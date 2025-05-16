Çin, uzayda 2800 uyduluk yapay zeka ağı kuruyor; İlk uydular başarıyla fırlatıldı

Tam Boyutta Gör Son dönemde hemen hemen her alanda ABD ile kafa kafaya yarışmaya başlayan Çin, Dünya yörüngesinde geniş bir uydu ağı kurma konusunda da geri kalmayacak gibi görünüyor. Yapay zeka yardımıyla doğrudan uzayda veri işleyebilecek 2800 uyduluk bir uydu ağı kurmayı hedefleyen Çin, bu uyduların ilk kısmını başarıyla fırlattı. ADA Space ve Zhejiang Lab ortaklığında geliştirilen ilk 12 uydu, bu hafta bir Chang Zheng 2D roket ile alçak Dünya yörüngesine taşındı.

Uluslararası basına "Three-Body Computing Constellation" olarak tanıtılan bu proje görünüşte Starlink ile benzer bir yapıya sahip olsa da Starlink'ten farklı bir amaca hizmet ediyor olacak. SpaceX tarafından kurulan Starlink dünyanın dört bir yanına internet bağlantısı sağlamak için veri transferi yaparken, Three-Body Computing Constellation veriyi doğrudan uzayda işleyecek.

Three-Body Computing Constellation, Saniyede 5 Katrilyon Hesaplama Yapabilecek Kapasiteye Sahip

Bu sistemin en dikkat çekici özelliği, verileri doğrudan yörüngede işleyerek kara tabanlı veri merkezlerine olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltması. 12 uydudan oluşan ilk aşama, saniyede 5 peta işlem (5 POPS) kapasitesine sahip olacak. Bu, bir saniye içinde beş katrilyon hesaplama yapabilen devasa bir işlem gücüne karşılık geliyor. Yani bu sistemin sadece ilk aşaması bile yüksek performanslı bir süper bilgisayar ile yarışabilecek düzeyde olacak. Ayrıca her bir uyduda 30 terabaytlık dâhili depolama alanı bulunuyor kibu da topladıkları verileri yer istasyonlarından tamamen bağımsız olarak uzun süre boyunca saklamalarına ve işleyebilmelerine olanak sağlıyor.

Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile donatılmış olan uydular arasında 100 Gbps hızında lazer bağlantılar kurulabiliyor; böylece yüksek hızlı veri alışverişi mümkün oluyor.

Bu ağ üzerinde çalıştırılacak yapay zeka, uydu görüntüsü ve sensör verileri gibi girdileri doğrudan uzayda işleyerek anlamlı sonuçlara dönüştürebilecek. Bu da stratejik konularda karar verme süreçlerini hızlandıracak. Yani bu uydu ağı, sadece bir iletişim veya gözlem aracı değil; yörüngede çalışan bir yapay zekâ süper bilgisayarı olacak.

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Three-Body Computing Constellation, Uzay Araştırmalarına da Katkıda Bulunacak

Tam Boyutta Gör Three-Body Computing Constellation, uzay araştırmaları için de kıymetli bir araç olacak. Uydulardan biri, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevleri (NAOC)'nin Guangxi Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği kozmik X-ışını polarimetresi ile donatıldı. Bu cihaz, gama ışını patlamaları gibi geçici kozmik olayları tespit etmek, sınıflandırmak ve analiz etmek için kullanılacak. Ayrıca, bu tür olayların gözlemlenmesini sağlamak için diğer görevleri harekete geçirecek otomatik uyarılar da oluşturabilecek.

Yapay zekâ destekli hesaplama altyapısının doğrudan uzayda konumlandırılması, Çin'e birçok açıdan stratejik ve teknik avantajlar sağlayacak. Bu sistem veriyi uzayda işleyerek zaman, enerji ve bant genişliğinden ciddi tasarruf sağlarken, global sahada da Çin'in elini kuvvetlendirecek. Bu uydu ağı, hızlı karar alma gerektiren askeri görevler veya afet yönetimi gibi alanlarda Çin'in gerçek zamanlı tepki yeteneğini büyük ölçüde arttıracak. Ayrıca bir saldırı ya da afete bağlı olarak yüzeydeki altyapının zarar görmesi durumunda Çin'in yedek bilişim gücü olarak görev görecek.

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