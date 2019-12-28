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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ripple'ın yatırım ve geliştirme kolu, Ripple'ın küresel ekonomiyi değiştireceğini iddia ediyor

    Ripple’ın yatırım ve geliştirme kolu Xpring, blockchain ve kripto para biriminin dünya ekonomisini radikal bir şekilde dönüştürmesini beklediğini söyledi.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Ripple'ın yatırım ve geliştirme kolu, Ripple'ın küresel ekonomiyi değiştireceğini iddia ediyor

    Ripple Drop'un yeni bir bölümünde Ethan Beard, önümüzdeki on yıl içinde kripto varlıklarının hem iç hem de sınır ötesi para hareketinde önemli bir unsur olacağına inandığını söylüyor:

    “Önümüzdeki on yıl içinde, blockchain ve kripto para birimlerinin gerçekten tüm desteklerin ve finansal sistemin altyapısının yerini alacağını tahmin ediyorum. Ve paranın hareket etme şekli, o yığında bir yerde bir kripto para birimine dokunacak.

    Bir şey satın almak için XRP veya Bitcoin kullanan son kullanıcılar olmayabilir, ancak yaptığınız herhangi bir ödeme blockchaine ve bir şekilde bir kripto para birimine dokunacaktır.”

    Ayrıca Bkz. "Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti"

    Beard, XRP'nin gelişimini ve benimsenmesini arttırmanın yanı sıra blockchaini ve kripto ekosistemini bir bütün olarak büyütmek için Ripple’ın milyonlarca dolarlık gelişimini arttırmaktan sorumlu.

    Büyük blockchain görünüşünün, modern finansal altyapının çoğunun, dolar ve sentlerin gerçek hareketi yerine bir borç senedi sistemine bağlı olduğunu fark ettiğinde geldiğini söylüyor:

    ''Blockchain ve kripto için “işte bu” anım gerçekten ödemeler dünyasına girmeye başladığımda geldi. Ve bugün dijital ödemelerin çalışma şeklimizin hepimizin sadece borç senetlerinin herkese aktardığını fark ettim.

    PayPal veya Venmo veya bunun gibi bir şeyle yaptığınız hemen hemen her ödeme, yalnızca bir grup borç senedinin olaya dahil olduğu anlamına gelir. Oysa, blockchain ve kripto para birimi ile, blockchain aracılığıyla gerçek değer gönderebilirsiniz ve aracı yoktur, borç senetleri dahil değildir.”

    Ripple'ın yatırım ve geliştirme kolu, Ripple'ın küresel ekonomiyi değiştireceğini iddia ediyor
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    Xpring sayesinde Beard, blockchain üzerine inşa eden ve XRP gibi kripto para birimlerini kullanmayı planlayan şirketlere yarım milyar dolar ayırdı.

    Xpring ayrıca XRP için bir yazılım geliştirme kiti ve mühendislerin XRP işlemlerini test etmelerini sağlayan bir testnet cüzdanı yayınladı.



    https://dailyhodl.com/2019/12/27/the-man-behind-ripples-push-to-boost-xrp-says-blockchain-and-crypto-will-radically-transform-global-financial-ecosystem/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    0LDB0Y 1 sa.
    ripple şirketi ne olur bilmemde XRP coini dolandırıcılık gibi birşeye döndü
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