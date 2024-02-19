Ülker, Gebze Fabrikası'nda 20 otonom robotu devreye aldı

Ülker Gebze Fabrikası’nın alt yapısına uygun olarak geliştirilen 20 otonom mobil robot fabrika içinde ham madde ve malzeme tedariki için görev yapmaya başladı. Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörü tarafından sisteme girilen talep üzerine çalışmaya başlıyor. Sisteme düşen talebin onaylanmasıyla harekete geçen robotlar malzemeyi depodan alarak, belirtilen noktaya teslimat yapmak için yola çıkıyor.
6 asansör ve 32 kapıyla haberleşebilen robotların her biri günde 150 sefer ve 53 km yol yapabiliyor, fabrikanın hamur hane, fırın ve ambalaj katında 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor. Asansörü çağırıp yüklemeyi yapan robotlar görevini tamamladıktan sonra güzergâhı üzerinde başka görevi varsa onu da yapıyor veya yeni talebi beklemek üzere şarj istasyonuna dönüyor.
Dijitalleşme ve teknolojiyi işlerinin her aşamasında etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz günlerde Gebze fabrikamızda Arçelik ve SK Robotik iş birliğiyle bize özel geliştirilen 20 otonom mobil robotu devreye aldık. Robotlarla verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik adına da önemli bir gelişmeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri üretim alt yapımıza entegre etmeye devam ederek, Ülker’de operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.
Dijital teknolojilerin hızla ilerlemesi, dijital dönüşümü iş dünyasının gündeminde sürekli üst sıralarda tutuyor. Yapay zekâ, otomasyon, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler ön plana çıkıyor. Ayrıca IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini yakından izliyoruz. IoT (nesnelerin interneti) sistemiyle Gebze fabrikamızda üretim makinelerinde bulunan PLC cihazları ve sensör aracılığıyla üretim süreçlerini anlık izliyor, gerekli aksiyonları alıyoruz. Dijitalleşme projelerimize bundan sonra da hız vererek devam edeceğiz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.