Çin, uzayda 2800 uyduluk yapay zeka ağı kuruyor; İlk uydular başarıyla fırlatıldı

Uluslararası basına "Three-Body Computing Constellation" olarak tanıtılan bu proje görünüşte Starlink ile benzer bir yapıya sahip olsa da Starlink'ten farklı bir amaca hizmet ediyor olacak. SpaceX tarafından kurulan Starlink dünyanın dört bir yanına internet bağlantısı sağlamak için veri transferi yaparken, Three-Body Computing Constellation veriyi doğrudan uzayda işleyecek.
Three-Body Computing Constellation, Saniyede 5 Katrilyon Hesaplama Yapabilecek Kapasiteye Sahip
Bu sistemin en dikkat çekici özelliği, verileri doğrudan yörüngede işleyerek kara tabanlı veri merkezlerine olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltması. 12 uydudan oluşan ilk aşama, saniyede 5 peta işlem (5 POPS) kapasitesine sahip olacak. Bu, bir saniye içinde beş katrilyon hesaplama yapabilen devasa bir işlem gücüne karşılık geliyor. Yani bu sistemin sadece ilk aşaması bile yüksek performanslı bir süper bilgisayar ile yarışabilecek düzeyde olacak. Ayrıca her bir uyduda 30 terabaytlık dâhili depolama alanı bulunuyor kibu da topladıkları verileri yer istasyonlarından tamamen bağımsız olarak uzun süre boyunca saklamalarına ve işleyebilmelerine olanak sağlıyor.
Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile donatılmış olan uydular arasında 100 Gbps hızında lazer bağlantılar kurulabiliyor; böylece yüksek hızlı veri alışverişi mümkün oluyor.
Bu ağ üzerinde çalıştırılacak yapay zeka, uydu görüntüsü ve sensör verileri gibi girdileri doğrudan uzayda işleyerek anlamlı sonuçlara dönüştürebilecek. Bu da stratejik konularda karar verme süreçlerini hızlandıracak. Yani bu uydu ağı, sadece bir iletişim veya gözlem aracı değil; yörüngede çalışan bir yapay zekâ süper bilgisayarı olacak.
Three-Body Computing Constellation, Uzay Araştırmalarına da Katkıda Bulunacak
Yapay zekâ destekli hesaplama altyapısının doğrudan uzayda konumlandırılması, Çin'e birçok açıdan stratejik ve teknik avantajlar sağlayacak. Bu sistem veriyi uzayda işleyerek zaman, enerji ve bant genişliğinden ciddi tasarruf sağlarken, global sahada da Çin'in elini kuvvetlendirecek. Bu uydu ağı, hızlı karar alma gerektiren askeri görevler veya afet yönetimi gibi alanlarda Çin'in gerçek zamanlı tepki yeteneğini büyük ölçüde arttıracak. Ayrıca bir saldırı ya da afete bağlı olarak yüzeydeki altyapının zarar görmesi durumunda Çin'in yedek bilişim gücü olarak görev görecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.