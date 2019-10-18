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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin ile ilgili en büyük soru işareti

    Bitcoin ile ilgili hala birçok soru işareti mevcut. Bitcoin'in en büyük madencilik havuzlarından biri olan Poolin'in kurucusu Kevin Pan, Bitcoin'in tek gerçek sorununun ''gizlilik'' olduğunu belirtti.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Bitcoin ile ilgili en büyük soru işareti
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    Poolin, kripto madencilik şirketinin CEO'su Kevin Pan, Bitcoin'in gelişimi için, gizliliği temel odak nokta yapmak gerektiğini söyledi ve ''Bitcoin ile ilgili asıl sorun gizlilik olabilir. Gizlilik konusu çözülürse başka büyük bir soru yok'' diye ekliyor.

    Facebook'un Libra'sı sebebiyle, kripto sektöründe gizlilik konusunun yeniden uluslararası düzenleyicilerin radarına girdiğini söyledi. Kullanıcı verileriyle ilgili endişeler, Libra projesine köstek olmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin 8000 doları aştı, Ripple'dan %5'lik artış"

    Pan, Bitcoin'in gelecek için kullanıcılarına onları ve cüzdanlarını hedefleyen hükümetlerden kaçınmaları için bir yol sağlaması gerektiğini düşünüyor. “Şimdi daha sorunlu olan şey, hükümet veya kanun uygulayıcı birimlerin işlem adreslerinin kara listesini oluşturmaya başlaması durumunda, belirli işlemlerin paketlenememesini sağlayacaktır. Aslında, bunlar yapılabilir'' diye açıklıyor.

    Bitcoin ile ilgili en büyük soru işareti

    Fakat, gizlilikle ilgili bir tezat olarak da şunu belirtiyor: ''Ancak gizlilik varsa, adresin kime ait olduğunu bilemezsiniz ve miktarın ne kadar olduğunu belirleyemezsiniz ve para birimini kontrol etmenin bir yolu yoktur.”

    Belirli kullanıcı cüzdanları, kullanıcılar için arttırılmış güvenlik sağladıklarını iddia etseler de geliştiriciler teknik boşlukları kapatmaya çalışırken, bir yandan da standartlarla ters düşüyorlar.
     



    https://cointelegraph.com/news/bitcoin-privacy-is-the-only-big-question-for-devs-says-poolin-ceo Yorum Yaz
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