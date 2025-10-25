Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TikTok'ta uzun zamandır var olan video geçmişi özelliği nihayet Instagram'a da geliyor. Instagram başkanı Adam Mosseri, sosyal medya platformunda bir gönderi paylaşarak, daha önce izlenilen Reels videolarını tekrar izlemek için "İzleme geçmişi" özelliğinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Kullanıcılar böylece, daha önce izledikleri veya yanlışlıkla çıkış yaptıklarında kaybettikleri videoları yeniden izleme imkanına kavuşacak.

İzleme Geçmişi'ne ulaşmak için Profil sekmesine girip sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayıp "Ayarlar ve hareketler" menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Burada "Hareketlerin" bölümüne tıkayıp en aşağı kaydırdığınızda "İzleme geçmişi"ne ulaşabilirsiniz.

WhatsApp ve Messenger, dolandırıcılara geçit vermeyecek! 4 gün önce eklendi

Burada izlediğiniz videoları en yeniden en eskiye veya tam tersine sıralayabilir, tüm tarihlere, geçen haftaya, aya veya özel bir tarih aralığına göre filtreleyebilir, ayrıca gönderiyi paylaşan hesaba göre filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca, izleme geçmişinizdeki bir Reels videosunu seçip listeden kaldırmanız da mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram Reels videolarına izleme geçmişi özelliği geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: