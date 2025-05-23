SpaceX’in Starship fırlatma testi öncesi havayolu şirketlerine uyarı

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Tam Boyutta Gör ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), SpaceX’in üzerinde büyük umutlar taşıdığı Starship roketinin bir sonraki test uçuşu için onay verdi. Ancak bu onay, geçtiğimiz aylarda yaşanan iki başarısız denemenin ardından gelen titiz bir inceleme ve yeni güvenlik önlemleriyle birlikte geldi. Uçuşun gelecek hafta, 27 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyor. Kesin tarih ve zamanlama henüz belli değil.

FAA’nın açıklamasına göre SpaceX, Starship’in 9. tam ölçekli test uçuşu için gerekli tüm güvenlik, çevresel ve lisanslama kriterlerini karşıladı. Bu önemli adım, Starship programını yeniden rayına oturtmak isteyen SpaceX için kritik bir dönemeç anlamına geliyor. Roketin, Teksas’taki Starbase’den fırlatılması bekleniyor ve bu sefer güvenlik risklerini azaltmak adına hem ABD hem de uçuş güzergahındaki diğer ülkelerde olası risk bölgeleri genişletildi.

Bir sonraki test uçuşu, Starship’in daha önce yaşanan sorunları aşarak, yeniden giriş sırasında kullanılan ısı kalkanının performansını ölçmeyi hedefliyor. Yeni Block 2 versiyonunda ısı kalkanı malzemeleri geliştirilmiş, iniş sırasında atmosfer kontrolü için flaplar yeniden tasarlanmış ve yakıt tankları büyütülmüş durumda.

Hava sahası kapatılacak

Starship’in planlanan uçuş programı, Teksas’tan kalkış yaptıktan sonra üst aşamanın Dünya çevresinde yarım tur atarak Hint Okyanusu üzerinden tekrar atmosfere girmesi ve Avustralya’nın kuzeybatısındaki okyanusa kontrollü iniş yapmasını kapsıyor. Uçuş yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecek.

Tam Boyutta Gör FAA, bu test uçuşu için oluşturulan tehlike bölgelerini ciddi oranda genişletti. Starbase’den başlayıp Florida Boğazı, Bahamalar ve Turks ve Caicos Adaları’nı içine alan 1.600 deniz mili genişliğinde hava sahası kapatılacak. Önceki uçuşta bu mesafe 885 deniz miliydi. Bu genişleme, uçuş risklerinin ve daha önceki kazaların yarattığı tehlike olasılıklarının artırılmasıyla bağlantılı.

Bu durum, Körfez Bölgesi üzerinden geçen 70’den fazla havayolu rotasını ve yaklaşık 175 uluslararası uçuşu etkiliyor. Yolcular için ortalama 40 dakikalık bir gecikme söz konusu olurken, bazı uçuşlarda bu süre 2 saate kadar çıkabilecek.

FAA, SpaceX’in test uçuşlarında başarılı olması halinde bu kısıtlamaların azaltılacağını belirtti. Ayrıca önümüzdeki dönemde SpaceX’in yıllık Starship uçuş sıklığını 5’ten 25’e çıkarma planları da bulunuyor. Bu da hava sahası güvenliği ve koordinasyonunun daha da kritik hale geleceğini gösteriyor. FAA, uçuş rotasının geçtiği ülkelerle – İngiltere, Bahamalar, Turks ve Caicos, Meksika ve Küba gibi – yakın temas halinde.

Starship test uçuşlarında neler yaşandı?

Tam Boyutta Gör Starship Block 2 olarak adlandırılan bu yeni versiyon, geçtiğimiz yılın Nisan ayından beri toplam 8 kez test edildi. Ancak Ocak ve Mart aylarındaki iki deneme motorların erken kapanması ve kontrol kaybı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Starship üst kademesi havada patlayarak yüzeye yüzlerce parçanın düşmesine neden oldu. Bu kazaların ardından SpaceX, Ocak ayında yakıt sızıntısı ve motor bölmesinde yangın gibi sorunları tespit etti. Mart ayındaki kaza ise benzer koşullarda gerçekleşti ancak sebebi henüz netlik kazanmadı.

FAA, bu kazaların detaylı incelemesini yaptıktan sonra SpaceX’in gerekli iyileştirmeleri yaptığı sonucuna vardı. Bu yüzden Starship’in tekrar uçmasına onay verdi ancak yeni test uçuşunda kullanılacak ilk aşama roketinin daha önce kullanılmış olan “Super Heavy” olması sebebiyle risk analizleri güncellendi.

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