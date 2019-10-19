Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ünlü kripto borsasından Türk kullanıcılara jest

    Huobi Global, 18 Ekim’deki Avrasya Blockchain Zirvesi’nin açılış etkinliğinde Türk kullanıcıları sevindirici bir iddiada bulundu. Singapur merkezli borsa, Türk lirası için kapılarını açıyor.
    43 dk.
    283
    17
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Ünlü kripto borsasından Türk kullanıcılara jest
    Tam Boyutta Gör

    Huobi Global'in ev sahipliği yaptığı Eurasia Blockchain Summit (Avrasya Blockchain Zirvesi) açılış etkinliğinde, şirket Türkiye'ye yayılımı hakkında daha fazla bilgi açıkladı. Özellikle, Huobi, yerel bir ekibin, yerel dil seçeneğinin, mobil uygulamanın, özel ticaret ücretlerinin ve Huobi Türkiye için ayrıntılı bir stratejinin başarılı bir şekilde kurulmasını açıkladı.

    Huobi, Türk kullanıcıları için EFT ve havale imkanı sağlamayı düşünüyor. Kullanıcılar, banka transferi ile en büyük stabil coin olan Tether (UDST) satın alabilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin ile ilgili en büyük soru işareti "

    Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kullanıcılar ellerinde Huobi Token'ı (HT) bulundurmaları halinde işlem ücretlerinde %50'lik bir indirim görecekler. 

    Huobi'nin Türkiye'ye genişlemesiyle alakalı yapılan ilk açıklamada (Haziran 2019), Huobi Global CEO'su Livio Weng, borsanın önümüzdeki 12 ay içinde agresif bir şekilde hareket edeceğini belirtmişti ve Türkiye'yi çok önemli ve umut verici potansiyel bir pazar olarak nitelendirmişti.

    Ünlü kripto borsasından Türk kullanıcılara jest

    Huobi’nin Türkiye açılımının ardında, nüfusun %20'sinin elinde herhangi bir kripto para tutması etkili olmuş. Şirket bu oranı, ''ankete katılan tüm ulusların kişi başına en yüksek kripto para birimi mülkiyeti oranı” diye tanımlıyor.

    Huobi Grorup bölge başkanı Mohit Davar, yerel yönetmeliklere uygun olarak çalışacaklarını söyledi ve ''Huobi için önemli olan piyasaya uyumlu bir şekilde girmektir. Onlarla kontrollü bir şekilde yakın çalıştığımızdan emin olmak için paydaşlarla konuşuruz. Bu yüzden hazırlık, zamanımızı alıyor” diye ekledi.
     



    https://cointelegraph.com/news/huobi-lira-onramp-to-enable-crypto-trading-for-turkish-users Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Razer’ın ilk iş istasyonu modeli 4 bin dolar ile beklenenden daha ucuza geldi 43 dk. GÖRÜNTÜLENEN Ünlü kripto borsasından Türk kullanıcılara jest Sonraki Apple, Microsoft'u dünyanın en değerli şirketi koltuğundan indirdi 1 sa. Honor 20 Youth Edition, 20W hızlı şarj özelliğiyle geliyor 2 sa. Huawei nova 5z modelinin resmi görseli yayınlandı 2 sa. Tamamen Işıktan Yapılmış Prototip Kuantum İşlemci 2 sa. MSI'dan olağan dışı dizüstü "GT76 Titan DT 95G inceleme" 3 sa. Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11 (2019) tanıtıldı 3 sa. Huawei P Smart (2020) güçlü özelliklerle geliyor 4 sa. Samsung, akıllı telefonlarda Linux'a veda ediyor 5 sa. Meizu 16T'nin ilk resmi basın görseli yayınlandı 5 sa. Snapdragon 865'li ilk akıllı telefon 8848 Titanium M6 5G duyuruldu 6 sa. Uygun fiyatlı ZTE Blade 20 Smart resmiyet kazandı 6 sa. PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi 6 sa. Viewsonic VX2758-P-MHD oyuncu monitörü inceleme 7 sa. Zombieland: Double Tapper indirmeye sunuldu 8 sa. Huobi Türkiye operasyonları başlıyor 9 sa. Chrome tarayıcısı izolasyon özelliğini Android’e getiriyor 10 sa. Facebook’un haberler sekmesi yakında açılabilir 11 sa. Google’ın teslimat drone’u ABD’de hizmet vermeye başladı 12 sa. OnePlus 8 Pro, kamera delikli ekranıyla ortaya çıktı 21 sa. Edge of Tomorrow 2 için bir iyi bir de kötü haber Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili ...
    DonanımHaber
    SpaceX çıldırdı: Tam 42.000 Starlink uydusu için izin istendi
    DonanımHaber
    Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç fiyat araştırması maceram. Toplaşın!!!
    DH Forum
    Ryzen 5 3600'ü Daha Stabil Voltaj ve Performansta Çalıştırma R...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim