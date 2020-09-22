Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı]

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Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında yoğun biçimde kullanılan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Fatih Projesi kapsamında geliştirilerek 2011-2012 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde erişim sorunları baş gösterdi.

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Bugün itibariyle sisteme giriş yapmaya çalışan Öğretmen ve öğrenciler, “çok kalabalık” uyarısıyla karşı karşıya kaldı. Hâlihazırda ana sayfası açılan EBA’nın öğrenci veya öğretmen modüllerine girişte erişim hatalarıyla karşı karşıya kalınıyor.

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Milyonlarca öğrenci için uzaktan da olsa ders zilinin çaldığı ikinci günde karşılaşılan sorunla ilgili sistemde, “Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…” uyarıları yer alıyor.

EBA sistemine girişle ilgili yaşanan sorunlarla ilgili taze bilgiler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Öğretmen ve öğrenci modülüne erişim engeli sorunu çözülmüş gibi görünüyor. Siz de sisteme giriş yapmayı deneyip, sonuçları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

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