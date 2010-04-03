Uygulama alanında iPhone ve Android düşüşte, iPad ise yükselişte

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Bugün satışa sunulan iPad'in etkisi uygulama alanında hissedilmeye başladı. Mobil analitik firmalarından Flurry'nin son yayınladığı rapora göre iPhone ve Android'in uygulama alanında kayıp yaşarken, iPad büyük bir artış göstermeyi başardı.

Son 60 günü mercek altına alan araştırmaya göre 2009 yılında incelenmeye başlanan uygulamaların %78'i iPhone, %18'i Android ve %4'ü Blackberry'e hitap ediyordu. Ancak son 60 günde Flurry'nin incelemeye aldığı uygulamaların %22'si iPad'a özel hazırlanırken, %10'u Android'e ve %67'si iPhone'a hazırlanmış. Kısacası iPhone kadar başarılı olup olmayacağı tartışılan iPad, 27 Ocak'tan beri geliştiricilerin yeni gözdesi.