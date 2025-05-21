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    Ay’da madencilik yapacak makine ilk kez gösterildi!

    Ay madenciliği artık sadece zaman meselesi. ABD merkezli bir girişim olan Interlune, Ay’da helyum-3 toplayacak makinesinin prototipini ilk defa göz önüne çıkardı.

    Ay’da madencilik yapacak makine ilk kez gösterildi! Tam Boyutta Gör
    Ay yüzeyinde madencilik fikri, bilim kurgu sahnelerinden çıkıp gerçeğe bir adım daha yaklaştı. ABD merkezli uzay teknolojileri girişimi Interlune, Ay’daki kritik kaynaklardan biri olan Helyum-3’ü çıkarmaya yönelik geliştirdiği ilk prototipi tanıttı. Interlune’un kurucu ortağı ve CEO’su Rob Meyerson, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Ay'da ekipman çalıştırdığınızda, güvenilirlik ve performans standartları yeni bir seviyeye çıkıyor” dedi.

    Ay’da Heylum-3 arayışı

    Şirketin yeni geliştirdiği makine, saatte 100 metrik ton yani yaklaşık 110 ton Ay regoliti (Ay toprağı) işleyerek Helyum-3 izotopunu elde etmeye çalışıyor. Dünya’da son derece nadir bulunan helyum-3, gelecekte füzyon reaktörlerinde kullanılabilecek potansiyel bir kaynak olarak görülüyor. Interlune’un kurucu ortağı ve CTO’su Gary Lai, Helyum-3’ü verimli bir şekilde büyük miktarlarda çıkarabilecek yüksek kapasiteli kazı işleminin daha önce hiç denenmediğinin altını çiziyor.

    Ay’da madencilik yapacak makine ilk kez gösterildi! Tam Boyutta Gör
    Prototipin geliştirilmesi sürecinde, tarım ve endüstriyel makineler alanında 70 yıllık deneyime sahip olan Vermeer firmasıyla iş birliği yapıldı. Interlune, geçtiğimiz yıl daha küçük ölçekli bir model üzerinde yürüttüğü başarılı testlerin ardından tam boyutlu prototip üretimine geçme kararı aldı. Lai, test sürecinin bugüne kadarki sonuçlarından memnun olduklarını ve geliştirme çalışmalarının bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduklarını belirtti.

    Adım adım Ay madenciliğine

    Makine, Interlune’un uzay kaynaklarını işlemek üzere tasarladığı dört aşamalı sistemin ilk adımını temsil ediyor: kazı, ayırma, çıkarma ve saflaştırma. Şirket, bu süreçlerin tamamını optimize ederek, Ay’dan elde edilen kaynakların Dünya’ya taşınabilir hale gelmesini amaçlıyor.

    Helyum-3 uzun süredir başta ABD, Çin ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin gündeminde. Teorik olarak füzyon reaktörlerinde radyoaktif atık üretmeden enerji elde edilmesini sağlayabilecek bu izotop, enerji sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip. Bunu yapabilmek için Ay’daki Helyum-3’ü maliyet etkin bir şekilde Dünya’ya getirmek gerekiyor. Bu hedefe yaklaşılıyor olsa da Ay madenciliği de tıpkı füzyon gibi yakın gelecekte gerçekleşmeyecek.

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