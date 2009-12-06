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Verbatim yeni harici diski Pocket Drive'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Verbatim yeni harici diski Pocket Drive'ı satışa sundu
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1969'dan bu yana veri depolama alanındaki başarılı çalışmalarıyla bilinen Verbatim, ürün gamını harici depolama alanında genişletmeye devam ediyor. Firma son duyurduğu 1.8" form faktörlük harici sabit diskini Avrupa pazarında 125 Avro'dan satışa sundu.

USB 2.0 arayüz desteği sunan yeni Pocket Drive, 250GB'lık depolama alanıyla geliyor. Piyano siyahı alüminyum kasasıyla göz dolduran ürün sadece 85 gram ağırlığında. Kutu içeriğinde taşıma çantasının da bulunduğu Pocket Drive, Windows XP, Vista ve 7 desteğinin yanında Dmailer Backup Software and Verbatim Sync Software yazılımlarıyla uyumlu çalışıyor.

Verbatim yeni harici diski Pocket Drive'ı satışa sundu
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 yıl
Çok güzelmiş ya. Ben Samsung almıştım 1.8inch. Biraz kalın ve biraz daha büyükçeydi. Bu daha ince ve daha ufak.
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A.SAYGILI 9 yıl
Bu Verbatim'ler Dvd'de olduğu kadar Hdd'de de başarılımı acaba ?
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EhrimeN 9 yıl
Toshiba'nın 250 GB kapasiteli 1,8 ürünleri yaklaşık 250 dolarken, Samsung'un 120 Avro'dan piyasaya sürmesi güzel bir haber.
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