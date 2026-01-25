Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ünlü genetikçi Steve Horvath: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak

    İnsan ömrü gerçekten yüzlerce yıla uzatılabilir mi? Yaşlanmayı bilimsel olarak ölçmeyi mümkün kılan epigenetik saatlerin öncüsü Steve Horvath, insan ömrünün 150 yıla uzayacağını düşünüyor.

    Ünlü genetikçi Steve Horvath: İnsan ömrü 150 yıla uzayacak Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Elon Musk’ın insan ömrü ve ölüm kavramı üzerine yaptığı açıklamalar, teknoloji dünyasında olduğu kadar bilim çevrelerinde de yeniden uzun yaşam tartışmasını alevlendirdi. Musk, insan ömrünü sınırlayan biyolojik bariyerlerin aşılması gerektiğini savunurken, ölümün kaçınılmaz bir kader olup olmadığı sorusu bir kez daha gündeme taşıdı.

    Aslında bu tartışma yeni değil; son yıllarda biyoteknoloji ve genetik alanındaki ilerlemeler sayesinde, yaşlanmanın yalnızca pasif bir süreç değil, ölçülebilir ve potansiyel olarak müdahale edilebilir bir biyolojik mekanizma olduğu fikri giderek güç kazanıyor. Tam da bu noktada, yaşlanmayı bilimsel olarak ölçmeyi mümkün kılan epigenetik saatlerin öncüsü Steve Horvath, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının artık neredeyse kaçınılmaz olduğunu savunarak bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

    Steve Horvath: İnsan Ömrünün 150 Yıla Kadar Uzatılması Kesinlikle Gerçekleşecek

    Steve Horvath, TIME’a verdiği son röportajda, insan ömrünün 150 yıla kadar uzatılmasının “kesinlikle gerçekleşeceğini” söyledi. Buna karşın bin yıl yaşama fikrini ise “tamamen bilim kurgu” olarak nitelendirdi. Horvath’ın bu iddialı açıklamaları, yalnızca teorik bir öngörüye değil, onun onlarca yıla yayılan somut bilimsel çalışmalarına dayanıyor. Zira Horvath, yaşlanmayı ilk kez sayısal ve objektif biçimde ölçmeyi mümkün kılan epigenetik saatlerin mimarı olarak kabul ediliyor.

    Horvath’ın geliştirdiği bu yöntemler, DNA üzerindeki metilasyon adı verilen kimyasal değişimlerin zaman içinde nasıl birikerek yaşlanmayı yansıttığını ölçüyor. Bu sayede kronolojik yaş ile biyolojik yaş arasındaki fark net biçimde ortaya konabiliyor. Horvath’ın çalışmaları, yaşlanmayı soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, ölçülebilir bir biyolojik süreç hâline getirdiği için, modern uzun ömür araştırmalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor.

    Yapay Zekâ, Uzun Ömür Araştırmalarını Hızla İleri Taşıyor

    Horvath bugün çalışmalarını, hücresel gençleşmeye odaklanan biyoteknoloji şirketi Altos Labs bünyesinde sürdürüyor. Şirketin temel hedefi, yaşlanmayla birlikte bozulan hücresel işleyişi yeniden sağlıklı hâle getirerek hastalıkları ve fiziksel gerilemeyi tersine çevirmek. Horvath, artık yalnızca akademik makaleler yayımlamak istemediğini, doğrudan klinik etki yaratacak müdahalelerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtiyor.

    Özellikle son yıllarda yapay zekâ ve büyük veri modellerinin biyolojiye entegre edilmesi, Horvath’a göre uzun ömür araştırmalarını beklenenden çok daha hızlı ileri taşıdı. 2025 itibarıyla gerobilim alanında yaşanan bu ivmenin, 2026’da biyolojik veri ölçeği, hesaplama gücü ve teorik anlayışın daha da iç içe geçmesiyle devam edeceği öngörülüyor. 150 yıllık bir insan ömrü, Horvath’a göre artık “olağanüstü” değil; yalnızca zaman meselesi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 8 saat önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford mondeo 1.6 titanium tarih ve saat ayarları değişmiyor aracı p konumunda terk ediniz uyarısı çözümü net iyon denklemi nasıl yazılır silikon saat kordonu nasıl temizlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum