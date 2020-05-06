Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı

    Huawei FreeBuds 3i tam kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme ve 10mm dinamik sürücü gibi iddialı özellikleri sadece 110$ fiyat etiketi ile sunuyor.
    1 hf.
    2,5b
    1
    9
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Tam kablosuz kulaklık sınıfında uzun süredir istikrarlı bir yükseliş gösteren Huawei bu kez fiyat-performansa oynayacak yeni bir kulaklık ürünü duyurdu. Huawei FreeBuds 3i aktif gürültü engelleme ile geliyor.

    FreeBuds 3i özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeBuds 3i tam kablosuz kulaklık modeli daha kompakt ve ergonomik bir yapıda karşımıza çıkıyor. Buna rağmen barındırdığı nispeten büyük 10mm dinamik sürücüler ile en iyi ses kalitesi elde ediliyor. Dış kısımda dokunarak müzik durdurma ve çağrı cevaplama gibi fonksiyonları yerine getirmek mümkün.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs vakalarında en düşük rakam elde edildi

    Ayrıca Bkz. "Zoom uygulaması için şimdi de Çin irtibatı iddiası"

    FreeBuds 3i modelinde her parçada 3 adet mikrofon kullanılmış. Böylece aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Bugün üst seviye pek çok kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme bulunmuyor. Huawei FreeBuds 3i bu açıdan oldukça avantajlı.

    Bluetooth 5.0 kullanan kulaklık tek şarj ile 3.5 saat kullanım süresi sunuyor. Şarjlı kılıfı ise 14.5 saat daha ekstradan kullanım süresi sağlıyor. EMUI 10 ve üzeri sürümlerde hızlı eşleşme ile otomatik olarak çalmayı durdurma özellikleri sunuluyor. Huawei FreeBuds 3i modeli 110$ fiyat etiketine sahip. Kutudan 4 adet silikon uç çıkıyor.



    https://www.androidpolice.com/2020/05/05/huawei-announces-the-freebuds-3i-inexpensive-truly-wireless-earbuds-with-active-noise-cancellation/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    Ya tamam Huawei reklam veriyor olabilir ama 110dolar+vergi olan bi ürünüde uygun fiyatlı diye başlık atılmaz ya.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf.
    Bu tasarımı sevseydim Apple kulaklıklarını alırdım. Bu tasarım bence yüzyılın epic fail'i olmasına rağmen Apple tarafından bu kadar satılıyor olması da yüzyılın marketing başarısıdır. Huawei de ezik gibi tasarım klonlayacağına kendi özgün tasarımını geliştirse teknoloji dünyasına bir katkısı olmuş olurdu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Selfroot (Anıl Özkök) 1 hf.
    Özel fiyatlandırma ile gelirse güzel satar Almanya'da 150 euro olan freebuds 3 bizde 900 lira

    Bu özeliiklerle 750 liraya gelse bile güzel bir kulaklık olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hamunpatra (hakan özdemir) 1 hf.
    Şaka gibi. Uygun fiyat mı ? Türkiye'de 1200 TL den aşağı satılmaz. DonanımHaber editörleri için uygun fiyat olabilir. Bizim için hayal.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf. hamunpatra
    Freebuds 3 900TL biraz yavaş gel :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 1 hf.
    110 dolar uygun fiyatlımıymış ? dolar 7.10 u geçti 2.10 u değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fransiz33 1 hf.
    Samsung buds+ var miss gibi hemde şirinlerin saç kurutma makinası şeklinde değil. Duyumlara göre fasülye gibi birşey çıkartacaklar yakında.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Caginilterr 1 hf. yeni yorumcu fransiz33
    gülerek karşıladım yorumunu ama bana kalırsa da FB3'ün tasarımı daha hoş. Ayrıca amaç burada orta düzey bir müzik ve iyi bir konuşma ise kesinlik bu tarz kulaklıklar mikrafon açısında daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bildiğim kadarıyla gürültü engelleme teknolojisi yoktu buds tarafında
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    Ya tamam Huawei reklam veriyor olabilir ama 110dolar+vergi olan bi ürünüde uygun fiyatlı diye başlık atılmaz ya.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Astronomlar açıkladı: Dünya'ya en yakın kara deliği bulduk! 1 hf. Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor 1 hf. Vestel’in akıllı saati satışa çıktı 1 hf. Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı 1 hf. Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı 1 hf. Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı 1 hf. iTopya PC sorularınızı cevaplıyor! 1 hf. ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı 1 hf. Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor 1 hf. Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor 1 hf. Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi 1 hf. Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı 1 hf. Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek 1 hf. Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot 1 hf. Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor 1 hf. Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti 1 hf. Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı 1 hf. Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı Sonraki Salgından etkilenenler kervanına Airbnb de katıldı 1 hf. THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu 1 hf. EKG özellikli kolye geliştirildi 1 hf. Qualcomm vs Mediatek Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro ön inceleme 1 hf. Xiaomi bu hafta yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak 1 hf. Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor 1 hf. iOS 14 için tarih belli oldu 1 hf. LG Velvet'in canlı fotoğrafları sızdı 1 hf. Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak 1 hf. Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem 1 hf. Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir 1 hf. Bakanlık ve Storytel iş birliği ile sesli kitaplar ücretsiz! 1 hf. ÇED raporu açıklandı: Yerli otomobilin fabrikası ne kadar sürede tamamlanacak? 1 hf. Vivo'nun ilk akıllı saatinin tasarımı sızdırıldı 1 hf. Koronavirüs salgınında en çok orta seviye akıllı telefonlar satıldı 1 hf. Koronavirüs salgınında iyileşme sürüyor 1 hf. Windows 10X ilk önce klasik dizüstü bilgisayarlara gelecek 1 hf. Asus’tan yapay zeka devre kartı 1 hf. Zoom uygulaması için şimdi de Çin irtibatı iddiası 1 hf. Netflix'ten Steve Carell'li komedi dizisi: Space Force'tan ilk fragman yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi