Ünlü kripto borsasından Türk kullanıcılara jest

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Huobi Global'in ev sahipliği yaptığı Eurasia Blockchain Summit (Avrasya Blockchain Zirvesi) açılış etkinliğinde, şirket Türkiye'ye yayılımı hakkında daha fazla bilgi açıkladı. Özellikle, Huobi, yerel bir ekibin, yerel dil seçeneğinin, mobil uygulamanın, özel ticaret ücretlerinin ve Huobi Türkiye için ayrıntılı bir stratejinin başarılı bir şekilde kurulmasını açıkladı.

Huobi, Türk kullanıcıları için EFT ve havale imkanı sağlamayı düşünüyor. Kullanıcılar, banka transferi ile en büyük stabil coin olan Tether (UDST) satın alabilecekler.

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Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kullanıcılar ellerinde Huobi Token'ı (HT) bulundurmaları halinde işlem ücretlerinde %50'lik bir indirim görecekler.

Huobi'nin Türkiye'ye genişlemesiyle alakalı yapılan ilk açıklamada (Haziran 2019), Huobi Global CEO'su Livio Weng, borsanın önümüzdeki 12 ay içinde agresif bir şekilde hareket edeceğini belirtmişti ve Türkiye'yi çok önemli ve umut verici potansiyel bir pazar olarak nitelendirmişti.

Huobi’nin Türkiye açılımının ardında, nüfusun %20'sinin elinde herhangi bir kripto para tutması etkili olmuş. Şirket bu oranı, ''ankete katılan tüm ulusların kişi başına en yüksek kripto para birimi mülkiyeti oranı” diye tanımlıyor.

Huobi Grorup bölge başkanı Mohit Davar, yerel yönetmeliklere uygun olarak çalışacaklarını söyledi ve ''Huobi için önemli olan piyasaya uyumlu bir şekilde girmektir. Onlarla kontrollü bir şekilde yakın çalıştığımızdan emin olmak için paydaşlarla konuşuruz. Bu yüzden hazırlık, zamanımızı alıyor” diye ekledi.



https://cointelegraph.com/news/huobi-lira-onramp-to-enable-crypto-trading-for-turkish-users