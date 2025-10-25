Instagram Reels videolarına izleme geçmişi özelliği geldi

Kullanıcılar böylece, daha önce izledikleri veya yanlışlıkla çıkış yaptıklarında kaybettikleri videoları yeniden izleme imkanına kavuşacak.
İzleme Geçmişi'ne ulaşmak için Profil sekmesine girip sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayıp "Ayarlar ve hareketler" menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Burada "Hareketlerin" bölümüne tıkayıp en aşağı kaydırdığınızda "İzleme geçmişi"ne ulaşabilirsiniz.
Burada izlediğiniz videoları en yeniden en eskiye veya tam tersine sıralayabilir, tüm tarihlere, geçen haftaya, aya veya özel bir tarih aralığına göre filtreleyebilir, ayrıca gönderiyi paylaşan hesaba göre filtreleme yapabilirsiniz. Ayrıca, izleme geçmişinizdeki bir Reels videosunu seçip listeden kaldırmanız da mümkün.