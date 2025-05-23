Kozmik bilmece çözüldü: İki yıldız arasında sıkışan bir gezegen keşfedildi

Kozmik bilmece çözüldü
Her şey, 2004 yılında Yeni Zelanda’daki Canterbury Üniversitesi’nden gökbilimci David Ramm’in, Nu Octantis sistemini gözlemlerken tekrarlayan ve açıklanamayan bir sinyal tespit etmesiyle başladı. İlk analizler, bu sinyalin yaklaşık Jüpiter'in iki katı büyüklüğünde bir gezegene işaret edebileceğini gösteriyordu. Ancak sistemdeki yıldızların birbirine oldukça yakın olması, bu tür bir gezegenin varlığını fiziksel olarak neredeyse imkânsız kılıyordu. Bu da bilim dünyasında uzun süren bir tartışmayı tetikledi: Nu Octantis gerçekten bir gezegen barındırıyor muydu?
Lee’ye göre bu ters yörünge, sistemi daha da kararlı kılıyor; gezegen, yıldızlar arasındaki dar alanda adeta akrobatik bir dengeyle hareket ediyor. Üstelik sinyal, yıllar süren gözlemler boyunca tutarlı bir şekilde devam etti — bu da sinyalin yıldızsal aktivite gibi geçici bir kaynaktan değil, gerçek bir gezegenden geldiğini güçlü biçimde destekliyor.
Nu Octantis’i ilginç kılan tek şey gezegenin ters yörüngesi değil. Şili’deki Very Large Telescope ile yapılan gözlemler, sistemdeki yıldızlardan birinin aslında bir beyaz cüce olduğunu ortaya koydu. Bu, o yıldızın yaşam döngüsünün sonuna ulaştığını, küçülüp yoğunlaştığını gösteriyor. Araştırmacılara göre Nu Octantis sistemi, biri Güneş'ten yüzde 60 daha büyük olan bir ana yıldız ve onun çevresinde dönen çok daha sönük bir beyaz cüceden oluşuyor. İki yıldız arasındaki mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın 2 ila 3 katı kadar.
Yeni sorular ortaya çıktı
Ancak bu yeni bilgi, sistemin geçmişine dair soruları da beraberinde getiriyor. Beyaz cüce, geçmişte çok daha büyük ve parlak bir yıldızken, bu gezegenin mevcut yörüngesi fiziksel olarak mümkün değildi. Bu da iki olasılığı gündeme getiriyor: Ya gezegen başlangıçta her iki yıldızın etrafında geniş bir yörüngede dönüyordu ve beyaz cücenin evrim süreciyle yörüngesi dramatik biçimde değişti; ya da beyaz cüceye dönüşüm sırasında saçılan gaz ve tozdan oluştu.
Bu haliyle bakıldığında Nu Octantis'in, gezegen oluşumu ve evrimi konusundaki geleneksel modelleri zorladığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Zira Nu Octantis sistemi, yıldızlar ve gezegenler arasındaki ilişkilerin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini gösteriyor.Kaynakça https://arstechnica.com/science/2025/05/planet-found-orbiting-backward-between-two-stars/ https://www.nature.com/articles/s41586-025-09006-x Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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