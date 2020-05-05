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    Zoom uygulaması için şimdi de Çin irtibatı iddiası

    Geçtiğimiz haftalarda bazı kullanıcı verilerinin yanlışlıkle Çin sunucularına aktarıldığının ortaya çıkması Zoom uygulaması ile ilgili Çin irtibatı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zoom uygulaması için şimdi de Çin irtibatı iddiası
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    Son dönemde teknoloji basınında en çok gündem olan konu şüphesiz Zoom uygulaması. İlk etapta kolay görüntülü görüşme sunması ile bir anda popüler olan Zoom uygulamasının hemen ardından problemleri de başladı.

    Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor

    Güvenlik tarafına çok yoğunlaşılmaması nedeniyle hesapların çalınması, sohbetlere izinsiz erişim sağlanması, sohbetlere uygunsuz görüntüler atılması gibi pek çok problem gündeme geldi. Hatta bazı yatırımcılar şirketten davacı oldu.

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    Şimdi ise Zoom şirketinin Çin hükümeti ile perde arkasında ilişkileri olduğu iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda bazı verilerin yanlışlıkla ChinaOver sunucularına gönderilmesi iddiaların temel nedeni. Bazı kaynaklar Zoom uygulamasının kurucusunun Çinli olmasına da atıf yaparak bu iddialarda bulunuyor.

    Uygulamanın kurucusu Eric Yuan ise suçlamaları kabul etmiyor. Yuan yaptığı açıklamada 1997 yılında ABD’ye taşındığını ve 2007 yılında da vatandaşlık aldığını belirtti. Yuan şirketini de ABD’de kurduğunu vurguladı.

    Zoom uygulaması ise 21 ülkede ofise ve çalışanlara sahip. 17 veri merkezi dünyanın farklı ülkelerinde yer alıyor. Bir tanesi ise Çin’de. Buradaki veri merkezi ise Avusturalyalı bir şirket tarafından yönetiliyor. Yuan; Çin dışındaki verilerin kesinlikle Çin dışında kaldığını ve geçtiğimiz hafta yaşanan yanlış yönlendirme hatasının da düzeltildiğini dile getiriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Zoom ile ilgili ne tür iddialar gündeme gelecek.



    https://www.phonearena.com/news/Zoom-responds-to-allegations-surrounding-China-relations_id124376 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. en beğenilen
    tureng.com'u aç. Oraya relation yaz. Sonuçlarda aşağıya in, hukuk alanında iritbat yazıyor. Al buraya yapıştır.

    Tercümanlık bu değil kardeş. Kaynak metnin başlığındaki "relations" kelimesi "ilişki" manasında. "Şirketin Çin'le irtibatta bulunması" ile "çin ile ilişki içerisinde bulunması" birbirinden çok farklı şeyler. Türkiye'nin ABD ile irtibatı demiyoruz, ilişkileri diyoruz, halka irtibat değil halka ilişkiler diyoruz. Bunun bir sebebi var.
    Hoş, okur kitlesinde kalite beklentisi olsa zaten buraya böyle bir çeviri konmazdı, suç tam olarak sizlerde değil.
    tureng.com'u aç. Oraya relation yaz. Sonuçlarda aşağıya in, hukuk alanında iritbat yazıyor. Al buraya yapıştır. Tercümanlık bu değil kardeş. Kaynak met...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    canhoroz (Mehmet CANHOROZ) 1 hf.
    Hem translate kalitesiz haber, hem de aylar once duyuruldu bu zaten. Hadi haber gelmiyor diye elinize eski haberi yaptiniz bari oturun adam akilli kendiniz yazin. Oradan buradan kopyala yapistir yani.
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    The Hollow 1 hf.
    Zoom kullanmadığım için kontrol etmedim ama Çin'e giden bağlantı yakalamışlarsa doğrudur. İş ne kadar uzar veya ciddiye alınır bilemem. Ama Çin'e karşı herkesin nefret kustuğu dönemde Mr. Yuan için sonuçlar hiçte iyi olmaz.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf.
    Çin algısı çok sıkmaya başladı. Yıllardır tüm verilere sahip Google Microsoft Apple gibi firmalar Çin firması mı
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. en beğenilen
    tureng.com'u aç. Oraya relation yaz. Sonuçlarda aşağıya in, hukuk alanında iritbat yazıyor. Al buraya yapıştır.

    Tercümanlık bu değil kardeş. Kaynak metnin başlığındaki "relations" kelimesi "ilişki" manasında. "Şirketin Çin'le irtibatta bulunması" ile "çin ile ilişki içerisinde bulunması" birbirinden çok farklı şeyler. Türkiye'nin ABD ile irtibatı demiyoruz, ilişkileri diyoruz, halka irtibat değil halka ilişkiler diyoruz. Bunun bir sebebi var.
    Hoş, okur kitlesinde kalite beklentisi olsa zaten buraya böyle bir çeviri konmazdı, suç tam olarak sizlerde değil.
    Yanıtla +9
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf.
    Ya bu adamlar ciddi veri kaçırıyor ya da diğer şirketleri geçmesin diye üstüne oynuyorlar.
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