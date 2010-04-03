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Uygulama alanında iPhone ve Android düşüşte, iPad ise yükselişte

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Uygulama alanında iPhone ve Android düşüşte, iPad ise yükselişte
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Bugün satışa sunulan iPad'in etkisi uygulama alanında hissedilmeye başladı. Mobil analitik firmalarından Flurry'nin son yayınladığı rapora göre iPhone ve Android'in uygulama alanında kayıp yaşarken, iPad büyük bir artış göstermeyi başardı.

Son 60 günü mercek altına alan araştırmaya göre 2009 yılında incelenmeye başlanan uygulamaların %78'i iPhone, %18'i Android ve %4'ü Blackberry'e hitap ediyordu. Ancak son 60 günde Flurry'nin incelemeye aldığı uygulamaların %22'si iPad'a özel hazırlanırken, %10'u Android'e ve %67'si iPhone'a hazırlanmış. Kısacası iPhone kadar başarılı olup olmayacağı tartışılan iPad, 27 Ocak'tan beri geliştiricilerin yeni gözdesi.


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Fashionality 9 yıl
ipad iphone u geçerse apple rakip bulamadığı için kendisiyle yarışıyor gibi bi durum olacak :)
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fatihcanery 9 yıl
valla ipad'i bugün tvde gördüm,gerçekten param olsa alırım.uygulamada zaten apple eşşiz ,tasarımda harika.Batarya ömrüde çok güzel 1,2 cm kalınlıkta küçük bilgisayar icin
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DH Misafiri 9 yıl
yakın gelecekte iphone hd çıkacağı için,belli süre sonra onun için uygulama yapmaya başlarlar.mecburen ipad ve hd ye yön vereceklerdir
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O.Beverly 9 yıl
^^ Katılıyorum,yeni çıkacak iPhone'da iPad gibi 1024-by-768 resolution olursa hiç şaşırmam.

xtreme55 ,sana da katılıyorum.Uygulama sayısı arttıkça diğer oranlar daha büyük yüzdede kaldığı için otomatikman düşecektir.Bu durumun iPhone'a verilen önemin düştüğünü göstermiyor bence.
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xtreme55 9 yıl
Pastadan pay alacak olan yeni bir cihaz çıktığı için, matematiksel olarak diğer cihazların payları düşecektir. Dolayısıyla istatistik bence biraz yanlı olmuş..
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Ravenholme 9 yıl
Benim korkum uygulama yazanların iphone/ipod touch tan uzaklaşıp ipad e yönelmeleri. Yeni çıkacak oyunları, uygulamaları sadece ipad için yazıp iphone u boşlarlarsa benim için büyük hayal kırıklığı olacak.
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