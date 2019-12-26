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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti

    Kripto para birimlerine karşı ılımlı bir yaklaşım sergileyen Özbekistan hükümetinin, vatandaşları kripto para satın alınması konusunda engellediği bildiriliyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti

    25 Aralık'taki yerel haber kuruluşu Novosti Uzbekistana'ya göre, Ulusal Proje Yönetim Ajansı vatandaşların yerleşik borsalarda bile kripto satın almasını yasakladı.

    Ülke daha önce dijital para birimlerine karşı nispeten yumuşak bir duruş sergilediğinden, karar birçok kişi için sürpriz oldu.

    Ayrıca Bkz. "İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman kripto para birimi önerisi"

    Eylül 2018'de ülke hükümeti, kripto borsaları, madencilik işlemleri ve ilk coin teklifleri için lisanslama düzenlemek ve kurmak için bir mutabakat zaptı imzaladı. Aynı ay, Özbek Devlet Başkanı Shavkat Mirziyoyev "Dijital Güven" adlı bir devlet blockchain geliştirme fonu kurulmasını emretti. Geçen yıl Temmuz ayında, blockchain teknolojisinin ülkenin kamu idaresine geliştirilmesi ve entegrasyonu hakkında bir kararname imzalamıştı.

    Yeni düzenleme vatandaşların kripto para satın almasını veya satmasını engellerken, mevcut kripto para birimi sahiplerine sınırlı ticaret izinleri veriyor.

    Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti

    Özbekistan vatandaşı olan kişiler, muhtemelen kara para aklama olasılığını önlemek için KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürlerinden geçtikten sonra mevcut yatırımlarını çift lisanslı borsalarda satabilirler.

    Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, kripto endüstrisinin çeşitli yönleri üzerinde sert bir tutumda bulunuyor. Hindistan'daki bazı yetkililer, tüm dijital varlıkları açıkça yasakladı. Ayrıca Rus mali düzenleyicilerinin, mal ve hizmetler için kripto para birimlerinin kullanılmasını engellemeye yönelik bir yasa hazırladığı iddia ediliyor. 



    https://cointelegraph.com/news/uzbekistan-bans-citizens-from-buying-cryptocurrencies Yorum Yaz
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