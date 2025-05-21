Ay’da madencilik yapacak makine ilk kez gösterildi!

Ay’da Heylum-3 arayışı
Şirketin yeni geliştirdiği makine, saatte 100 metrik ton yani yaklaşık 110 ton Ay regoliti (Ay toprağı) işleyerek Helyum-3 izotopunu elde etmeye çalışıyor. Dünya’da son derece nadir bulunan helyum-3, gelecekte füzyon reaktörlerinde kullanılabilecek potansiyel bir kaynak olarak görülüyor. Interlune’un kurucu ortağı ve CTO’su Gary Lai, Helyum-3’ü verimli bir şekilde büyük miktarlarda çıkarabilecek yüksek kapasiteli kazı işleminin daha önce hiç denenmediğinin altını çiziyor.
Adım adım Ay madenciliğine
Makine, Interlune’un uzay kaynaklarını işlemek üzere tasarladığı dört aşamalı sistemin ilk adımını temsil ediyor: kazı, ayırma, çıkarma ve saflaştırma. Şirket, bu süreçlerin tamamını optimize ederek, Ay’dan elde edilen kaynakların Dünya’ya taşınabilir hale gelmesini amaçlıyor.
Helyum-3 uzun süredir başta ABD, Çin ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin gündeminde. Teorik olarak füzyon reaktörlerinde radyoaktif atık üretmeden enerji elde edilmesini sağlayabilecek bu izotop, enerji sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip. Bunu yapabilmek için Ay’daki Helyum-3’ü maliyet etkin bir şekilde Dünya’ya getirmek gerekiyor. Bu hedefe yaklaşılıyor olsa da Ay madenciliği de tıpkı füzyon gibi yakın gelecekte gerçekleşmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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