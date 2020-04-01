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    Vaka sayıları illere göre açıklandı! İşte İstanbul'da son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nihayet koronavirüs vakalarının illere göre dağılımını açıkladı. En çok vaka görülen ilimiz tahmin edebileceğiniz gibi açık ara farkla İstanbul.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Koronavirüs pandemisi her geçen gün daha da yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Türkiye'de de en merak edilen konulardan birisi vaka sayılarının illere göre dağılımıydı. Bakan Koca bugün merak edilen bu konuya nihayet bir netlik kazandırdı.

    En çok vaka görülen 10 ilimiz

    • İstanbul -- 8852
    • İzmir -- 853
    • Ankara -- 712
    • Konya -- 584
    • Kocaeli -- 410
    • Isparta -- 268
    • Sakarya -- 207
    • Adana -- 197
    • Bursa -- 135
    • Samsun -- 112

    En çok vefat görülen 10 ilimiz

    • İstanbul -- 117
    • İzmir -- 18
    • Kocaeli -- 8
    • Ankara -- 7
    • Konya -- 7
    • Zonguldak -- 5
    • Trabzon -- 5
    • Balıkesir -- 5
    • Adana -- 3
    • Sakarya -- 3

    "İtalya'nın hatasına düşmedik"

    İllere göre vaka sayılarının daha önce açıklanmamasıyla ilgili konuşan Bakan Koca,"Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün illerimizde virüs var." ifadelerini kullandı.



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    hakancan44 (hakan can) 1 hf. en beğenilen
    Ölü sayısı neden saklansın, bakanın yerinde olsam; bugün 1000 kişi öldü derim , kimse dışarı çıkamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +50
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    Why Shy 1 hf. hakancan44
    Mesajını sil. Amerikada bugün 1000 küsür kişi öldü. İnsanlar hala dışarı çıkıyor. Türkiye'deki artış hızına bakılırsa, bizde çok yakın zamanda aynı sayılara çıkacaz. Günde 1000 kişi değil, 10 bin kişi ölse bile Türk milletini hiç bir güç evde tutamaz.
    Yanıtla +7
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Sayılara dahil edilmediğini nereden anladın? Vakaları tek tek saydın mı yoksa sana kimlerin dahil olduğunu ayrıca mı söylediler?
    Fatih Terimi ve Abdulrahim Albayrakı da pozitif olduğu halde eve yolladılar mesela?

    Ha bu arada kardeşim koronaviruse bağlı akciğer ödemi tanısıyla hastanede şu an Allahın izni ile iyileşme sürecinde. Bu konularda bence abuk subuk şeyler yazıp insanların asabını bozmayın.
    Sayılara dahil edilmediğini nereden anladın? Vakaları tek tek saydın mı yoksa sana kimlerin dahil olduğunu ayrıca mı söylediler? Fatih Terimi ve Abdulrahi...
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    3 Yanıt Yanıtla +34
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    bullx 6 gün ilkerinanç
    herkes hastahanelik olacak diye bir kural yok, öyle bir hastalık ki bu kimisi felaket hale geliyor kimisi hafif bir şekilde ayakta atlatıyor.
    biraz haber kanallarını takip ederseniz bunun profesörler tarafındanda söylendiğini görebilirsiniz.

    kardeşiniz için acil şifaalar diliyorum.
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    muratkaya (Murat KAYA) 6 gün ilkerinanç
    Çok geçmiş olsun, inşallah en yakın zamanda iyileşir.
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    monacomen 1 hf. donanimist
    Kardeş varsa aileden ölen, akraban, eşin, dostun, çoluğun çocuğun komşun hısım akraban bunu paylaşarak bizi aydınlatabilirsin. Veya pozitif vakan, bildirilmemiş ölmeyi bekleyeniniz var ise bizi bilgilendirebilirsin. Biz de ne yiyip ne yemeyeceğimize bakarız.
    Kardeş varsa aileden ölen, akraban, eşin, dostun, çoluğun çocuğun komşun hısım akraban bunu paylaşarak bizi aydınlatabilirsin. Veya pozitif vakan, bildirilmemiş...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    donanimist (Turan ) 1 hf. monacomen
    Evet var dün dayım vefat etti. Yiyenler yemeye devam etsin ne diyim
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    yasak gelmediği taktirte . Vaka daha çok olur
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    Durum çok mühim
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    cakalll (mehmet çağlar) 5 gün
    eko virüse calışıyor sağolsun.otobüs azaltmak nedir ulan...
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    the flying dutchman (Serkan ) 6 gün
    Bakan, bakanı olduğu ülkenin profilini çok iyi bildiği için bu zamana kadar il il açıklamamıştı. Dün akşam açıkladığı andan gece yarısına kadar ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'un doğu ve batı çıkışlarında trafik saatlerce kilitlendi. Geçmiş olsun yazlıkçılara ve anadoluda yaşayanlara. İstanbullu koronalı komşularınıza hoşgeldin diyin :)
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    astegon (astegon CF) 6 gün
    işin kötü tarafı Çin gevşettiği karantina kurallarından sonra sinemaları yeniden kapatmış :(
    news.yahoo.com/...
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    -Blue- 6 gün yeni yorumcu
    Umarım daha fazla yayılmaz
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    Execuvite (Melik Bey) 6 gün
    Ya beraber çıkacağız bu işten yada beraber batacagiz.
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    por favor (ssena arıkuşu) 6 gün
    Tüm illere yayılmadan neden il il vakalar açıklanmadı siyasi ve ideolojik olarak bunun üzerinde tepinenler sanırım şimdi anlamışlardır diyeceğim ama anlamayacaklarını biliyorum.
    Şu halde bile sanki bu virüsten arındırılmış yer var gibi İatanbul dan çıkmak isteyen isteyene.

    Bilim kurulu başta, devletimizi de bu süreçteki başarılarından ötürü alkışlıyorum.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 6 gün
    istanbul ankara ve izmir de kısıtlı sokağa çıkma uygulanması şart
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    astegon (astegon CF) 6 gün homosapiens17
    Hocam zaten uygulanıyor. Daha sert tedbirlerin alınması da masadadır eminim. Örneğin KKTC'de 21-06 arası sokağa çıkmak yasak.

    Büyük şehirlerde başlayabilir böyle bir şey ama küt diye 16 milyonluk istanbula bunu yapmanız panik doğurur anlatmaya çalıştığım şey bu.
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    WB 6 gün
    Istanbul’u felakete belediye surukledi, otobusler hala yatiyor, balik istifi insan tasiniyor, saka gibisin ekrem..
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    mtanhu (murat ) 5 gün WB
    istanbul yatıyor, korona mı var, grip mi anlamak zor. belediyenin ne tedbiri var ki, yeter ki ibb para kazansın derdindeler. sonuç bu. ben 6 yıldır 40 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyorum, belediyenin her gün anonsu var, dışarı çıkmayın, çıkarsanız tedbirli olun anlamında. markete gidiyorum sadece, orda bile kasiyerler bilinçli bazen sırada yakınlaşma olunca uyarıyor. Zaten şehir kalabalık değil. biz sokağa yada bahçeye çıkıyoruz, kimse yok.
    istanbul öyle değil, ordaki 1 apartmandaki aile bizim burdaki 500 m'lik sokakta yok.
    istanbul tedbirini almıyor, bir de ordakiler bu taraflara geliyorlardı ki, şimdi araç giriş çıkısı yasaklandı ve iyi oldu.
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