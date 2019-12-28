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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı

    Bahamalar Merkez Bankası, ülkenin ulusal para birimi olan Bahama Doları'nın dijital bir versiyonunu sunmayı planlıyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı

    Sanal para biriminin pilot aşaması, 365'ten fazla farklı adadan oluşan Bahamalar'ın bir bölgesi olan Exuma'da başlatılıyor.

    Merkez bankası şöyle açıklıyor:

    “Bu girişim Kum Doları Projesi adını aldı, kum doları da önerilen merkez bankası dijital para birimine (CBDC) atanan isim. Bu, 2000'lerin başında başlayan Bahama Ödeme Sistemi Modernizasyon Girişimi'nin (PSMI) devamıdır.”

    Bahama hükümeti, yerel ödeme sistemini modern finansal hizmetlere erişimi önemli ölçüde daha verimli ve “ayrımcı olmayan” hale getirirken daha fazla finansal kapsama alanı sağlamayı amaçlamaktadır.

    Yerel nüfusun belirli kesimleri bugüne kadar geleneksel kurumların bulunmadığı uzak bölgelerde yaşadıkları için finansal sistemden faydalanamamaktalar.

    Bahamalar Merkez Bankası Dijital Dolar'ı tanıttı
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    Bahama hükümeti, maliyetleri düşürmenin ve rekabetçi kalmanın bir yolu olarak yeni merkez bankası dijital para birimleri için araştırma yapan veya ön çalışmalar başlatan dünya çapında birkaç başka ülkeye katılıyor.

    Çin hükümeti son zamanlarda ulusal dijital para birimi için çerçevenin tamamlandığını doğruladı ve Yuan'ın dijital bir formunu yaymanın bir sonraki aşamasına geçiyor.



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