USB 3.0 destekli ilk harici depolama çözümünü Seagate duyurabilir

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USB 3.0 destekli ilk harici depolama çözümü Seagate'in FreeAgent serisi dahilinde gelebilir

Geçtiğimiz günlerde Symwave firmasının Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda USB 3.0 için demo sistem tanıtacağına değinmiş ve firmanın önde gelen disk üreticilerinden biriyle işbirliğine gideceğine değinmiştik. Perşmebe günü başlayacak fuar öncesinde Symwave firmasının birliktelik yapacağı disk üreticisi de gün ışığına çıktı. Gelen bilgilere göre firma USB 3.0 tanıtımı için Segate ile çalışıyor.

Fuar dahilinde yapılacak canlı sistem tanıtımlarında Segate'in FreeAgent serisi USB 3.0 destekli harici sabit diskinin kullanılması bekleniyor. Her iki firma da işbirliğine yönelik detayları açıklamış olmasa da Symwave tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsünü kullanan ve segmentinde ilk olması beklenen FreeAgent Go/Desk/XTreme serisi harici sabit disk çözümünün kullanılacağı yönünde haberler gelmekte.

Yine daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere USB 3.0 için spesifikasyon çalışmaları geçtiğimiz Kasım ayında tamamlanmış ve artık hazırlanacak ürünler için bekleme süreci başlamıştı. USB 3.0 spesifikasyonu (Rev. 1) geriye dönük uyumluluk desteğinin yanı sıra sunacağı belirtilen 4.7 Gbps'lik maksimum veri transfer hızıyla, mevcut spesifikasyona göre ciddi performans kazanım sağlaması bekleniyor.