Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı

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Tam kablosuz kulaklık sınıfında uzun süredir istikrarlı bir yükseliş gösteren Huawei bu kez fiyat-performansa oynayacak yeni bir kulaklık ürünü duyurdu. Huawei FreeBuds 3i aktif gürültü engelleme ile geliyor.

FreeBuds 3i özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeBuds 3i tam kablosuz kulaklık modeli daha kompakt ve ergonomik bir yapıda karşımıza çıkıyor. Buna rağmen barındırdığı nispeten büyük 10mm dinamik sürücüler ile en iyi ses kalitesi elde ediliyor. Dış kısımda dokunarak müzik durdurma ve çağrı cevaplama gibi fonksiyonları yerine getirmek mümkün.

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FreeBuds 3i modelinde her parçada 3 adet mikrofon kullanılmış. Böylece aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Bugün üst seviye pek çok kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme bulunmuyor. Huawei FreeBuds 3i bu açıdan oldukça avantajlı.

Bluetooth 5.0 kullanan kulaklık tek şarj ile 3.5 saat kullanım süresi sunuyor. Şarjlı kılıfı ise 14.5 saat daha ekstradan kullanım süresi sağlıyor. EMUI 10 ve üzeri sürümlerde hızlı eşleşme ile otomatik olarak çalmayı durdurma özellikleri sunuluyor. Huawei FreeBuds 3i modeli 110$ fiyat etiketine sahip. Kutudan 4 adet silikon uç çıkıyor.

https://www.androidpolice.com/2020/05/05/huawei-announces-the-freebuds-3i-inexpensive-truly-wireless-earbuds-with-active-noise-cancellation/

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