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Ve AMD uzun bir aradan sonra ilk defa kâr açıkladı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve AMD uzun bir aradan sonra ilk defa kâr açıkladı
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AMD merakla beklenen finansal sonuçlarını yayınlayarak uzun bir aradan sonra ilk defa kâr açıkladı. 5.5 milyar dolarlık satın alma operasyonuyla ATi'yi 2006 yılında bünyesine katan ve o günden bu yana her çeyrekte zarar açıklayan AMD, Intel'den gelen 1.25 milyar dolarlık ödemenin de katkısıyla, yıllar süren kayıp açıklamalarıyla vedalaşarak dördüncü çeyrek için 1.178 milyar dolar net gelir açıkladı ve 2010'da daha güçlü olacağının sinyallerini vermiş oldu.

AMD'den yapılan açıklamaya göre geride bıraktığımız yılın üç aylık son çeyrek diliminde, bir önceki çeyreğe kıyasla %18, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %42 artış ile 1.646 milyar dolar gelir elde edildi. İşlemci tarafında 1.21 milyar dolar (üçüncü çeyreğe göre %14 artış), grafik operasyonlarından ise 427 milyon dolar (%40 artış, teşekkürler DirectX 11) elde eden firmanın 2009 toplam geliri ise 5.8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fabrikalarını Abu Dabi merkezli ATIC firmasıyla birlikte kurduğu GlobalFoundries'e devreden ve yeni nesil yonga tasarımlarına ağırlık vermeye başlayab AMD, sezonsal gelişmelere bağlı olarak içinde bulunduğumuz 2010 yılı birinci mali çeyreğinde, son çeyreğe kıyasla 1.646 milyar doların altında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.


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sotoxs 9 yıl
tahterevalli gibi
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Applejack 9 yıl
AMD uzun bir aradan sonra ilk defa kâr açıkladı


güzeldi bak bu

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miharbi17 9 yıl
intel 2 milyar açıkladı net kar
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Formel 9 yıl
Umarım amd daha iyi işler çıkartır ve karlılığını arttırır.
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miharbi17 9 yıl
iyide ne alaka.adamlar yine zarar etmiş.intelden gelen parayı çıkarırsan 72 milyon luk zarar ortaya çıkıyo hangi matematik le hesaplamışlar anlamadım.
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doctorfizik 9 yıl
amd için çok iyi haber... acaba intel ne kadar kar açıkladı? bilen var mı?!?
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sabotaj1023 9 yıl
bence 2010 yılında daha fazla kar eder
teşekkürler DirectX 11
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ser_ka_n 9 yıl

AMD CEO Dirk Meyer :

“We are ramping the ATI Radeon HD 5000 series now and look forward to refreshing the entire lineup in the second half of next year*

xbitlabs.com/...
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Megavolt 9 yıl
Ödenen tazminat bırakın bir firmayı bir ülkeyi bile ihya eder :-)
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Batuist 9 yıl
iyi bu parayı daha iyi işlemciler ve ati tarafında ise 6xx serisi GPUlar için harcasınlar..
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renklem 9 yıl
Sonuçta ikisi de Amerika Birleşik Devletleri şirketi. Ancak anlamlı bir rekabet için Amd'nin kar etmesi gerek, herkesin dediğini tekrarlamak gerekirse evet İntel daha performanslı işlemciler üretiyor, Amd ise daha anlamlı fiyat performanslı işlemciler üretiyor. Dengeler değişmediği sürece ben Amd ile devam ederim. Umarım 6 çekirdekli işlemcileri de hayâl kırıklığına uğratmaz ve de 890 chipsetli anakartları. Her şey daha fazla rekabetçilik, bir sonraki teknolojinin daha hızlı piyasaya sürülüp kullanıcının daha az zarar görmesi için.
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Mertcan. 9 yıl
Grafik operasyonlarından %40 artış , teşekkürler directX11 :D
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Çardakçı 9 yıl

Amd elindeki mali imkanlara rağmen çok iyi işler yapıyor özellikle son dönemde. Yani phenom2 ya da athlon2 serisi bir sistem kullanıp verdiği paraya göre memnun kalmayan pek yoktur sanırım.
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Source 9 yıl

Mertcan.

Grafik operasyonlarından %40 artış , teşekkürler directX11 :D


Şu bir gerçekki 5xxx serisiyle ciddi bir sıçrayış sağladı AMD-ATI.
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N-0NE 9 yıl
İntelden gelen para olmasaydı yine zarar açıklardı amd hiç sevinmeyin...
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