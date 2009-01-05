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USB 3.0 destekli ilk harici depolama çözümünü Seagate duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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USB 3.0 destekli ilk harici depolama çözümünü Seagate duyurabilir
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USB 3.0 destekli ilk harici depolama çözümü Seagate'in FreeAgent serisi dahilinde gelebilir

Geçtiğimiz günlerde Symwave firmasının Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda USB 3.0 için demo sistem tanıtacağına değinmiş ve firmanın önde gelen disk üreticilerinden biriyle işbirliğine gideceğine değinmiştik. Perşmebe günü başlayacak fuar öncesinde Symwave firmasının birliktelik yapacağı disk üreticisi de gün ışığına çıktı. Gelen bilgilere göre firma USB 3.0 tanıtımı için Segate ile çalışıyor.

Fuar dahilinde yapılacak canlı sistem tanıtımlarında Segate'in FreeAgent serisi USB 3.0 destekli harici sabit diskinin kullanılması bekleniyor. Her iki firma da işbirliğine yönelik detayları açıklamış olmasa da Symwave tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsünü kullanan ve segmentinde ilk olması beklenen FreeAgent Go/Desk/XTreme serisi harici sabit disk çözümünün kullanılacağı yönünde haberler gelmekte.

Yine daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere USB 3.0 için spesifikasyon çalışmaları geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanmış ve artık hazırlanacak ürünler için bekleme süreci başlamıştı. USB 3.0 spesifikasyonu (Rev. 1) geriye dönük uyumluluk desteğinin yanı sıra sunacağı belirtilen 4.7 Gbps'lik maksimum veri transfer hızıyla, mevcut spesifikasyona göre ciddi performans kazanım sağlaması bekleniyor.


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LetsoniA 10 yıl
@ELeCtRiCkChi
Onu görmeye ömrün yetmez :P
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Acaba USB 3,0 128GB flash diskler ne zaman 5-10 liraya düşer :D:D
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mavizaman 10 yıl
modelin tasarımı da gayet hoşmuş.
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n1ghtfall 10 yıl

Orjinalden alıntı: mavizaman

modelin tasarımı da gayet hoşmuş.


O resim 1,5yıllık bir modele ait
.Şu anda daha farklı ve ileride daha da farklı olacaktır.
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cyberiaster 10 yıl
Bari 1366 pin anakartlara koysalardı
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kuruwa 10 yıl
amd de çalışmakta hatta piyasaya iki farklı şekilde çıkabileceği konuşulmakta idi
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karmaşık 10 yıl
iyi güzel çıkıyorda ortada ne usb 3.0 destekli anakart var ne de usb 3.0 için pci dönüştürücü kartlar
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01Mrt 10 yıl
desteklemesi önemli değil, önemli olan max veri transfer hızını ne kadar kullandığı... bi çıksın bakalım göreceğiz, ama önce anakartların çıkması daha doğru olmaz mı... :D
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JackDaniels 10 yıl
geçen bi yerde okudum

yanlış hatırlamıyosam

intel mi yapıyor bu usb 3.0 ı

çünkü bazı firmalar gelişmeyi paylaşmıyor diye şikayetçiymiş

gibi bişeyler okudum galiba
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Kıdemli Yarbay 10 yıl
Hadi hayırlı olsun
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