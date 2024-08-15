Hava nemlendirici tavsiyesi için en iyi buhar makineler (2024)

- En iyi hava nemlendirici cihazlar 💦
- 1️⃣ Deerma F301 Dijital Ultrasonik Soğuk Hava Nemlendirici
- 2️⃣ Robeve Otomatik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
- 3️⃣ Havvaca HD-1350B Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi
- 4️⃣ Kiwi Kah 6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici
- 5️⃣ Deerma DEM F628S Ultrasonik Hava Nemlendirici
- 6️⃣ Sinbo SAH-6107 Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
- 7️⃣ H2O Humidifier Ultrasonik Hava Nemlendirici
- 8️⃣ Xiaomi Mi Akıllı Antibakteriyel Hava Nemlendirici
- 9️⃣ Weewell WHC650 Soğuk Buhar Makinesi
- 🔟 Beurer LB 88 Hava Nemlendirici
- Hava nemlendirici buhar makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Hava nemlendirici buhar makineleri, kuru cilt, astım, boğaz ağrısı ve hatta çatlayan dudaklar gibi havanın kuruması nedeniyle oluşan birçok sağlık sorununu gidermek için kullanılır. En iyi hava nemlendirme cihazı, odanın her yerine yavaş yavaş, sabit nem yayarak kendinizi daha sağlıklı ve daha rahat hissetmenizi sağlar, sürekli bakım da gerektirmez. Odanın havasını nemlendirmek, genellikle klimanın evinizdeki havayı hızlı bir şekilde ısıtması veya soğutması durumunda meydana gelen rahatsız edici derecede hava kuruluğunu önlemeye yardımcı olur. %40’ın altındaki hava kuru olarak kabul edilir. Peki, en iyi hava nemlendirici buhar makinesi hangisi? Hava nemlendirme tavsiyesi isteyenler için en iyi buhar makineleri burada.
|Marka/Model 💧
|Fiyat 🏷️
|Deerma F301 Dijital Üstten Dolum Ultrasonik Soğuk Hava Nemlendirici
|1.939 TL
|Robeve Büyük 550 ml Otomatik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
|649,90 TL
|Havvaca HD-1350B Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi
|989,90 TL
|Kiwi Kah 6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici
|1.849 TL
|Deerma DEM F628S Ultrasonik Hava Nemlendirici
|1.670 TL
|Sinbo SAH-6107 Ultrasonic Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
|990 TL
|H2O Humidifier 400ml Ultrasonik Hava Nemlendirici
|245,65 TL
|Xiaomi Mi Smart Antibakteriyel Hava Nemlendirici
|9.998 TL
|Weewell WHC650 Soğuk Buhar Makinesi
|2.199 TL
|Beurer LB 88 Hava Nemlendirici
|5.199 TL
|Loobex Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ME-3140
|1.438 TL
Oda nemlendiren buhar makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi ultrasonik hava nemlendirici markaları sıralamasında Deerma, Weewell, Xiaomi ve Robeve öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek hava nemlendirme cihazı tavsiyesi olarak ise; Robeve J001, Deerma G628W, Loobex ME-500Q ve modelleri, sessiz çalışma, güçlü buhar çıkışı ve ek özellikleriyle öneriliyor.
1️⃣ Deerma F301 Dijital Ultrasonik Soğuk Hava Nemlendirici
- Portatif mini tasarım
- Sabit nem ayarı
- Hassas akıllı dokunmatik kontrol
- Renkli nem göstergesi
- Üstten dolum
- Zemini ve evi ıslatmaz
- Temizlik için sökülebilir
- Özel buhar salınım sistemi
- Yetersiz su seviyesi koruması
Deerma F301 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Bu süre zarfında uyku düzenimizde belirgin bir iyileşme gördük. Eşim ve kızım artık öksürmüyor ve uyanmıyorlar, haliyle ben de rahatça uyuyabiliyorum. Ayrıca nem seviyesi yetersiz olduğu için sık sık burnum kanamaya başlamıştı. 3 haftadır kanama vs olmuyor. Güçlü, orta ve zayıf olmak üzere buhar çıkışının 3 modu var. Ayrıca nem seviyesini gösteren 3 farklı renk var. Kırmızı %45 altını, yeşil ise %45 ve yanılmıyorsam yüzde 75 arasını gösteriyor. Seviye çok artmadığı için üçüncü rengi henüz göremedim. Biz cihazı güçlü modda çalıştırıp, nem ledi yeşile dönünce otomatiğe alıyoruz. Otomatiğe aldığınız zaman o anki nemi koruyacak şekilde buhar çıkışını kendi ayarlıyor. İçindeki su bitince de cihaz kapanıyor.
✍🏻 Çok memnun kaldım. Kuzenimin tavsiyesiyle almıştım. Oğlum ve ben astım hastasıyız. Geceden sabaha kadar açık kalıyor. Kolay kullanım, rahat nefes.
2️⃣ Robeve Otomatik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
- Etkili hava nemlendirme
- 550 ml kapasite
- Otomatik kapanma
- Sessiz çalışma
- Ultrasonik
Robeve Hava Nemlendirici Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünün su haznesi büyük. Kumandalı oluşu, ışığı, buhar yoğunluğunu, çalışma süresini ayarlayabilmek ve açıp kapatabilmek açısından kolaylık sağlıyor. Su haznesi boşaldığında otomatik kapanıyor olması güvenlik sebebiyle iyi. Tavsiye üzerine aldım, ben de tavsiye ederim.
✍🏻 Görüntüsü çok güzel. Bakınca gerçek ahşap hissi veriyor. Kullanımı kolay. Aralıklı olarak çalışıp tekrar kapanma özelliği hoşuma gitti. Evimiz 120 metrekare; çalışınca yavaş yavaş koku yayılıyor, tabii ki yoğunluk odada kalıyor. Bence kullanılan yağa bağlı olarak koku dağılımı da değişecektir.
3️⃣ Havvaca HD-1350B Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi
- Geniş su tankı
- Nem göstergesi ve dijital nem ayarı
- Kireçlenmeyi önleyen seramik filtre
- Uzaktan kumandayla kontrol
- Ultra sessiz çalışma
- Su tankı seviye bildirimi
- 3 kademe buhar ayarı
- Zaman ayarı ile otomatik kapanma/açılma
Havvaca HD-1350B Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 %45 seviyesine ayarladım ve çocuk odasının nemini hep aynı seviyede tutuyor. 1 haftadır denedim, gayet güzel tam beklediğim gibi. Deposunu doldurunca günlük 12 saat kadar çalışarak 20 metrekare odada 3 gün kadar 1 depo dayanıyor. Gayet sessiz ve güçlü buhar üflüyor. 2 ayrı dijital oda termometresiyle bu cihazın nem ölçümünü karşılaştırdım ve nem ölçümünün doğru olduğunu bu şekilde kontrol ettim. Cihaz çok yeterli, tavsiye ederim.
✍🏻 Geceleri nefes problemi yaşayan biriyim. Aynı sorun maalesef kızımda da var ve uykuda hırıltısı oluyordu. Bu cihazla gerçekten rahat uyudum. 3 ayarı var ama en yüksekte çalıştırmaya gerek yok bence çünkü; etraf biraz fazla su oluyor. 2 numara gayet iyi. Işığı kapatma seçeneği yok; gece lambası gibi oluyor ama rahatsız edecek uyutmayacak bir seviyede değil. Kendinden nem ölçeri var. İstediğiniz nem seviyesini seçip ayarlama yapabiliyorsunuz.
4️⃣ Kiwi Kah 6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici
- 2 litre su kapasitesi
- Ultrasonik soğuk buğu fonksiyonu
- Sessiz çalışma (35dB)
- Kolay doldurma
- Ayarlanabilir buğu
- Otomatik kapanma
- Susuz kalma uyarısı
Kiwi Kah 6643 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Valla ben çok tereddüt etmiştim alırken. Her şeyi beğenmem ve ince eler sık dokurum öyle biriyim. Bir arkadaşımda bundam varmış, indirimden aldım ve aşırı memnunum. Sessiz suyu üstten koyuluyor. Yarım koyun yazmışlar, hep öyle yaptım. Bir de yarı ayarda açtım, 3 gece idare etti.
✍🏻 Oğlumun burnu sürekli tıkanıyordu, bu makine işe yarar diye aldım ve çok memnun kaldım. Kullanmaya başladıktan sonra burun tıkanıklığı geçti. Sessiz çalışıyor. En güzeli de içindeki su bitince kırmızı yanıyor ve çalışmaya devam etmiyor. Güzel buhar veriyor, soğuk su koyunca oda soğuyor. Ben ılık su koyuyorum, bir sıkıntı olmuyor. Uçucu yağdan 1-2 damla damlatınca koku hemen yayılıyor, ortam mis gibi oluyor.
5️⃣ Deerma DEM F628S Ultrasonik Hava Nemlendirici
- Akıllı nem kontrolü ile rutubetsiz nemlendirme
- Entegre su kanalıyla atomize edilmiş su buharı
- Dijital sıcaklık ve nem göstergesi
- Işıksız ve sessiz nemlendirme
- Ufak boy, büyük kapasite
- Zamanlama
Deerma DEM F628S Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Burun tıkanıklığım olduğu için almıştım. Gayet iyi nem veriyor. Eskisen boğazım kuru uyanırdım. Şimdi uyandığımda boğazım nemli rahatsız olmuyor. Kapatmadan sürekli çalışınca etrafta nemden dolayı ıslaklık oluyor. Gecelere kademeli olarak çalışmaya ayarlıyoruz. İçine esans yağları damlatınca da odada hoş koku oluyor.
✍🏻 Bebeğim için aldık; iyi ki de almışız. Bizim de uyku kalitemizi artırdı.
6️⃣ Sinbo SAH-6107 Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi
- 5 litre su haznesi
- Pratik hazne tutacağı
- Düşük ses seviyesi (35dB)
- Ayarlanabilir buhar yoğunluğu
- Düşük enerji tüketimi
- Ultrasonik nemlendirme teknolojisi
- 380 ml/h buharlaştırma kapasitesi (soğuk buhar)
Sinbo SAH-6107 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Üründen memnunum. Sessiz bir şekilde çalışıyor, buhar verişi de çok güzel. Ayrıca ışığı da gece lambası gibi güzel ışıtıyor. Almak isteyenlere tavsiye ederim.
✍🏻 Geçmeyen öksürüğe birebir. Lojmanda oturduğumuz için merkezi sistem bir ısınma var; o yüzden nem oranı baya düşüyor ama bu cihaz sayesinde sabah uyandığımızda ağzımız burnunuz kuru kalkmıyoruz. Astım bronşit tanısı olan bir çocuğum var. Bu ürün ve tuz lambası sayesinde artık öksürmüyor. Geceleri rahat uyku ve hastalık önleme konusunda yardımcı bir ürün.
7️⃣ H2O Humidifier Ultrasonik Hava Nemlendirici
- 400 ml su kapasitesi
- Ultrasonik teknoloji ile sessiz çalışma, maksimum nemlendirme
- Esanslı yağlarla kullanıma uygun
- Hızlı ve etkili hava nemlendirme
- Kompakt ve şık tasarım
- LED aydınlatma ile rahatlatıcı atmosfer
- Kolay kullanım ve temizlik
- Düşük enerji tüketimi
- Ev, ofis, farklı alanlarda kullanım için ideal
H2O Humidifier Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 3 LED fonksiyonu var; 1 renkli, 2 sade beyaz, 3 LED’ler çalışmadan. 2 fonksiyon hava özelliği var; aralıklı ve sürekli olarak. Çalıştırmadan önce içindeki süngerin iyice ıslandığından emin olun, yoksa buhar gelmiyor. Ürün güzel, yakışıyor. Buhar kısma elinizi koyunca hafif soğukluk hissi geliyor.
✍🏻 Mükemmel ürün. Etrafta su bırakmıyor, ıslanma vs olmuyor. 1 tane yedek filtreyle kablosu yanında geldi. Adaptör yok. Onu telefon adaptörünüz ile halledersiniz veya laptopa takarak ta çalıştırabilirsiniz. Ürün 10 numara tavsiye ederim.
8️⃣ Xiaomi Mi Akıllı Antibakteriyel Hava Nemlendirici
- UV-C anında sterilizasyon
- Kullanımı kolay üstten doldurmalı tasarım
- Patentli düşük ses üreten elektrikli su valfi
- Sürekli sağlıklı nem seviyesi
Xiaomi Hava Nemlendirici Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kızımda geniz eti vardı ve geceleri nefes almakta güçlük geçiyordu. Bu da uyku düzenini bozuyordu. Bu ürünü aldıktan sonra kızımın uykusuzluğu tamamen kesildi. Eşim ve ben üründen çok memnun kaldık.
✍🏻 Ürün kesinlikle harika, çok fazla güçlü, şiddetle tavsiye ederim. Küçük odalar için biraz güçlü kalabilir çünkü en düşük kademede bile çok yüksek buhar gücü var. Kısa zamanda odanın emrini arttırıyor. Sağlık açısından çok fazla nem de iyi değil. Telefondan ayarlaması çok basit ve çok pratik. İstediğin zaman çalışıp kapanmasını ayarlayabiliyorsunuz. Keşke belli bir nem seviyesine gelince otomatik kapansa o zaman çok daha iyi olurdu.
9️⃣ Weewell WHC650 Soğuk Buhar Makinesi
- Üstten kolay dolum
- Otomatik su seviyesi kontrolü
- Aromaterapi yağları ekleme özelliği
- Ultra sessiz ve enerji tasarruflu
- Hızlı nemlendirme
- Dokunmatik ekran
- Çok renkli LED gece lambası
Weewell WHC650 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü araştırarak aldık. İlk aldığımız günden beri sürekli kullanıyoruz. Mobilya ıslatma gibi olumsuz şeyler yaşanmadı. En yüksek derecede çok güzel kullanıyor. Bebeğimin öksürüğü azalttı.
✍🏻 Almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Boğaz kuruluğu, öksürük, burun tıkanıklığına çok iyi geliyor. Çocuklarım çok sık hastalandığı için aldım; nefeslerini hemen açıyor, 5 dk içerisinde etkisini gösteriyor. Aromaterapi bölümüne uçucu yağlar koyuyorum, evin havasını değiştiriyor. Sürekli yanında olduğumuz için kokuyu bir süre sonra almıyoruz ama dışarıdan gelen hemen fark ediyor. 2 saatten uzun çalıştığında etrafı nemleniyor ama altına havlu koyarak bu sorunu ortadan kaldırıyorum. Her evde olması gereken bir ürün. Ayrıca renkli LED’ler olması çok iyi düşünülmüş; çocukların çok hoşuna gidiyor, gece lambası olarak ta kullanıyoruz.
🔟 Beurer LB 88 Hava Nemlendirici
- Çift teknoloji: Su buharlaşmalı ultrasonik nebülizatör
- Ekstra büyük, çıkarılabilir su tankı
- 550 ml nemlendirme kapasitesi
- Aromalarla kullanıma uygun
- Hava buharlaştırıcı için 3 kademe
- Tankta görünür su seviyesi
- Tank boşken otomatik kapanma (gösterge fonksiyonlu)
Beurer LB 88 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mükemmel bir ürün. Malzeme kalitesi, kapasitesi, özellikleri, pratikliği, tankın büyüklüğü ve nemlendirme kapasitesi muazzam.
✍🏻 Kaliteli bir ürün, ses seviyesi oldukça düşük. Uygun kullanıldığı zaman etrafında damlacık yapmıyor. 3 kademeli sıcaklık ayarı mevcut; ister soğuk ister sıcak, buharlı olarak kullanılabiliyor. İçinden aroma ve kireç pedleri çıkıyor.
Hava nemlendirici buhar makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Su tankı kapasitesi ve temizliği
- Güvenlik (Su haznesindeki su bittikten sonra otomatik kapanma)
- Havadaki nem-sıcaklık dengesini gösterme
- Çalışma süresi
- Gürültü seviyesi
- Enerji tüketimi
En İyi Buhar Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3562Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.