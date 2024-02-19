Ülker, Gebze Fabrikası'nda 20 otonom robotu devreye aldı

Ülker, Gebze Fabrikası’nda 20 otonom mobil robotu devreye aldı. Ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, fabrikada üretim verimliliğini arttıracak ve maliyetleri düşürecek.

Ülker Gebze Fabrikası’nın alt yapısına uygun olarak geliştirilen 20 otonom mobil robot fabrika içinde ham madde ve malzeme tedariki için görev yapmaya başladı. Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörü tarafından sisteme girilen talep üzerine çalışmaya başlıyor. Sisteme düşen talebin onaylanmasıyla harekete geçen robotlar malzemeyi depodan alarak, belirtilen noktaya teslimat yapmak için yola çıkıyor.

6 asansör ve 32 kapıyla haberleşebilen robotların her biri günde 150 sefer ve 53 km yol yapabiliyor, fabrikanın hamur hane, fırın ve ambalaj katında 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor. Asansörü çağırıp yüklemeyi yapan robotlar görevini tamamladıktan sonra güzergâhı üzerinde başka görevi varsa onu da yapıyor veya yeni talebi beklemek üzere şarj istasyonuna dönüyor.

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Dijitalleşme ve teknolojiyi işlerinin her aşamasında etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Gebze fabrikamızda Arçelik ve SK Robotik iş birliğiyle bize özel geliştirilen 20 otonom mobil robotu devreye aldık. Robotlarla verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik adına da önemli bir gelişmeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri üretim alt yapımıza entegre etmeye devam ederek, Ülker’de operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Dijital teknolojilerin hızla ilerlemesi, dijital dönüşümü iş dünyasının gündeminde sürekli üst sıralarda tutuyor. Yapay zekâ, otomasyon, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler ön plana çıkıyor. Ayrıca IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini yakından izliyoruz. IoT (nesnelerin interneti) sistemiyle Gebze fabrikamızda üretim makinelerinde bulunan PLC cihazları ve sensör aracılığıyla üretim süreçlerini anlık izliyor, gerekli aksiyonları alıyoruz. Dijitalleşme projelerimize bundan sonra da hız vererek devam edeceğiz."

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