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    Vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasında öğrencilere bir destek de Hepsiburada’dan

    Hepsiburada, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte "Hepsiburada özel limitiyle" 12 taksit imkanı sunuyor.

    Türkiye’nin Hepsiburada’sı öğrencilere vergisiz cihaz projesine dahil olan 9.500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayar modellerini, 1 Kasım’dan itibaren öğrencilere özel ve sadece Hepsiburada’da olan ödeme kolaylıkları ve hızlı teslimat avantajlarıyla öğrencilere sunacak. Hepsiburada platformunda vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına katılacak öğrenciler, sadece 1 kez yararlanabilecekleri bu haktan en uygun fiyat ve koşullarda yararlanacak.

    Buna göre 9.500 TL’ye kadar vergisiz mobil telefon ve bilgisayarlardan avantajlı fiyatlarla yararlanmak isteyen öğrenciler,

    Öğrenciler, Hepsiburada Limiti ile kart limitini blokelemeden sadece ödeme günü geldiğinde taksit tutarı kadar ödenir kredi kartı veya banka kartı kullanılabiliyor

    Telefonlar 12 ay taksit imkanıyla ödenebilecek, bilgisayarlar ise  3 ay erteleme 9 taksit ya da ertelemesiz 12 taksit imkanıyla ödenebilecek. Bu ödemeler sırasında Hepsiburada Limiti kart limitinden düşmeyecek.

    Hepsiburada, öğrencilerin vergisiz olarak satın alabileceği telefon ve bilgisayar modellerini 1 Kasım’dan itibaren, ertesi gün ya da hızlı teslimat avantajlarıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştırmaya başlayacak.

    Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Öğrencilere sunulan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar fırsatı, ülkemiz gençlerinin teknolojiye daha kolay ve uygun fiyatlarla ulaşmasında yönelik önemli bir adım. E-ticaretin milli takımı Hepsiburada olarak, tüm ülkemize katma değer yaratacak bu projenin bir parçası olmaktan ve genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için teknolojik gelişmelere daha rahat ulaşmalarına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu inançla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak öğrencilerimiz için ilgili modellerin daha erişilebilir olması hedefiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi bir görev biliyoruz. Öğrenciler özel Hepsiburada limiti sayesinde 1 Kasım’dan itibaren alacakları telefonları 12 taksitle ödemeye başlayabilecekler” diye konuştu.



    Hepsiburada’dan Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Alımı İçin Koşullar

    25 Ekim 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim öğrencilerine verilen teknolojik cihaz ve internet desteğinden, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencileri faydalanabiliyor. Açıköğretim öğrencileri bu kapsamın dışında kalıyor. Bir öğrenciye yalnız bir kez olmak üzere sağlanacak teknolojik cihaz ve bir yıllık internet desteği kapsamında, nihai fiyatı 9.500 TL’yi aşmayan mobil telefon, tablet ve bilgisayar cihazlarından faydalanılabiliyor. İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamı dışında tutulurken, her bir öğrencinin bir defa kullanabileceği cihaz destek tutarı toplamı ise 5.500 TL olarak belirlendi.

    Açıklanan destek ile mobil cihaz ve bilgisayar almak isteyen öğrenciler Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan bankasız, taksitle ödeme çözümlerinden ve Hepsiburada’nın Türkiye’nin 81 iline ertesi gün güvenli teslimat avantajı ile faydalanabiliyor.

    10 GB ücretsiz internet hakkı

    Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mobil cihaz ve bilgisayar alımının yanı sıra, öğrencilere adına kayıtlı bir hatla kullanabileceği aylık 10 GB, yıllık ise 120 GB ücretsiz internet hakkı tanınıyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle destekten yararlanan tarafından kullanılabiliyor.

    Hepsiburada'da satılan ve projeye uygun uygun telefon modellerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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