarmıyor...
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    8020 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    koronavirüs, kovid-19 ve
    7 etiket daha mustafa varank bakan sanayi ve teknoloji bakanı Türkiye Haberleri aşı koronavirüs aşısı Bilim ve Teknoloji
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