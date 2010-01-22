Ve AMD uzun bir aradan sonra ilk defa kâr açıkladı

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AMD merakla beklenen finansal sonuçlarını yayınlayarak uzun bir aradan sonra ilk defa kâr açıkladı. 5.5 milyar dolarlık satın alma operasyonuyla ATi'yi 2006 yılında bünyesine katan ve o günden bu yana her çeyrekte zarar açıklayan AMD, Intel'den gelen 1.25 milyar dolarlık ödemenin de katkısıyla, yıllar süren kayıp açıklamalarıyla vedalaşarak dördüncü çeyrek için 1.178 milyar dolar net gelir açıkladı ve 2010'da daha güçlü olacağının sinyallerini vermiş oldu.

AMD'den yapılan açıklamaya göre geride bıraktığımız yılın üç aylık son çeyrek diliminde, bir önceki çeyreğe kıyasla %18, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %42 artış ile 1.646 milyar dolar gelir elde edildi. İşlemci tarafında 1.21 milyar dolar (üçüncü çeyreğe göre %14 artış), grafik operasyonlarından ise 427 milyon dolar (%40 artış, teşekkürler DirectX 11) elde eden firmanın 2009 toplam geliri ise 5.8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fabrikalarını Abu Dabi merkezli ATIC firmasıyla birlikte kurduğu GlobalFoundries'e devreden ve yeni nesil yonga tasarımlarına ağırlık vermeye başlayab AMD, sezonsal gelişmelere bağlı olarak içinde bulunduğumuz 2010 yılı birinci mali çeyreğinde, son çeyreğe kıyasla 1.646 milyar doların altında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.