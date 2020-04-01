Vaka sayıları illere göre açıklandı! İşte İstanbul'da son durum

Koronavirüs pandemisi her geçen gün daha da yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Türkiye'de de en merak edilen konulardan birisi vaka sayılarının illere göre dağılımıydı. Bakan Koca bugün merak edilen bu konuya nihayet bir netlik kazandırdı.
En çok vaka görülen 10 ilimiz
- İstanbul -- 8852
- İzmir -- 853
- Ankara -- 712
- Konya -- 584
- Kocaeli -- 410
- Isparta -- 268
- Sakarya -- 207
- Adana -- 197
- Bursa -- 135
- Samsun -- 112
En çok vefat görülen 10 ilimiz
- İstanbul -- 117
- İzmir -- 18
- Kocaeli -- 8
- Ankara -- 7
- Konya -- 7
- Zonguldak -- 5
- Trabzon -- 5
- Balıkesir -- 5
- Adana -- 3
- Sakarya -- 3
"İtalya'nın hatasına düşmedik"
İllere göre vaka sayılarının daha önce açıklanmamasıyla ilgili konuşan Bakan Koca,"Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün illerimizde virüs var." ifadelerini kullandı.
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Fatih Terimi ve Abdulrahim Albayrakı da pozitif olduğu halde eve yolladılar mesela?
Ha bu arada kardeşim koronaviruse bağlı akciğer ödemi tanısıyla hastanede şu an Allahın izni ile iyileşme sürecinde. Bu konularda bence abuk subuk şeyler yazıp insanların asabını bozmayın.
biraz haber kanallarını takip ederseniz bunun profesörler tarafındanda söylendiğini görebilirsiniz.
kardeşiniz için acil şifaalar diliyorum.