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    Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı]

    Fatih Projesi kapsamında geliştirilerek hayata geçirilen EBA sisteminde erişim sorunları baş gösterdi. Halihazırda ana sayfaya ulaşılabiliyorken öğretmen ve öğrenci modüllerine erişilemiyor.
    7 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    2,1b
    17
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    Gökhan G.
    Editör
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    Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı]
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    Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında yoğun biçimde kullanılan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Fatih Projesi kapsamında geliştirilerek 2011-2012 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde erişim sorunları baş gösterdi.

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    Bugün itibariyle sisteme giriş yapmaya çalışan Öğretmen ve öğrenciler, “çok kalabalık” uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Hâlihazırda ana sayfası açılan EBA’nın öğrenci veya öğretmen modüllerine girişte erişim hatalarıyla karşı karşıya kalınıyor.

    Milyonlarca öğrenci için uzaktan da olsa ders zilinin çaldığı ikinci günde karşılaşılan sorunla ilgili sistemde, “Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…” uyarıları yer alıyor.

    EBA sistemine girişle ilgili yaşanan sorunlarla ilgili taze bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

    GÜNCELLEME

    Öğretmen ve öğrenci modülüne erişim engeli sorunu çözülmüş gibi görünüyor. Siz de sisteme giriş yapmayı deneyip, sonuçları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. 



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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 sa. en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yanfo (Yavuz ) 7 sa.
    Dünya'da ikinciydik ve altyapısı hazırlanmıştı bakanımıza göre!
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi)
    Yahu şaka gibi. Bilmem kaç milyon öğrencinin aynı anda giriş yaptığı sistemi eleştirenler şu an girdikleri foruma bile 7/24 hata vermeden giriş yaptığını mı düşünüyor acaba? Twitter, Whatsapp, Instagram veya Facebook kaç kere hem de dünya çapında cortladı, hadi forumu geçtim. Eleştirmiş olmak için eleştirmek çok komik bir şey. Ama komik bile olsa bayıyor bir yerden sonra.
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    kartal172 (Cemil ) 1 sa.
    Her zamanki gibi

    Heba
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    naymann 2 sa.
    Asıl işi yapan zoom da tık yok (eba dan yapamayınca zoom dan yaptık) sadece sisteme girişi sağlayan eba ise çöküyor.
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    firat_kilic 3 sa.
    Eğitim bakanlığının hesabı bile yanlış düşünebiliyormusun? ki çocukları gençleri bunlar eğitiyor. Kaç kişinin servera yükleneceğini bile hesaplayamamışlar. Ve bunun adı M.E.B. önce kendini eğitsin hesapsızlar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa.
    Sıradan bir olay artık alıştık bu tür olaylara
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    N20 (Cebrail İlhan) 5 sa.
    5g-6g haberleri yapmaya devam edin :D 4G ilk çıktığında mobil operatörlerde hız sınırlarını kaldırdılar. Herkes ilk zamanlar hız ölçümünde çok sağlam hız alıyordu.Sonra kıstılar hızları.Sonra koskoca 4G gelmiş ama yine paketler 4gb 30 tl- 50 gb tl gibi kazık fiyatlar.EBA'nın çökmeside farklı bir örneği işte.Kalitesiz işçiliğin, olaylara tamamen ticari yaklaşmanın sonucu.
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    al-ozaria (özer ) 6 sa. (düzenlendi)
    Şaka gibi ama gerçek.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 sa. en beğenilen
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    Yanfo (Yavuz ) 7 sa.
    Dünya'da ikinciydik ve altyapısı hazırlanmıştı bakanımıza göre!
    Yanıtla +9
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    231407 (Barış Özdemir) 7 sa.
    sunucların kapasitesini arttırın bir an önce öğrenciler giremiyor
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    2076 kez okundu.
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