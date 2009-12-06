Verbatim yeni harici diski Pocket Drive'ı satışa sundu

Haber Editörü
1969'dan bu yana veri depolama alanındaki başarılı çalışmalarıyla bilinen Verbatim, ürün gamını harici depolama alanında genişletmeye devam ediyor. Firma son duyurduğu 1.8" form faktörlük harici sabit diskini Avrupa pazarında 125 Avro'dan satışa sundu.
USB 2.0 arayüz desteği sunan yeni Pocket Drive, 250GB'lık depolama alanıyla geliyor. Piyano siyahı alüminyum kasasıyla göz dolduran ürün sadece 85 gram ağırlığında. Kutu içeriğinde taşıma çantasının da bulunduğu Pocket Drive, Windows XP, Vista ve 7 desteğinin yanında Dmailer Backup Software and Verbatim Sync Software yazılımlarıyla uyumlu çalışıyor.
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