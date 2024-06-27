Tam Boyutta Gör IceUniverse, Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yuvarlatılmış köşelere sahip bir tasarımla geleceğini iddia ediyor. Samsung, S22 Ultra, S23 Ultra ve S24 Ultra'da kullandığı keskin hatlı tasarımdan vazgeçecek gibi görünüyor. S21 Ultra’nın tasarımını beğenenlerin ilgisini çekecek bir model olacak.

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Galaxy S25 Ultra, yuvarlatılmış köşeli tasarımla gelecek

S24 Ultra, önceki birkaç nesil gibi keskin köşelere sahip. Bu, uzun süreli kullanımda avuç içini acıtıyor ve tek elle kullanımı zorlaştırıyor, bir elle telefonu tutarken diğer elle işlemleri yapmak gerekiyor. S25 Ultra’nın kullanıcının avucuna zarar vermeyecek şekilde önemli ölçüde geliştirilmiş köşelere sahip olacağı söyleniyor.

Keskin köşeli tasarım, Galaxy Note serisinden miras. Samsung, Note serisini sonlandırdıktan sonra Galaxy S’in Ultra modellerinde tasarım dilini kullanmaya devam etti. Galaxy S21 Ultra, yuvarlatılmış köşeli tasarıma sahip son S Ultra modeli.

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Samsung, Galaxy S25 Ultra ile eski tasarıma dönüyor