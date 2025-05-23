SpaceX’in Starship fırlatma testi öncesi havayolu şirketlerine uyarı

FAA’nın açıklamasına göre SpaceX, Starship’in 9. tam ölçekli test uçuşu için gerekli tüm güvenlik, çevresel ve lisanslama kriterlerini karşıladı. Bu önemli adım, Starship programını yeniden rayına oturtmak isteyen SpaceX için kritik bir dönemeç anlamına geliyor. Roketin, Teksas’taki Starbase’den fırlatılması bekleniyor ve bu sefer güvenlik risklerini azaltmak adına hem ABD hem de uçuş güzergahındaki diğer ülkelerde olası risk bölgeleri genişletildi.
Bir sonraki test uçuşu, Starship’in daha önce yaşanan sorunları aşarak, yeniden giriş sırasında kullanılan ısı kalkanının performansını ölçmeyi hedefliyor. Yeni Block 2 versiyonunda ısı kalkanı malzemeleri geliştirilmiş, iniş sırasında atmosfer kontrolü için flaplar yeniden tasarlanmış ve yakıt tankları büyütülmüş durumda.
Hava sahası kapatılacak
Starship’in planlanan uçuş programı, Teksas’tan kalkış yaptıktan sonra üst aşamanın Dünya çevresinde yarım tur atarak Hint Okyanusu üzerinden tekrar atmosfere girmesi ve Avustralya’nın kuzeybatısındaki okyanusa kontrollü iniş yapmasını kapsıyor. Uçuş yaklaşık 1 saat 10 dakika sürecek.
Bu durum, Körfez Bölgesi üzerinden geçen 70’den fazla havayolu rotasını ve yaklaşık 175 uluslararası uçuşu etkiliyor. Yolcular için ortalama 40 dakikalık bir gecikme söz konusu olurken, bazı uçuşlarda bu süre 2 saate kadar çıkabilecek.
FAA, SpaceX’in test uçuşlarında başarılı olması halinde bu kısıtlamaların azaltılacağını belirtti. Ayrıca önümüzdeki dönemde SpaceX’in yıllık Starship uçuş sıklığını 5’ten 25’e çıkarma planları da bulunuyor. Bu da hava sahası güvenliği ve koordinasyonunun daha da kritik hale geleceğini gösteriyor. FAA, uçuş rotasının geçtiği ülkelerle – İngiltere, Bahamalar, Turks ve Caicos, Meksika ve Küba gibi – yakın temas halinde.
Starship test uçuşlarında neler yaşandı?
FAA, bu kazaların detaylı incelemesini yaptıktan sonra SpaceX’in gerekli iyileştirmeleri yaptığı sonucuna vardı. Bu yüzden Starship’in tekrar uçmasına onay verdi ancak yeni test uçuşunda kullanılacak ilk aşama roketinin daha önce kullanılmış olan “Super Heavy” olması sebebiyle risk analizleri güncellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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