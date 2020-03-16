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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah

    Türkiye'nin ilk dron savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ tarafından geliştirilen ES-60 Elektromanyetik Silah tanıtıldı. Sistem, dronları 3 km mesafeden çok kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah
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    Türkiye'nin ilk dron savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ, ES-60 Elektromanyetik Silah adı verilen yeni dron savarını tanıttı. Şirket, yeni geliştirildiği anten teknolojisi sayesinde söz konusu silah sistemlerinin boyut ve ağırlıklarının düşürüldüğünü duyurdu.

    Son dönemlerde etkinlikleri bir hayli artan ve muharebe sahalarında sıklıkla kullanılmaya başlanan dronlara karşı alınması gereken tedbirlerin önem arz ettiğine vurgu yapan şirketin teknik çözümü bir hayli etkili görünüyor. Zira ES-60, sınıfında daha önce kullanılmamış bir teknik çözüm sayesinde 2.5 kilogram ağırlık ve 3 kilometre etkili menzil sunuyor.

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    Yapılan açıklamada, Harp Arge AŞ’nin ES-60’ı Ekba Holding bünyesinde faaliyet göstermeye başlamasının ardından hayata geçirme fırsatı bulduğu ifade edilmiş. Benzer şekilde Harp Arge AŞ, üretim aşamasındaki tüm ürünler için Cemd Savunma çatısı altında üretim hattı kurma çalışmalarını da yürütüyor. Söz konusu faaliyetin tamamlanmasını müteakip ise ES-60 Elektromanyetik Silah’ın üretimine başlanacak.

    Gelinen aşamayla ilgili açıklamalarda bulunan Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, "Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için yaptığımız savunma ve teknoloji yatırımlarımızla dünya ölçeğinde sonuçlar elde ettiğimiz için mutluyuz. Tasarım ve üretimini Harp Arge'nin yaptığı antenlerle dünyanın en küçük ve en güçlü dron savar sisteminin prototipini ürettik. Cemd Savunma bünyesinde kuracağımız üretim hatları ile yerli savunma ürünleri üreteceğiz." sözlerini sarf etmiş.

    ES-60 Elektromanyetik Silah’ın yerlilik oranının %70’in üzerinde olduğu ifade ediliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-drone-savar-3-kilometreden-drone-ucurmayacak/1766630 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 4 gün
    Anten ucundaki tv anteni gibi olanın komik olması dışında güzel ama şirkette en kötü lansman zamanını seçmiş.
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