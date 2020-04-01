Vaka sayıları illere göre açıklandı! İşte İstanbul'da son durum

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Koronavirüs pandemisi her geçen gün daha da yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Türkiye'de de en merak edilen konulardan birisi vaka sayılarının illere göre dağılımıydı. Bakan Koca bugün merak edilen bu konuya nihayet bir netlik kazandırdı.

En çok vaka görülen 10 ilimiz

İstanbul -- 8852

-- 8852 İzmir -- 853

-- 853 Ankara -- 712

-- 712 Konya -- 584

-- 584 Kocaeli -- 410

-- 410 Isparta -- 268

-- 268 Sakarya -- 207

-- 207 Adana -- 197

-- 197 Bursa -- 135

-- 135 Samsun -- 112

En çok vefat görülen 10 ilimiz

İstanbul -- 117

-- 117 İzmir -- 18

-- 18 Kocaeli -- 8

-- 8 Ankara -- 7

-- 7 Konya -- 7

-- 7 Zonguldak -- 5

-- 5 Trabzon -- 5

-- 5 Balıkesir -- 5

-- 5 Adana -- 3

-- 3 Sakarya -- 3

"İtalya'nın hatasına düşmedik"

İllere göre vaka sayılarının daha önce açıklanmamasıyla ilgili konuşan Bakan Koca,"Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün illerimizde virüs var." ifadelerini kullandı.

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