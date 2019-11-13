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    Netflix'te yayınlanacak The Witcher’ın 2. sezonu da onaylandı

    İlk sezonun yayınlanmasına bir aydan fazla süre olan The Witcher dizisinin ikinci sezonu Netflix tarafından onaylandı. Yeni sezon 2021 yılında izleyiciyle buluşacak.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix'te yayınlanacak The Witcher’ın 2. sezonu da onaylandı
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    Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin kitaplarından esinlenen ve 20 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak The Witcher dizisi için güzel bir haber geldi.

    Netflix, The Witcher isminin potansiyelini görmüş olacak ki dizinin daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonun da çekilmesine karar verdi. 2021 yılı içinde başlaması beklenen çekimlerle birlikte dizinin 2. sezonunun da aynı yıl içinde yayınlanacağı belirtiliyor. İlk sezondaki gibi sekiz bölüme sahip olacak 2. sezonun çekimleri ise İngiltere’de yapılacak.

    Geralt ile birlikte ilk sezonun önemli karakterlerinin de geri döneceği yeni sezonla ilgili haliyle başka bir bilgi paylaşılmamış.

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    Dizinin 2. sezonu kapsamında konuşan yapımcı Lauren Schmidt Hissrich yaptığı açıklamada, “İzleyicilerin ilk sezona dalmalarına daha vakit varken gelen 2. sezon haberi bizleri çok heyecanlandırdı. Yeni sezonda da Geralt, Yennefer ve Ciri’nin Kıta’daki hikâyelerini anlatmaya devam ederken ekibimizin ortaya koyduğu hummalı çalışmayı bir kez daha deneyimleme fırsatı sunacağız.” ifadelerini kullanmış.

    Sezonluk bütçesinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu belirtilen The Witcher dizisinin yeni sezonda da izleyicilere kaliteli görseller sunacağı söylemek yanlış olmayacaktır.

    Aşağıda dizinin en son yayınlanan fragmanına göz atabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/uk/witcher-netflix-season-2-announcement/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eP_362 1 hf.
    1. sezon çok iyiydi, umarım 2. sezonda bozmazlar!
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    Bukullanıcıadıuygunmu 1 hf.
    Fragmandan anladığım kadarıyla fragmana sadık kalinmayacak.
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    BlackLead 1 hf.
    fragmandan anladığım kadarıyla oyunun hikayesine sadık kalmayacak
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    Samura ii 1 hf.
    nie o kadar beklediniz? Başlayın çekimlere 2020 de yayınlayın s2 yi. Daraldık
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    Pontus Euxinus 1 hf. Samura ii
    Çekimler 2020'nin ilk aylarında başlayacak, metinde yanlışlıkla 2021'de yazılmış.



    2. sezon 2021'de gelecek.
    Yanıtla +1
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    muratkaya 1 hf.
    Fragmandan anladığım kadarıyla kitabı aldatacak, hatta boynuzlayacak.
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    absamet 1 hf.
    Fragmandan anladığım kadarı ile kitaba sadık kalınmayacak.
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