    WhatsApp sohbetlerinden depolama yönetimi artık çok daha kolay

    WhatsApp, iOS ve Android kullanıcıları için sohbet içinden depolama yönetimini kolaylaştıran yeni bir kısayol sunuyor. Güncelleme, medya temizliğini daha hızlı hale getiriyor. İşte detaylar:

    WhatsApp sohbetlerinden depolama yönetimi artık çok daha kolay Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, son güncellemeyle birlikte depolama alanı yönetimini sohbet ekranına entegre eden pratik bir özellik getiriyor. Artık kullanıcılar, medya dosyalarını temizlemek veya büyük dosyaları bulmak için ayarlar menüsünde dolaşmak zorunda kalmayacak. 

    Yeni Depolamayı Yönet sohbet içi kısayolu, medya dosyalarına doğrudan erişim sunarak hem zaman kazandırıyor hem de sohbet düzenini korumayı kolaylaştırıyor. Bu özellik ilk olarak Android beta 2.25.31.13 sürümünde test edilmişti. Şimdi ise iOS kullanıcılarına da kademeli olarak sunuluyor.

    Yeni sohbet içi kısayol, medya dosyalarını doğrudan sohbet ekranından temizleme olanağı sunuyor

    Güncellemeyle birlikte, kullanıcılar sohbet bilgisi ekranını açtıklarında "Depolamayı Yönet" seçeneğini görebiliyor. Bu yeni giriş noktası, uygulama ayarlarında yer alan mevcut depolama yönetimi aracının birebir işlevselliğini sunuyor ancak çok daha erişilebilir bir yerde konumlanıyor. Böylece kullanıcılar, belirli bir sohbetin içinde yer alan büyük medya dosyalarını inceleyip silebiliyor ve sohbetleri düzenli tutmak çok daha kolay hale geliyor.

    WhatsApp sohbetlerinden depolama yönetimi artık çok daha kolay Tam Boyutta Gör
    Yeni arayüz, medya dosyalarını boyut, tarih veya tür gibi ölçütlere göre sıralama olanağı da tanıyor. Kullanıcılar, En Büyük, En Yeni veya En Eski gibi filtreleri kullanarak hangi dosyaların en fazla yer kapladığını kolayca belirleyebiliyor. Ayrıca toplu silme özelliği sayesinde gereksiz medya içerikleri hızlıca kaldırılabiliyor.

    Son olarak yeni özellik şu anda sınırlı sayıda iOS beta test kullanıcısına sunulmuş durumda. TestFlight üzerinden dağıtılan 25.31.10.70 sürümü, sohbet bilgisi ekranına entegre edilen bu yeni kısayolu içeriyor. WhatsApp, özelliği kademeli olarak genişletmeyi planlıyor. Geri bildirimlerin ardından kararlı sürümde de yer alması bekleniyor.

