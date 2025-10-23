YouTube, Shorts videolarına zaman sınırlaması özelliği ekledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, Shorts videolarında geçirilen zamanı kontrol etmeyi sağlayan yeni bir özellik ekledi. Artık mobil kullanıcılar, Shorts videolarına günlük bir zaman sınırı koyabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların videolar arasında sonsuza kadar kaydırma yapmalarını önleyip zamanı daha bilinçli kullanmalarını amaçlıyor.

Kullanıcıya bildirim gönderilecek

Belirlenen süre dolduğunda, kullanıcıya Shorts’un o gün için duraklatıldığına dair bir bildirim gösteriliyor. Ancak bu uyarı kapatılabiliyor, yani sınırın uygulanması tamamen kullanıcının kendi isteğine bağlı. Instagram ve TikTok’ta da benzer ekran süresi sınırlama seçeneği bulunuyor.

Kullanıcılar, Shorts için özel zaman sınırlarını YouTube hesap ayarları bölümünden ayarlayabiliyor. Özellik bugünden itibaren kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı, bu nedenle herkese ulaşması biraz zaman alabilir. YouTube ayrıca bu özelliğin yıl sonuna kadar ebeveyn kontrollerine de ekleneceğini açıkladı. Çocuklar için getirilecek bu sürümde, süre sınırı bildirimleri kapatılamayacak.

