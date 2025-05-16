Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, uzayda 2800 uyduluk yapay zeka ağı kuruyor; İlk uydular başarıyla fırlatıldı

    Çin, Dünya yörüngesinde kendi uydu ağını kurmaya hazırlanıyor. 2800 uydudan oluşacak bu bilgisayar ağı, Starlink gibi Dünya'ya veri yollamak yerine doğrudan uzayda veri işleyebilecek.

    Çin uydu ağı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde hemen hemen her alanda ABD ile kafa kafaya yarışmaya başlayan Çin, Dünya yörüngesinde geniş bir uydu ağı kurma konusunda da geri kalmayacak gibi görünüyor. Yapay zeka yardımıyla doğrudan uzayda veri işleyebilecek 2800 uyduluk bir uydu ağı kurmayı hedefleyen Çin, bu uyduların ilk kısmını başarıyla fırlattı. ADA Space ve Zhejiang Lab ortaklığında geliştirilen ilk 12 uydu, bu hafta bir Chang Zheng 2D roket ile alçak Dünya yörüngesine taşındı.

    Uluslararası basına "Three-Body Computing Constellation" olarak tanıtılan bu proje görünüşte Starlink ile benzer bir yapıya sahip olsa da Starlink'ten farklı bir amaca hizmet ediyor olacak. SpaceX tarafından kurulan Starlink dünyanın dört bir yanına internet bağlantısı sağlamak için veri transferi yaparken, Three-Body Computing Constellation veriyi doğrudan uzayda işleyecek.

    Three-Body Computing Constellation, Saniyede 5 Katrilyon Hesaplama Yapabilecek Kapasiteye Sahip

    Bu sistemin en dikkat çekici özelliği, verileri doğrudan yörüngede işleyerek kara tabanlı veri merkezlerine olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltması. 12 uydudan oluşan ilk aşama, saniyede 5 peta işlem (5 POPS) kapasitesine sahip olacak. Bu, bir saniye içinde beş katrilyon hesaplama yapabilen devasa bir işlem gücüne karşılık geliyor. Yani bu sistemin sadece ilk aşaması bile yüksek performanslı bir süper bilgisayar ile yarışabilecek düzeyde olacak. Ayrıca her bir uyduda 30 terabaytlık dâhili depolama alanı bulunuyor kibu da topladıkları verileri yer istasyonlarından tamamen bağımsız olarak uzun süre boyunca saklamalarına ve işleyebilmelerine olanak sağlıyor.

    Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile donatılmış olan uydular arasında 100 Gbps hızında lazer bağlantılar kurulabiliyor; böylece yüksek hızlı veri alışverişi mümkün oluyor.

    Bu ağ üzerinde çalıştırılacak yapay zeka, uydu görüntüsü ve sensör verileri gibi girdileri doğrudan uzayda işleyerek anlamlı sonuçlara dönüştürebilecek. Bu da stratejik konularda karar verme süreçlerini hızlandıracak. Yani bu uydu ağı, sadece bir iletişim veya gözlem aracı değil; yörüngede çalışan bir yapay zekâ süper bilgisayarı olacak.

    Three-Body Computing Constellation, Uzay Araştırmalarına da Katkıda Bulunacak

    Çin, uzayda 2800 uyduluk yapay zeka ağı kuruyor Tam Boyutta Gör
    Three-Body Computing Constellation, uzay araştırmaları için de kıymetli bir araç olacak. Uydulardan biri, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomi Gözlemevleri (NAOC)'nin Guangxi Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği kozmik X-ışını polarimetresi ile donatıldı. Bu cihaz, gama ışını patlamaları gibi geçici kozmik olayları tespit etmek, sınıflandırmak ve analiz etmek için kullanılacak. Ayrıca, bu tür olayların gözlemlenmesini sağlamak için diğer görevleri harekete geçirecek otomatik uyarılar da oluşturabilecek.

    Yapay zekâ destekli hesaplama altyapısının doğrudan uzayda konumlandırılması, Çin'e birçok açıdan stratejik ve teknik avantajlar sağlayacak. Bu sistem veriyi uzayda işleyerek zaman, enerji ve bant genişliğinden ciddi tasarruf sağlarken, global sahada da Çin'in elini kuvvetlendirecek. Bu uydu ağı, hızlı karar alma gerektiren askeri görevler veya afet yönetimi gibi alanlarda Çin'in gerçek zamanlı tepki yeteneğini büyük ölçüde arttıracak. Ayrıca bir saldırı ya da afete bağlı olarak yüzeydeki altyapının zarar görmesi durumunda Çin'in yedek bilişim gücü olarak görev görecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    Evren7 9 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en açıklayıcı kur"an tefsiri tekstil işi nasıl yapılır seat ibiza 1.0 ecotsi buzdolabından su sesi gelmesi halı sahada krampon giyilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum