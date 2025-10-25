Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram Reels videolarına izleme geçmişi özelliği geldi

    Instagram başkanı Adam Mosseri, daha önce izlenilen Reels videolarını tekrar izlemek için "İzleme geçmişi" özelliğinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.          

    Instagram Reels videolarına izleme geçmişi özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    TikTok'ta uzun zamandır var olan video geçmişi özelliği nihayet Instagram'a da geliyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, sosyal medya platformunda bir gönderi paylaşarak, daha önce izlenilen Reels videolarını tekrar izlemek için "İzleme geçmişi" özelliğinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

    Kullanıcılar böylece, daha önce izledikleri veya yanlışlıkla çıkış yaptıklarında kaybettikleri videoları yeniden izleme imkanına kavuşacak.

    İzleme Geçmişi'ne ulaşmak için Profil sekmesine girip sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayıp "Ayarlar ve hareketler" menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Burada "Hareketlerin" bölümüne tıkayıp en aşağı kaydırdığınızda "İzleme geçmişi"ne ulaşabilirsiniz.

    Burada izlediğiniz videoları en yeniden en eskiye veya tam tersine sıralayabilir, tüm tarihlere, geçen haftaya, aya veya özel bir tarih aralığına göre filtreleyebilir, ayrıca gönderiyi paylaşan hesaba göre filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca, izleme geçmişinizdeki bir Reels videosunu seçip listeden kaldırmanız da mümkün.

    Kaynakça https://www.instagram.com/reel/DQMcQ26EQZi/?igsh=OWprM20zNmtodmpv https://9to5mac.com/2025/10/24/instagram-adds-new-watch-history-feature-for-revisiting-reels/#:~:text=See%20all%20your%20recently%20viewed%20Reels%20right%20inside%20Instagram&text=Open%20your%20profile%20screen%20(right,section%20and%20find%20'Watch%20history'
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hacettepe ilk 100 bursu ayı taş atar mı kaybolan hattı yeniden çıkarmak ne kadar digiturk kanal sıralaması bozuldu silindir kapak contası değişimi sonrası performans

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum