Samsung, Galaxy S25 Ultra ile eski tasarıma dönüyor

Galaxy S25 Ultra, yuvarlatılmış köşeli tasarımla gelecek
S24 Ultra, önceki birkaç nesil gibi keskin köşelere sahip. Bu, uzun süreli kullanımda avuç içini acıtıyor ve tek elle kullanımı zorlaştırıyor, bir elle telefonu tutarken diğer elle işlemleri yapmak gerekiyor. S25 Ultra’nın kullanıcının avucuna zarar vermeyecek şekilde önemli ölçüde geliştirilmiş köşelere sahip olacağı söyleniyor.
Keskin köşeli tasarım, Galaxy Note serisinden miras. Samsung, Note serisini sonlandırdıktan sonra Galaxy S’in Ultra modellerinde tasarım dilini kullanmaya devam etti. Galaxy S21 Ultra, yuvarlatılmış köşeli tasarıma sahip son S Ultra modeli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.