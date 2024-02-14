Hong Kong'daki öğrenciler, dünyanın en küçük insansı robotunu üretti

Tam Boyutta Gör Hong Kong'da bulunan Lise düzeyindeki Diocesan Boys' School (DBS)'da okuyan 4 öğrenci, olağanüstü bir mühendislik başarısına imza atarak dünyanın en küçük insansı robotunu üretti. Yalnızca 14.1 cm boyunda olan robot Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

16 servo motor kullanıldı

İlk olarak bilgisayar destekli tasarım (CSD) ile robotun planını oluşturan öğrenciler, teknik özellikleri ve gerekli bileşenleri tamamladıktan sonra robotun hareketi için çok önemli olan servo motorları kullanarak robotu oluşturdular. Ekip, bu karmaşık bileşenlerin senkronizasyonunu düzenlemek için 16 kanallı bir servo kontrol panosu kullandı. Öğrenciler, robotun akrilik panellerini ve 3D baskılı bileşenlerini okullarının robotik laboratuvarında oluşturdu.

Gerekli tüm bileşenlerin temin edilmesinin ardından öğrenciler robotlarını monte ettiler. İlk olarak ayakların, dizlerin ve kalçaların hareketi için sekiz servo kullanarak robotun ayakta durma kabiliyetini test ettiler. Daha sonra omuz ve dirkseklerde kullanılacak servoları monte ettiler.

Ekip, aynı zamanda pilin ve kontrol panelinin konumunu da test etti. Başlangıçta seçtikleri pil ünitesinin robotun boyuna göre yetersiz olduğu ortaya çıktı ve daha kompakt 7,4V'luk bir lityum iyon pil ile değiştirdiler. Kontrol paneli daha sonra robotun sırt bölgesine bağlanarak robotun yerleşik kontroller aracılığıyla idare edilebilmesi sağlandı.

Ayrıca Guinness'e göre öğrenciler, önceden programlanmış eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan, servo kontrol panosuyla birlikte gelen bir mobil uygulamayı entegre ettiler.

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Öğrenciler, dünya rekoru kırmanın ötesinde, bu robotu çok yönlü bir eğitim aracı olarak tasarladı. Kompakt, uygun fiyatlı, şarj edilebilir ve programlanabilir olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu ürün, STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitim atölyelerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Ekibe göre etnik azınlıkları ve ekonomik açıdan dezavantajlı aileleri hedef alan bu girişim, teknolojik eğitimde kapsayıcılığı ve erişilebilirliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ekip, STEAM eğitimini ilerletme hedeflerinin yanı sıra robotun tasarım ve programlama kodunu açık kaynak olarak ücretsiz kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.

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Öğrenciler, dünyanın en küçük insansı robotunu üretti