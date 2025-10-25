WhatsApp sohbetlerinden depolama yönetimi artık çok daha kolay

Yeni Depolamayı Yönet sohbet içi kısayolu, medya dosyalarına doğrudan erişim sunarak hem zaman kazandırıyor hem de sohbet düzenini korumayı kolaylaştırıyor. Bu özellik ilk olarak Android beta 2.25.31.13 sürümünde test edilmişti. Şimdi ise iOS kullanıcılarına da kademeli olarak sunuluyor.
Yeni sohbet içi kısayol, medya dosyalarını doğrudan sohbet ekranından temizleme olanağı sunuyor
Güncellemeyle birlikte, kullanıcılar sohbet bilgisi ekranını açtıklarında "Depolamayı Yönet" seçeneğini görebiliyor. Bu yeni giriş noktası, uygulama ayarlarında yer alan mevcut depolama yönetimi aracının birebir işlevselliğini sunuyor ancak çok daha erişilebilir bir yerde konumlanıyor. Böylece kullanıcılar, belirli bir sohbetin içinde yer alan büyük medya dosyalarını inceleyip silebiliyor ve sohbetleri düzenli tutmak çok daha kolay hale geliyor.
Son olarak yeni özellik şu anda sınırlı sayıda iOS beta test kullanıcısına sunulmuş durumda. TestFlight üzerinden dağıtılan 25.31.10.70 sürümü, sohbet bilgisi ekranına entegre edilen bu yeni kısayolu içeriyor. WhatsApp, özelliği kademeli olarak genişletmeyi planlıyor. Geri bildirimlerin ardından kararlı sürümde de yer alması bekleniyor.