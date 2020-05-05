Zoom uygulaması için şimdi de Çin irtibatı iddiası

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Son dönemde teknoloji basınında en çok gündem olan konu şüphesiz Zoom uygulaması. İlk etapta kolay görüntülü görüşme sunması ile bir anda popüler olan Zoom uygulamasının hemen ardından problemleri de başladı.

Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor

Güvenlik tarafına çok yoğunlaşılmaması nedeniyle hesapların çalınması, sohbetlere izinsiz erişim sağlanması, sohbetlere uygunsuz görüntüler atılması gibi pek çok problem gündeme geldi. Hatta bazı yatırımcılar şirketten davacı oldu.

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Şimdi ise Zoom şirketinin Çin hükümeti ile perde arkasında ilişkileri olduğu iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda bazı verilerin yanlışlıkla ChinaOver sunucularına gönderilmesi iddiaların temel nedeni. Bazı kaynaklar Zoom uygulamasının kurucusunun Çinli olmasına da atıf yaparak bu iddialarda bulunuyor.

Uygulamanın kurucusu Eric Yuan ise suçlamaları kabul etmiyor. Yuan yaptığı açıklamada 1997 yılında ABD’ye taşındığını ve 2007 yılında da vatandaşlık aldığını belirtti. Yuan şirketini de ABD’de kurduğunu vurguladı.

Zoom uygulaması ise 21 ülkede ofise ve çalışanlara sahip. 17 veri merkezi dünyanın farklı ülkelerinde yer alıyor. Bir tanesi ise Çin’de. Buradaki veri merkezi ise Avusturalyalı bir şirket tarafından yönetiliyor. Yuan; Çin dışındaki verilerin kesinlikle Çin dışında kaldığını ve geçtiğimiz hafta yaşanan yanlış yönlendirme hatasının da düzeltildiğini dile getiriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Zoom ile ilgili ne tür iddialar gündeme gelecek.

https://www.phonearena.com/news/Zoom-responds-to-allegations-surrounding-China-relations_id124376

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